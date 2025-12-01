FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, लोकसभा,राज्यसभा की कार्यवाही जारी | संसद के शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत | संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी | संसद के शीतकालीन सत्र में कई नए बिल पेश होंगे | संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर NIA की रेड, NIA की 2 टीमें लखनऊ में शाहीन के घर पहुंची | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचे, कहा- शीतकालीन सत्र उर्जा भरने का काम करेगा, विपक्ष पराजय की निराशा से बाहर निकले, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए | सदन में गुस्सा नहीं, सार्थक चर्चा हो-PM | विपक्ष अपनी रणनीति में सुधार करे- PM | ड्रामा करने के लिए देश में बहुत जगह-PM | संसद में नारे नहीं, नीति पर बल दें-PM मोदी

धर्म

Hindu Wedding Rituals: हिंदू धर्म में दुल्हन, दूल्हे के बाई ओर क्यों बैठती है? क्या आप जानते है इसके पीछे का कारण

हिंदू धर्म के अनुसार विवाह या फिर किसी भी शुभ कार्य के समय दुल्हन दूल्हे के बाई ओर बैठती है. ये एक महत्वपूर्ण रस्म है जो कि सांस्कृतिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है. आइए इसके महत्व को जानते हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 01, 2025, 10:37 AM IST

1.सदियों से होता आ रहा है पालन

सदियों से होता आ रहा है पालन
1

हिंदू धर्म में कई ऐसी परंपराएं हैं जिनका पालन सदियों से होता चला आ रहा है. सनातन में ऐसी मान्यता है कि विवाह से जुड़ी हर परंपरा जीवन में सौभाग्य और समृध्दि लाने वाली होती है. 

2.वामांगिनी

वामांगिनी
2

कहते हैं कि हिंदू शास्त्रों में पत्नी को वामांगिनी कहा गया है अर्थात पति के बाएं अंग में स्थित, उसके हृदय के निकट. यहीं वजह है कि विवाह में दुल्हन दूल्हे के बाई ओर बैठती है. 

3.पति के ह्रदय के निकट

पति के ह्रदय के निकट
3

ये दर्शता है कि पत्नी हमेशा पति के निकट रहेगी और दोनों में प्रेम सदा बना रहेगा. अगर देखा जाए तो शास्त्रों के अनुनार माता लक्ष्मी सदैव भगवान विष्णु के बाई ओर बैठती हैं.
 

4.अर्धनारीश्वर

अर्धनारीश्वर
4

इतना ही नहीं अर्धनारीश्वर में भी आपको ऐसा ही स्वरूप दिखाई देगा.  जहां शिव और शक्ति एक ही देह के दो भाग के रूप में प्रकट होते हैं. जिसमें शिव जी के बाई ओर पार्वती जी हैं.

5.पंडितों के अनुसार 

पंडितों के अनुसार 
5

कई पंडितों के अनुसार, दुल्हन का गृह प्रवेश और दूल्हे के बाईं ओर में बैठना सौभाग्य के उदय और धन-लाभ के योग को मजबूत करता है. इसलिए, यह परंपरा आज भी शुभ मानी जाती है. 

