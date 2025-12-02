भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

3 . बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाना चाहिए

3

बेल पत्र शिवलिंग पर उल्टा रखने पर अधिक पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है. बेल पत्र की चिकनी भीतरी सतह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए. शिव पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार, बेल पत्र का ऊपरी भाग देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है. निचला भाग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए, बेल पत्र को उल्टा चढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि शिवजी को सीधे अर्पण प्राप्त हो, साथ ही लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे.