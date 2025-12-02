FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संचार साथी ऐप पर राहुल गांधी का बयान- अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, सदन में बहस में बोलूंगा | संसद में हंगामे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नहीं बनी बात, किरेन रिजिजू के साथ मीटिंग में विपक्षी नेता SIR पर बुधवार को चर्चा के लिए अड़े | लंदन से अचानक पाकिस्तान लौटे शहबाज शरीफ का कुछ पता नहीं, शहबाज लाहौर में कहां हैं कोई जानकारी नहीं, PM ऑफिस भी नहीं पहुंचे | इस्लामाबाद HC में किसी को एंट्री नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 

इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण

Uranium in Delhi Groundwater: हवा ही नहीं, दिल्ली का पानी भी 'जहर'! भूजल में सामान्य से अधिक यूरेनियम का स्तर 

Uranium in Delhi Groundwater: हवा ही नहीं, दिल्ली का पानी भी 'जहर'! भूजल में सामान्य से अधिक यूरेनियम का स्तर

Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

Apple में AI के नए VP अमर सुब्रमण्य ने किस कॉलेज से की है पढ़ाई? जानें यहां क्या होगा उनका काम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड

क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?

क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?

भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

HomePhotos

धर्म

भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र

भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व है. तीन पत्तियों वाला बिल्वपत्र त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव) का प्रतीक है. शास्त्रों के अनुसार, बेल पत्र के तीन पत्ते भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसा माना जाता है कि बेल पत्र चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं...

नितिन शर्मा | Dec 02, 2025, 11:14 AM IST

1.चढ़ाने चाहिए इतने पत्ते

चढ़ाने चाहिए इतने पत्ते
1

हालांकि, इन्हें चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है. बेल पत्र हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए. जैसे 1, 3, 5, 7 या 11. पत्ते फटे या क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए. इन्हें धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी अन्य देवता को चढ़ाए गए बेलपत्र कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए.

Advertisement

2.शिवजी का विशेष प्रिय

शिवजी का विशेष प्रिय
2

लिंग पुराण के अनुसार, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना वर्जित है. चूंकि बेलपत्र शिवजी को विशेष प्रिय हैं, इसलिए इन्हें किसी भी दिन अर्पित किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे दिन बेलपत्र चढ़ाना हो जिस दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित हो, तो आपको इन्हें एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए.  

3.बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाना चाहिए

बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाना चाहिए
3

बेल पत्र शिवलिंग पर उल्टा रखने पर अधिक पवित्र और प्रभावशाली माना जाता है. बेल पत्र की चिकनी भीतरी सतह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए. शिव पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार, बेल पत्र का ऊपरी भाग देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है. निचला भाग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए, बेल पत्र को उल्टा चढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि शिवजी को सीधे अर्पण प्राप्त हो, साथ ही लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहे.

4.शिवलिंग को प्रदान करता है शीतलता

शिवलिंग को प्रदान करता है शीतलता
4

इसके अतिरिक्त, बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग को शीतलता प्रदान करता है, जिससे उसकी दिव्य ऊर्जा और संतुलन बना रहता है.

TRENDING NOW

5.बेलपत्र तोड़ते समय जपने योग्य मंत्र

बेलपत्र तोड़ते समय जपने योग्य मंत्र
5

"अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेव प्रियः सदा,
गृह्यामि तव पत्राणि शिवपूजार्थं आधारात्.''

अर्थात्: ''हे अमृत से उत्पन्न पवित्र वृक्ष, हे भगवान महादेव के सदैव प्रिय वृक्ष, मैं शिव की पूजा के लिए आपके पत्तों को आदरपूर्वक ग्रहण करता हूँ.''

6.शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय जपने योग्य मंत्र

शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय जपने योग्य मंत्र
6

"त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्,
त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिव अर्पणम्."

अर्थ: "बेलपत्र के तीन पत्ते तीन गुणों - सत्व, रज और तम - के प्रतीक हैं. ये शिव के तीन नेत्रों और त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. यह बेलपत्र अर्पित करने से तीन जन्मों के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं."

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड
राज्य का सबसे ताकतवर अफसर कौन होता है? जिसे माना जाता है मुख्यमंत्री का राइट हैंड
क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?
क्या होता है जब आप 30 दिनों तक रोजाना चुकंदर का जूस पीते हैं?
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भगवान शिव को क्यों चढ़ाया जाता है उल्टा बेलपत्र, जानें इसकी वजह से लेकर पत्ता तोड़ने से लेकर चढ़ाने मंत्र
भारत का सबसे पहला IIM कौन सा है? जानें किस राज्य हुई थी स्थापना
भारत का सबसे पहला IIM कौन सा है? जानें किस राज्य हुई थी स्थापना
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं ताकतवर सरकारी अफसर और ब्यूरोक्रेट्स, पीएम–सीएम के भरोसेमंद साथियों में होती है गिनती
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Numerology: अचानक चमकती है इन तारीखों पर जन्मे लोगों की किस्मत, 30 की उम्र के बाद होते हैं कामयाब!
Mokshada Ekadashi Vrat: मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी पर पर व्रत और दान का क्या है महत्व, जानें कैसे मिलेकी भगवान विष्णु की कृपा
Love Marriage Remedies: लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
लव मैरिज में आ रही हैं बार-बार बाधाएं तो कर लें ये उपाय, जल्द मिलेगा मनचाहा वर
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
रात को बेड पर जाने से पहले ये एक आदत अच्छा स्वास्थ्य के साथ देती हैं ग्रहों की ऊर्जा, कम होता है शनिदोष
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement