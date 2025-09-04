महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह

4 . इस शर्त पर गणेश जी ने की ग्रंथ की रचना

भगवान गणेश जी इस कार्य के लिए एक शर्त पर सहमत हुए. एक बार लिखना शुरू करने के बाद वे रुकेंगे नहीं, और वेद व्यास भी अपनी कथा में कोई रुकावट नहीं आने देंगे. इस अनोखी सहमति ने कार्य को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया. हालांकि, वेद व्यास अपनी बुद्धि से, कभी-कभी अत्यंत गहन और जटिल श्लोकों का पाठ करते थे, जिससे उन्हें सोचने का समय मिलता था, जबकि गणेश उन्हें ध्यान से समझते और लिखते थे.