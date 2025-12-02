भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

संचार साथी ऐप पर राहुल गांधी का बयान- अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, सदन में बहस में बोलूंगा | संसद में हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नहीं बनी बात, किरेन रिजिजू के साथ मीटिंग में विपक्षी नेता SIR पर बुधवार को चर्चा के लिए अड़े | लंदन से अचानक पाकिस्तान लौटे शहबाज शरीफ का कुछ पता नहीं, शहबाज लाहौर में कहां हैं कोई जानकारी नहीं, PM ऑफिस भी नहीं पहुंचे | इस्लामाबाद HC में किसी को एंट्री नहीं
धर्म
नितिन शर्मा | Dec 02, 2025, 11:14 AM IST
1.चढ़ाने चाहिए इतने पत्ते
हालांकि, इन्हें चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है. बेल पत्र हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए. जैसे 1, 3, 5, 7 या 11. पत्ते फटे या क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए. इन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य देवता को चढ़ाए गए बेलपत्र कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए.
2.शिवजी का विशेष प्रिय
लिंग पुराण के अनुसार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना वर्जित है. चूंकि बेलपत्र शिवजी को विशेष प्रिय हैं, इसलिए इन्हें किसी भी दिन अर्पित किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे दिन बेलपत्र चढ़ाना हो जिस दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित हो, तो आपको इन्हें एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए.
3.बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाना चाहिए
बेल पत्र शिवलिंग पर उल्टा रखने पर अधिक पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है. बेल पत्र की चिकनी भीतरी सतह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए. शिव पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार, बेल पत्र का ऊपरी भाग देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है. निचला भाग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए, बेल पत्र को उल्टा चढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि शिवजी को सीधे अर्पण प्राप्त हो, साथ ही लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे.
4.शिवलिंग को प्रदान करता है शीतलता
इसके अतिरिक्त, बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को शीतलता प्रदान करता है, जिससे उसकी दिव्य ऊर्जा और संतुलन बना रहता है.
5.बेलपत्र तोड़ते समय जपने योग्य मंत्र
"अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेव प्रियः सदा,
गृह्यामि तव पत्राणि शिवपूजार्थं आधारात्.''
अर्थात्: ''हे अमृत से उत्पन्न पवित्र वृक्ष, हे भगवान महादेव के सदैव प्रिय वृक्ष, मैं शिव की पूजा के लिए आपके पत्तों को आदरपूर्वक ग्रहण करता हूँ.''
6.शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय जपने योग्य मंत्र
"त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्,
त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिव अर्पणम्."
अर्थ: "बेलपत्र के तीन पत्ते तीन गुणों - सत्व, रज और तम - के प्रतीक हैं. ये शिव के तीन नेत्रों और त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. यह बेलपत्र अर्पित करने से तीन जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं."
Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.
