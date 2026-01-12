प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

4 . क्या होता है क्षेत्र सन्यास

4

क्षेत्र संन्यास का मतलब है किसी स्थान से बंधकर रहना. यानी चाहे कुछ भी हो जाए वह उस स्थान को छोड़ा नहीं जा सकता है. क्षेत्र संन्यास को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने बाहरी परिवेश, स्थान और उससे जुड़ी आसक्ति का त्याग करना है. यह केवल घर या शहर छोड़ने तक सीमित नहीं होता बल्कि उस क्षेत्र से मन का रिश्ता तोड़ देना है जहां अहंकार, वासना, स्मृतियां और पहचान जमी होती हैं और उस स्थान से खुद को बांध लेना जो आत्मा को ईश्वर से मिलाती है.