भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसका रहस्य

धर्म
1.पांडवों ने पवित्र नदी में बदला
इसके पीछे एक पौराणिक कथा है. कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया, तो उनका शरीर दाह किया गया, लेकिन उनका हृदय जल नहीं पाया. पांडवों ने इसे पवित्र नदी में प्रवाहित किया. वहीं से यह लठ्ठे के रूप में बदल गया.
2.बुजुर्ग का रूप में आए भगवान विश्वकर्मा
भगवान कृष्ण ने स्वप्न में राजा इंद्रदयुम्न को इसकी सूचना दी, जिसके बाद राजा ने एक कुशल कारीगर से मूर्तियां बनाने का आदेश दिया. तीनों लोकों के सबसे कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग का रूप धारण कर आए और तीनों मूर्तियां बनाने के लिए राजी हो गए.
3.21 दिन तक अकेले काम करने की रखी थी शर्त
लेकिन उन्होंने राजा के समक्ष एक शर्त रखी कि वे 21 दिन में एक कमरे में अकेले काम करेंगे और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा. रोज आरी, हथौड़ी और छेनी की आवाजें आती रहीं, लेकिन एक दिन अचानक आवाज बंद हो गई. राजा चिंतित हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया. तब तक भगवान विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और कमरे में मूर्तियां अधूरी रह गई थीं.
4.भगवान की इच्छा मानकर अधूरी मूर्तियों की पूजा
इसे भगवान की इच्छा मानकर राजा ने अधूरी मूर्तियों की ही पूजा करनी शुरू कर दी. तब से आज तक जगन्नाथ पुरी में अधूरी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है.
5.हर 12 साल में होता है नवकलेवर उत्सव
इसके अलावा हर 12 साल में नवकलेवर उत्सव का आयोजन होता है. इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदल दिया जाता है.
6.चुने जाते हैं नीम के पेड़
इसके लिए खास नीम के पेड़ चुने जाते हैं, जिन पर शंख, चक्र, गदा या पद्म के निशान हों और जो नदी या श्मशान के पास खड़े हों. पुरानी मूर्तियों को 'कोइली वैकुंठ' में दफनाया जाता है, जिसे धरती पर वैकुंठ कहा जाता है.
