Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

सुमित तिवारी | Dec 01, 2025, 10:37 AM IST
1.सदियों से होता आ रहा है पालन
हिंदू धर्म में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन सदियों से होता चला आ रहा है. सनातन में ऐसी मान्यता है कि विवाह से जुड़ी हर परंपरा जीवन में सौभाग्य और समृध्दि लाने वाली होती है.
2.वामांगिनी
कहते हैं कि हिंदू शास्त्रों में पत्नी को वामांगिनी कहा गया है अर्थात पति के बाएं अंग में स्थित, उसके हृदय के निकट. यहीं वजह है कि विवाह में दुल्हन दूल्हे के बाई ओर बैठती है.
3.पति के ह्रदय के निकट
ये दर्शता है कि पत्नी हमेशा पति के निकट रहेगी और दोनों में प्रेम सदा बना रहेगा. अगर देखा जाए तो शास्त्रों के अनुनार माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के बाई ओर बैठती हैं.
4.अर्धनारीश्वर
इतना ही नहीं अर्धनारीश्वर में भी आपको ऐसा ही स्वरूप दिखाई देगा. जहां शिव और शक्ति एक ही देह के दो भाग के रूप में प्रकट होते हैं. जिसमें शिव जी के बाई ओर पार्वती जी हैं.
5.पंडितों के अनुसार
कई पंडितों के अनुसार, दुल्हन का गृह प्रवेश और दूल्हे के बाईं ओर में बैठना सौभाग्य के उदय और धन-लाभ के योग को मजबूत करता है. इसलिए, यह परंपरा आज भी शुभ मानी जाती है.