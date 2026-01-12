प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 12, 2026, 02:52 PM IST
1. राधा नाम की शक्ति से खराब किडनी के बाद भी जी रहे महाराज
राधा रानी के अन्यय भक्त माने जाने वाले महाराज प्रेमानंद जी सभी को राधा नाम जपने की शक्ति के बारे में बताते हैं. उनका कहना है कि श्रीजी के कारण ही वह सालों से खराब किडनी के बाद भी जी रहे हैं. उनका मानना है कि उनके अंदर शक्ति राधा नाम के जप से आई है.
2.क्यों नहीं जाते महाराज इलाज के लिए बाहर
लोग अक्सर प्रेमानंद महाराज को इलाज का आग्रह करते हैं. कुछ उनके भक्त उन्हें देश ही नहीं विदेश से भी उनसे अनुरोध करते हैं कि वह इलाज के लिए आएं लेकिन हर बार प्रेमानंद महाराज यह कह कर इंकार कर देते हैं कि श्रीजी ही अब उनका सहारा हैं.
3.केवल वृंदावन में ही देते हैं भक्त को दर्शन और प्रवचन
दूसरे महात्माओं की तरह महाराज कभी वृंदावन से बाहर जाकर प्रवचन नहीं देते. केवल वृंदावन में ही वह रहते हैं और भक्तों से मिलते हैं. जब भी कोई भक्त उन्हें अपने शहर आने को कहता है तो वह साफ कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्र सन्यास लिया है. इसलिए वह वृंदावन में ही रह सकते हैं.
4.क्या होता है क्षेत्र सन्यास
क्षेत्र संन्यास का मतलब है किसी स्थान से बंधकर रहना. यानी चाहे कुछ भी हो जाए वह उस स्थान को छोड़ा नहीं जा सकता है. क्षेत्र संन्यास को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने बाहरी परिवेश, स्थान और उससे जुड़ी आसक्ति का त्याग करना है. यह केवल घर या शहर छोड़ने तक सीमित नहीं होता बल्कि उस क्षेत्र से मन का रिश्ता तोड़ देना है जहां अहंकार, वासना, स्मृतियां और पहचान जमी होती हैं और उस स्थान से खुद को बांध लेना जो आत्मा को ईश्वर से मिलाती है.
5.इसलिए महाराज नहीं छोड़ सकते वृंदावन
महाराज ने क्षेत्र सन्यास लिया है इसलिए वह चाहे प्रलय आए या को विपदा अपनी राधा रानी का स्थान नहीं छोड़ सकते हैं. राधा रानी के चरणों में अपनी जिंदगी महाराज सौंप चुके हैं.
6.प्रेमानंद महाराज का क्षेत्र संन्यास एक प्रकार का हठ योग है
यहां “हठ” का अर्थ ज़िद नहीं, बल्कि आत्म-संयम और दृढ़ संकल्प से है. जब साधक अपना सर्वस्य ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है तो ऐसा ही हठ खुद में विकसित करता है. महाराज ने भी ये हठ योग राधाजी के लिए किया है. उनका कहना है वह तब तक वृंदावन में ही रहेंगे जब तक श्रीजी उन्हें लेने नहीं आतीं.
7.पूरे दिन में आधी रोटी और चम्मच से पानी पीते हैं
प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वह आए दिन डॉयलिसिस पर होते हैं. पूरे दिन में वह एक छोटी सी गिलास से आधा गिलास पानी को चम्मच से पीते हैं और आधी रोटी खाते हैं.
8.प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या कभी नहीं बदलती
प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या कभी नहीं बदलती. वह रात 2 बजे उठते हैं, नहा-धोकर 3 बजे पदयात्रा को निकलते हैं और फिर कुछ देर विश्राम के बाद सुबह 4:15 बजे से सत्संग और यमुनाष्टक का पाठ करते हैं. उनकी सालों से यही दिनचर्या रही है