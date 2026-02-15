काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

4 . मसान की होली में नगर वधुओं क्यों नाचती हैं?

मसान होली में नगर वधुओं का नृत्य एक प्राचीन लोक परंपरा और प्रतीकात्मक अनुष्ठान माना जाता है. यह जीवन-मृत्यु के सत्य, वैराग्य और शिव की भूतभावन प्रकृति का प्रतीक है. माना जाता है कि यह नृत्य शिव के गणों और श्मशान परंपरा को सम्मान देने का सांस्कृतिक रूप है, न कि मनोरंजन मात्र होता है. मणिकर्णिका घाट पर मसान होली के दौरान नगर वधुओं का नृत्य एक प्राचीन परंपरा है जो मुख्यतः मुक्ति और मोक्ष की कामना से जुड़ी है. मान्यता है कि मसान नाथ बाबा के सामने जलती चिताओं के बीच नाचने से उन्हें अगले जन्म में इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी और वे कलंक मुक्त हो सकेंगी.

