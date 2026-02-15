FacebookTwitterYoutubeInstagram
JEE Mains Result 2026: कब जारी होगा जेईई मेन्स सेशन 1 का रिजल्ट? जानें कैसे डाउनलोड कर पाएंगे स्कोरकार्ड

महाशिवरात्रि पर दिल्ली-नोएडा में होगी बारिश? दिन में गर्मी, सुबह-शाम गुलाबी ठंड बरकरार; जानें आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

महाशिवरात्रि के दिन इन राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, पढ़े आज का अपना राशिफल

कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज हैं 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक

काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन

धर्म

काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?

भारत में होली को रंगों और खुशियों का त्योहार माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में एक ऐसी अनोखी होली खेली जाती है, जो पूरी दुनिया में दुर्लभ है. इसे मसान होली या भस्म होली कहा जाता है.

ऋतु सिंह | Feb 15, 2026, 10:16 AM IST

1. इस दिन काशी की नगर वधुएं नाचती-गाती हैं

इस दिन काशी की नगर वधुएं नाचती-गाती हैं
1

काशी की मसान की होली रंगों से नहीं, बल्कि चिता की राख (भस्म) से खेली जाती है. ये होली सड़कों या किसी आयोजन स्थल पर नहीं बल्कि मणिकर्णिका घाट पर होती है जहां  सामने श्मशान में चिता जलती रहती है और वहीं पर काशी की नगर वधुएं नाचती-गाती हैं और लोग वहां पर लोग मसान होली वहीं पड़ी राख से खेलते हैं.
 

2.मसान होली 2026 कब है?  

मसान होली 2026 कब है?  
2

धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के अनुसार मसान होली 2026 में 28 फरवरी दिन शनिवार को मनाई जाएगी.यह पर्व आमतौर पर रंगभरणी एकादशी के बाद महाशिवरात्रि से जुड़ी परंपराओं के तहत ही मनाया जाता है.

3.काशी में मसान होली क्यों मनाई जाती है?

काशी में मसान होली क्यों मनाई जाती है?
3

पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि के बाद भगवान शिव देवी पार्वती को काशी लाते हैं. रंगभरी एकादशी पर नगर में रंगों की होली खेली जाती है, लेकिन शिव के गण भूत, प्रेत और अघोरी इस सामाजिक उत्सव में शामिल नहीं हो पाते. कहा जाता है कि इसके बाद भगवान शिव स्वयं श्मशान घाट पर अपने गणों के साथ चिता की राख से होली खेलते हैं, ताकि कोई भी भक्त उपेक्षित न रहे. यही परंपरा मसान होली के रूप में प्रसिद्ध हुई.
 

4.मसान की होली में नगर वधुओं क्यों नाचती हैं?

मसान की होली में नगर वधुओं क्यों नाचती हैं?
4

मसान होली में नगर वधुओं का नृत्य एक प्राचीन लोक परंपरा और प्रतीकात्मक अनुष्ठान माना जाता है. यह जीवन-मृत्यु के सत्य, वैराग्य और शिव की भूतभावन प्रकृति का प्रतीक है. माना जाता है कि यह नृत्य शिव के गणों और श्मशान परंपरा को सम्मान देने का सांस्कृतिक रूप है, न कि मनोरंजन मात्र होता है. मणिकर्णिका घाट पर मसान होली के दौरान नगर वधुओं का नृत्य एक प्राचीन परंपरा है जो मुख्यतः मुक्ति और मोक्ष की कामना से जुड़ी है. मान्यता है कि मसान नाथ बाबा के सामने जलती चिताओं के बीच नाचने से उन्हें अगले जन्म में इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी और वे कलंक मुक्त हो सकेंगी. 
 

5.मसान होली में क्या खास होता है?

मसान होली में क्या खास होता है?
5

जहां पूरे देश में गुलाल और रंगों से होली खेली जाती है, वहीं काशी में लोग चिता की राख, भस्म और धूनी से होली खेलते हैं. यह जीवन की नश्वरता और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक है.
 

6.तांत्रिक और अघोरी साधना से जुड़ा पर्व

तांत्रिक और अघोरी साधना से जुड़ा पर्व
6

मसान होली का संबंध तंत्र साधना और अघोरी परंपरा से भी माना जाता है. श्मशान को साधना का प्रमुख स्थल माना जाता है, इसलिए इस दिन विशेष साधनाएं की जाती हैं.
 

7.वैराग्य और मोक्ष का संदेश

वैराग्य और मोक्ष का संदेश
7

राख यह संदेश देती है कि संसार की सभी चीजें अंततः नश्वर हैं. मसान होली वैराग्य, त्याग और मोक्ष की भावना को दर्शाती है.
 

8.मसान होली में महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है?

मसान होली में महिलाओं का प्रवेश क्यों वर्जित है?
8

हिंदू परंपरा में महिलाओं को दाह संस्कार और श्मशान से दूर रखने की परंपरा रही है. इसी कारण मसान होली के दौरान महिलाओं को वहां जाने से रोका जाता है.
 

9.नकारात्मक ऊर्जा की मान्यता

नकारात्मक ऊर्जा की मान्यता
9

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्मशान घाट अत्यधिक सूक्ष्म ऊर्जा और तांत्रिक गतिविधियों का केंद्र होता है. माना जाता है कि यह ऊर्जा संवेदनशील शरीर और मन पर प्रभाव डाल सकती है, इसलिए महिलाओं को सुरक्षा की दृष्टि से दूर रखा जाता है.
 

10.मानसिक और भावनात्मक संवेदनशीलता

मानसिक और भावनात्मक संवेदनशीलता
10

श्मशान के दृश्य, चिताएं और साधना की प्रक्रियाएं मानसिक रूप से कठिन होती हैं. परंपरागत रूप से माना जाता है कि महिलाओं की मानसिक संवेदनशीलता अधिक होती है, इसलिए उन्हें इस वातावरण से दूर रखा जाता है.

11.मसान होली- मृत्यु के बीच जीवन का दर्शन

मसान होली- मृत्यु के बीच जीवन का दर्शन
11

काशी की मसान होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे दर्शन का प्रतीक है. यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंततः सब कुछ राख में बदल जाना है.जहां सामान्य होली जीवन की खुशियों का उत्सव है, वहीं मसान होली जीवन के अंतिम सत्य को स्वीकार करने की आध्यात्मिक यात्रा है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से 

कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज हैं 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
अंतरिक्ष में लोहे की रहस्यमयी वस्तु ने बढ़ाई धुकधुकी, जानें पृथ्वी के भविष्य से क्या है कनेक्शन
अपने दोस्त को लेटर लिखकर आप जीत सकते हैं, पोस्ट ऑफिस की ये शानदारी स्कीम 20 फरवरी तक
महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ के नाम से शुरू करें दिन, इन 20+ संदेशों से शिव भक्तों को दें शुभकामनाएं
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
Horoscope 14 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
