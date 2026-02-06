Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...

धर्म
ऋतु सिंह | Feb 06, 2026, 08:29 PM IST
1. कुछ तारीखों पर बच्चों का जन्म नहीं होता अच्छा
अगर आप बच्चा प्लान कर रहे और ये सी सेक्शन से होना तय है यानी सर्जरी से बच्चा होगा तो आप कुछ तारीखों पर बच्चे के जन्म का जन्म कराने से हमेशा बचें. क्योंकि इन तारीखों पर जन्मे बच्चे जीवन भर स्ट्रग्ल करते हैं और कई बार उनके जीवन में सारी चीजें अनायास ही डिले होती जाती हैं. अंक ज्योतिष में कुछ तारीखों का जिक्र किया गया है जिसपर बच्चे पैदा करना अच्छा नहीं माना गया है.
2. अगर हो रही नॉर्मल डिलीवरी तो...
अगर नॉर्मल डिलीवरी तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये होने वाले बच्चे के पूर्व कर्मों के अनुसार तय होता है लेकिन सीजेरियन डिलीवरी में पेरेंट्स के पास बच्चे के जन्म की तारीख तय करने का एक मौका जरूर होता है. ऐसे में कुछ डेट्स पर बच्चे पैदा करने से न्यूमेरोलॉजिस्ट मना करते हैं.
3.इन तारीखों पर बच्चे का जन्म कराने से बचना चाहिए
अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ जन्म तिथियां बच्चे के जन्म के लिए अशुभ होती हैं. ऐसा देखा गया है कि नीचे दी गई जन्मतिथि पर जन्म लेने वाले बच्चों को शुभ तिथियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में देरी और संघर्ष का सामना करने की अधिक संभावना होती है. अंक ज्योतिष कहता है कि किसी भी महीने की 18, 24, 26, 27, 28 और 29 तारीख पर बच्चे का जन्म देने से बचना चाहिए.
4.जन्म तारीख18
अंक ज्योतिष के अनुसार 1 सूर्य का और 8 शनि का नंबर होता है और दोनों एक एंटी नंबर हैं. ऐसे में 18 पर जन्मे बच्चों में ऊर्जा तीव्र होती है, लेकिन राहु का प्रभाव भ्रम और गलत निर्णय की प्रवृत्ति ला सकता है. जीवन में उतार-चढ़ाव, अचानक रुकावटें और संघर्ष दिखते हैं. सही मार्गदर्शन मिले तो नेतृत्व क्षमता उभरती है, वरना आक्रामकता नुकसान कर सकती है.
5.24 तारीख
2 अंक चंद्र और 4 अंक राहु का होता है और ये दोनों भी विपरीत स्थिति के कारक होते हैं. इन तारीखों पर जन्मे बच्चों में भावनात्मक अस्थिरता देखी जाती है. रिश्तों में अपेक्षाएँ अधिक रहती हैं, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है. राहु का प्रभाव निर्णयों में भ्रम ला सकता है. करियर में देरी संभव है, लेकिन कला, डिजाइन और क्रिएटिव क्षेत्रों में सही दिशा मिले तो सफलता मिलती है.
6.26 तारीख
2 अंक चंद्र का 6 शुक्र का एंटी कॉम्बिनेश होता है जो रिलेशनशिप में संघर्ष और विवाद की वजह बन सकता है. इस तारीख पर जन्मे बच्चों को जीवन में चीज़ें देर से मिलती हैं. जिम्मेदारियाँ जल्दी आ सकती हैं. यदि अनुशासन न हो तो निराशा बढ़ती है, लेकिन मेहनत और निरंतरता से बड़ी और स्थायी सफलता संभव होती है.
7.27 तारीख
2 अंक चंद्र और अंक 7 केतु का होता है और ये भी एंटी कॉम्बिनेशन है. इस तारीखों पर जन्मे बच्चों में आत्मबल तो प्रबल होता है, लेकिन भावनात्मक संतुलन चुनौती बन सकता है. जल्दबाजी में फैसले नुकसान पहुँचा सकते हैं. जीवन में अचानक घटनाएँ देखने को मिलती हैं. सही अनुशासन और खेल/सेवा जैसे क्षेत्रों में मार्गदर्शन मिले तो यह तारीख विजेता भी बनाती है.
8.28 तारीख
28 सूर्य और शनि के टकराव को दर्शाता है और साथ ही 2 अंक चंद्र का और आठ शनि का अंक है. ऐसे बच्चे आत्मसम्मान और नेतृत्व चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ बार-बार परीक्षा लेती हैं. करियर में बदलाव और सत्ता से टकराव दिख सकता है. यदि अहंकार नियंत्रित रहे और धैर्य रखा जाए, तो ऊँचे पद तक पहुचना संभव है.
9.29 तारीख
2 अंक चंद्र का और 9 अंक मंगल का है और दोनों ही विपरीत हैं. एक जल तत्व है और दूसरा अग्नि तत्व. ऐसे बच्चों में क्रोध और इमोशन्स बहुत होता है. दोनों ही भर-भर के इनमें समाता है और बैलेंस बिगड़ने लगता है. 29 पर जन्मे बच्चे अत्यंत संवेदनशील होते हैं. मन जल्दी प्रभावित होता है और निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं. राहु का प्रभाव भ्रम बढ़ा सकता है. जीवन में मानसिक उतार-चढ़ाव संभव हैं. ध्यान, कला और स्थिर दिनचर्या अपनाने से ये बच्चे करुणा और रचनात्मकता में आगे बढ़ते हैं.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
