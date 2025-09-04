FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक

GST Collection: जीएसटी कलेक्शन में कमी नहीं, ये तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज है!

पश्चिम बंगाल विधानसभा में भिड़े BJP-TMC के विधायक, जमकर हुई हाथापाई, मार्शलों ने बाहर निकाला, चीफ व्हिप सस्पेंड, Video

IPL में 3 हैट्रिक लेने वाला इकलौता बॉलर है ये खिलाड़ी, 42 की उम्र में किया संन्यास का ऐलान, ऐसा रहा है करियर

महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह

GST की नई दरें लागू होने के बाद आपके जेब पर क्या असर होगा? यहां देखें पूरी लिस्ट

कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी

GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम

सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!

Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
NIRF Ranking 2025: ये हैं भारत के टॉप 10 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जानें किस वजह से हर बार पहली रैंक पर आता है IIT Madras

ये हैं भारत के टॉप 10 बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जानें किस वजह से हर बार पहली रैंक पर आता है IIT Madras

कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक

कितने रुपयों में बिका जवाहर लाल नेहरू का लुटियंस दिल्ली वाला ऐतिहासिक बंगला? जानें कौन बना नया मालिक

GST Collection: जीएसटी कलेक्शन में कमी नहीं, ये तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज है!

GST Collection: जीएसटी कलेक्शन में कमी नहीं, ये तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज है!

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह

महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह

कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी

कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी

GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम

GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम

HomePhotos

धर्म

महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह

महाभारत विश्व के महानतम महाकाव्यों में से एक है. महर्षि वेदव्यास ने इस महान ग्रंथ का वाचन किया था, और इसे लिखने का कार्य भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान गणेश ने किया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वेदव्यास ने इतने विशाल और जटिल ग्रंथ के रचयिता के रूप में गणेश जी को ही क्यों चुना...

नितिन शर्मा | Sep 04, 2025, 03:24 PM IST

1.ज्ञान और गति की चुनौती

ज्ञान और गति की चुनौती
1

शास्त्रों के अनुसार, वेद व्यास चाहते थे कि महाभारत की रचना सीमित समय में हो, उनकी कथा अत्यंत तीव्र थी, और उन्हें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो बिना रुके निरंतर लिख सके. यह कोई साधारण कार्य नहीं था. कोई भी मनुष्य उनकी गति के साथ नहीं चल सकता था.

Advertisement

2.असाधारण गति और परम ज्ञान

असाधारण गति और परम ज्ञान
2

कठिनाई और भी बढ़ गई, क्योंकि वेद व्यास गहन और जटिल संस्कृत में बोलते थे, जिसे समझना आसान नहीं था, तुरंत लिपिबद्ध करना तो दूर की बात थी. इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो असाधारण गति और परम ज्ञान दोनों से युक्त हो.

3.केवल भगवान गणेश ही क्यों

केवल भगवान गणेश ही क्यों
3

भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और समझ का देवता माना जाता है, उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के कारण ही वे वेद व्यास के जटिल शब्दों को तुरंत समझकर उन्हें बिना किसी त्रुटि के लिपिबद्ध कर सकते थे. कोई अन्य देवता या ऋषि इस काम को इतनी सटीकता से नहीं कर सकते थे.

4.इस शर्त पर गणेश जी ने की ग्रंथ की रचना

इस शर्त पर गणेश जी ने की ग्रंथ की रचना
4

भगवान गणेश जी इस कार्य के लिए एक शर्त पर सहमत हुए. एक बार लिखना शुरू करने के बाद वे रुकेंगे नहीं, और वेद व्यास भी अपनी कथा में कोई रुकावट नहीं आने देंगे. इस अनोखी सहमति ने कार्य को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया. हालांकि, वेद व्यास अपनी बुद्धि से, कभी-कभी अत्यंत गहन और जटिल श्लोकों का पाठ करते थे, जिससे उन्हें सोचने का समय मिलता था, जबकि गणेश उन्हें ध्यान से समझते और लिखते थे.

TRENDING NOW

5.बुद्धि और प्रतिभा का एक आदर्श संगम

बुद्धि और प्रतिभा का एक आदर्श संगम
5

यह सहयोग एक सुंदर सत्य को उजागर करता है. ज्ञान और कौशल का सही मिश्रण सबसे कठिन कार्यों को भी पूरा कर सकता है. वेद व्यास ने भगवान गणेश को इसलिए चुना क्योंकि वे जानते थे कि केवल गणेश की तीक्ष्ण बुद्धि और दिव्य समझ ही महाभारत को बिना किसी दोष के सुरक्षित रख सकती है.

6.महाभारत का लेखन

महाभारत का लेखन
6

इस प्रकार, महाभारत का लेखन केवल एक महाकाव्य का वर्णन नहीं था, बल्कि वेद व्यास की बुद्धि और गणेश की बुद्धि का प्रतीकात्मक मिलन भी था, जो हमें बुद्धिमत्ता, धैर्य और सहयोग के शाश्वत मूल्य की शिक्षा देता है. 
 

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह
महाभारत लिखने के लिए वेदव्यास ने क्यों किया गणेश जी का चुनाव, जानिए इसके पीछे की चौंकाने वाली वजह
कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी
कितनी पढ़ी-लिखी हैं कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा? जानें क्यों छोड़ी RPSC की बड़ी जिम्मेदारी
GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम
GST में बदलाव का सोने-चांदी पर क्या फर्क पड़ेगा? खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो जान लें नियम
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!
Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना
Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE