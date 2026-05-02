Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोग क्यों कहे जाते हैं 'डार्क जीनियस'? लाइफ अगर मिल गया इनका साथ तो सक्सेस-पैसा मिलना तय

2 . क्या होता है “डार्क जीनियस” का मतलब

2

डार्क जीनियस वह होता है जो चीजों को सतह पर नहीं, बल्कि अंदर तक समझता है. वह लोगों के इरादे, हालात और छुपी हुई बातों को जल्दी पकड़ लेता है. उसकी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस इतनी मजबूत होती है कि वह दूसरों से कई कदम आगे सोच सकता है. यहां “डार्क” का मतलब बुराई नहीं, बल्कि छिपे हुए, अनदेखे या गहरे पहलुओं को समझने की क्षमता से है. ऐसे लोग अक्सर भीड़ से अलग सोचते हैं और पारंपरिक तरीके से नहीं चलते.

“डार्क जीनियस” का मतलब सीधा-सीधा बुरा या नेगेटिव इंसान नहीं होता, बल्कि ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, लेकिन उसका सोचने का तरीका सामान्य लोगों से अलग, गहरा और कभी-कभी रहस्यमय होता है और अगर कोई उनके साथ चालबाजी करे तो वह उसे अपने दिमाग के बल पर ही हरा के दम लेते हैं. . (फोटो एआई)



