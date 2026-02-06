Numerology: इन तारीखों पर बच्चे को जन्म देने से क्यों बचना चाहिए? सिजेरियन डिलीवरी कराने वाले नोट कर लें ये डेट्स वरना...

9 . 29 तारीख

9

2 अंक चंद्र का और 9 अंक मंगल का है और दोनों ही विपरीत हैं. एक जल तत्व है और दूसरा अग्नि तत्व. ऐसे बच्चों में क्रोध और इमोशन्स बहुत होता है. दोनों ही भर-भर के इनमें समाता है और बैलेंस बिगड़ने लगता है. 29 पर जन्मे बच्चे अत्यंत संवेदनशील होते हैं. मन जल्दी प्रभावित होता है और निर्णय भावनाओं से लिए जाते हैं. राहु का प्रभाव भ्रम बढ़ा सकता है. जीवन में मानसिक उतार-चढ़ाव संभव हैं. ध्यान, कला और स्थिर दिनचर्या अपनाने से ये बच्चे करुणा और रचनात्मकता में आगे बढ़ते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

