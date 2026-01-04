Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?

1 . मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है

पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति का पवित्र पर्व बुधवार, 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन सूर्य देव धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण का आरंभ माना जाता है. मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी है. इस अवसर पर लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है: सूर्य देव के रथ में केवल सात घोड़े ही क्यों होते हैं और उन्हें कौन चलाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा रहस्य.

