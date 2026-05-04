Numerology: लाइफ में मेहनत के बाद भी क्यों करते हैं स्ट्रगल? अपनी बर्थडेट से जानें अपनी वीकनेस, जानिए कैसे होगा सक्सेस का स्वीच ऑन  

1 . जन्म मूलांक से जुड़ी कमियां ही होती है सक्सेक की राह में रोड़ा

1

हम अक्सर ये देखते हैं कि लाख मेहनत के बाद भी कई बार सफलता नहीं मिल पाती है. जबकि कई बार हाथ आए मौके और सफलता भी खिसक जाते हैं. इसके पीछे वजह केवल मेहनत में कमी नहीं होती हैं बल्कि इसके पीछे आपके जन्म मूलांक से जुड़ी कुछ कमियां होती हैं. अगर ये कमियां आप पर हावी हो जाती हैं तभी ऐसा होता है कि सफलात दरवाजे से आकर चली जाए और लाइफ में स्ट्रगल बढ़ता जाए. क्योंकि हर मूलांक की अपनी एक कमजोरी होती हैं और ये कमजोरी नंबरों की एनर्जी और ग्रहों से जुड़ी होती है. लेकिन अगर आप अपनी वीकनेस जान जाएं तो आप उसपर काम कर के उसे दूर भी कर सकते हैं. तो चलिए जानें किस जन्म मूलांक की क्या कमियां होती हैं और कौन सा मंत्र या उपाय उनके सक्सेस की राह आसान कर सकता है.