FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

HomePhotos

धर्म

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

वृंदावन के प्रेमानंद महाराज ने क्षेत्र सन्यास लिया है और उनका ये सन्यास हठ योग का ही एक हिस्सा है. चलिए जानें ये क्षेत्र सन्यास क्या होता है और प्रेमानंद महाराज के इस हठ योग का मतलब क्या है?

ऋतु सिंह | Jan 12, 2026, 02:52 PM IST

1. राधा नाम की शक्ति से खराब किडनी के बाद भी जी रहे महाराज

राधा नाम की शक्ति से खराब किडनी के बाद भी जी रहे महाराज
1

राधा रानी के अन्यय भक्त माने जाने वाले महाराज प्रेमानंद जी सभी को राधा नाम जपने की शक्ति के बारे में बताते हैं. उनका कहना है कि श्रीजी के कारण ही वह सालों से खराब किडनी के बाद भी जी रहे हैं. उनका मानना है कि उनके अंदर शक्ति राधा नाम के जप से आई है. 

Advertisement

2.क्यों नहीं जाते महाराज इलाज के लिए बाहर

क्यों नहीं जाते महाराज इलाज के लिए बाहर
2

 लोग अक्सर प्रेमानंद महाराज को इलाज का आग्रह करते हैं. कुछ उनके भक्त उन्हें देश ही नहीं विदेश से भी उनसे अनुरोध करते हैं कि वह इलाज के लिए आएं लेकिन हर बार प्रेमानंद महाराज यह कह कर इंकार कर देते हैं कि श्रीजी ही अब उनका सहारा हैं.

3.केवल वृंदावन में ही देते हैं भक्त को दर्शन और प्रवचन

केवल वृंदावन में ही देते हैं भक्त को दर्शन और प्रवचन
3

दूसरे महात्माओं की तरह महाराज कभी वृंदावन से बाहर जाकर प्रवचन नहीं देते. केवल वृंदावन में ही वह रहते हैं और भक्तों से मिलते हैं. जब भी कोई भक्त उन्हें अपने शहर आने को कहता है तो वह साफ कहते हैं कि उन्होंने क्षेत्र सन्यास लिया है. इसलिए वह वृंदावन में ही रह सकते हैं. 

4.क्या होता है क्षेत्र सन्यास

क्या होता है क्षेत्र सन्यास
4

क्षेत्र संन्यास का मतलब है किसी स्थान से बंधकर रहना. यानी चाहे कुछ भी हो जाए वह उस स्थान को छोड़ा नहीं जा सकता है. क्षेत्र संन्यास को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अपने बाहरी परिवेश, स्थान और उससे जुड़ी आसक्ति का त्याग करना है. यह केवल घर या शहर छोड़ने तक सीमित नहीं होता बल्कि उस क्षेत्र से मन का रिश्ता तोड़ देना है जहां अहंकार, वासना, स्मृतियां और पहचान जमी होती हैं और उस स्थान से खुद को बांध लेना जो आत्मा को ईश्वर से मिलाती है.  

TRENDING NOW

5.इसलिए महाराज नहीं छोड़ सकते वृंदावन

इसलिए महाराज नहीं छोड़ सकते वृंदावन
5

महाराज ने क्षेत्र सन्यास लिया है इसलिए वह चाहे प्रलय आए या को विपदा अपनी राधा रानी का स्थान नहीं छोड़ सकते हैं. राधा रानी के चरणों में अपनी जिंदगी महाराज सौंप चुके हैं.

6.प्रेमानंद महाराज का क्षेत्र संन्यास एक प्रकार का हठ योग है

प्रेमानंद महाराज का क्षेत्र संन्यास एक प्रकार का हठ योग है
6

यहां “हठ” का अर्थ ज़िद नहीं, बल्कि आत्म-संयम और दृढ़ संकल्प से है. जब साधक अपना सर्वस्य ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है तो ऐसा ही हठ खुद में विकसित करता है. महाराज ने भी ये हठ योग राधाजी के लिए किया है. उनका कहना है वह तब तक वृंदावन में ही रहेंगे जब तक श्रीजी उन्हें लेने नहीं आतीं.
 

7.पूरे दिन में आधी रोटी और चम्मच से पानी पीते हैं

पूरे दिन में आधी रोटी और चम्मच से पानी पीते हैं
7

प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और वह आए दिन डॉयलिसिस पर होते हैं. पूरे दिन में वह एक छोटी सी गिलास से आधा गिलास पानी को चम्मच से पीते हैं और आधी रोटी खाते हैं. 

8.प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या कभी नहीं बदलती

प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या कभी नहीं बदलती
8

प्रेमानंद महाराज की दिनचर्या कभी नहीं बदलती. वह रात 2 बजे उठते हैं, नहा-धोकर 3 बजे पदयात्रा को निकलते हैं और फिर कुछ देर विश्राम के बाद सुबह 4:15 बजे से सत्संग और यमुनाष्टक का पाठ करते हैं. उनकी सालों से यही दिनचर्या रही है

 

9.प्रेमानंद महाराज कितने देर सोते हैं

प्रेमानंद महाराज कितने देर सोते हैं
9

वे दिन में मात्र 3-4 घंटे ही सोते हैं, अक्सर रात 11:30 बजे जगकर भजन करते हैं और फिर कुछ देर सो जाते हैं,

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
MORE
Advertisement
धर्म
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह 
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह
MORE
Advertisement