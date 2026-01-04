Surya Dev Horses: सूर्य देव के रथ में सिर्फ़ 7 घोड़े क्यों होते हैं? कौन है उनका सारथी और क्या हैं उन सातों के नाम?

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 04, 2026
1.मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को है
पंचांग के अनुसार, मकर संक्रांति का पवित्र पर्व बुधवार, 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन सूर्य देव धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण का आरंभ माना जाता है. मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय घटना ही नहीं है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी है. इस अवसर पर लोगों के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है: सूर्य देव के रथ में केवल सात घोड़े ही क्यों होते हैं और उन्हें कौन चलाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे का पूरा रहस्य.
2.सात घोड़ों का प्रतीकात्मक अर्थ
सप्ताह के सात दिन: पौराणिक कथाओं के अनुसार, सूर्य देव के रथ में जुते हुए सात घोड़े सप्ताह के सात दिनों का प्रतीक हैं. इसका अर्थ है कि सूर्य देव निरंतर गति में रहकर समय के चक्र को नियंत्रित करते हैं.
3.प्रकाश के सात रंग
वैज्ञानिक रूप से, सूर्य की सफेद किरणें वास्तव में सात रंगों का मिश्रण हैं. शास्त्रों में, ये सात घोड़े इंद्रधनुष के सात रंगों - बैंगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल - का प्रतीक हैं. यह प्राचीन ऋषियों की वैज्ञानिक समझ का एक उल्लेखनीय प्रमाण है.
4.वेदों के सात श्लोक
एक अन्य मान्यता के अनुसार, ये सात घोड़े वेदों के सात मुख्य श्लोकों का प्रतीक हैं: गायत्री, भृजति, उष्णीहा, जगती, त्रिस्तुप, अनुष्टुप और पंकती. सूर्य देव का रथ इन्हीं श्लोकों की शक्ति से संचालित होता है.
5. सूर्य के रथ का सारथी कौन है?
सूर्य देव का सारथी कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि अरुण है. अरुण सूर्य देव का सारथी और पक्षी राजा गरुड़ का बड़ा भाई है.
6.सारथी अरुण की खासियत
सारथी अरुण सूर्य देव के ठीक सामने बैठते हैं. वे पृथ्वी पर सीधे पहुंचने वाली सूर्य की तीव्र गर्मी को सहन करते हैं ताकि उसकी गर्मी को कम करके जीवन की रक्षा कर सकें.
7.रथ की संरचना और मकर संक्रांति का महत्व:
सूर्य के रथ में केवल एक पहिया होता है, जिसे "समवत्सर" कहा जाता है. इस पहिए में 12 तीलियाँ होती हैं, जो वर्ष के 12 महीनों का
8.मकर संक्रांति क्यों विशेष है?
मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है. इसी दिन से सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, जिसका अर्थ है उत्तर दिशा की ओर उसका प्रवाह. ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण के दौरान देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं.
