FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बिलासपुर ट्रेन हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के आपस में टकराने से हुआ था हादसा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 

लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान

कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल

छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत

HomePhotos

धर्म

भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसका रहस्य

ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है. इसे भगवान कृष्ण के दिल की धड़कन माना जाता है. यहां सिर्फ भगवान जगन्नाथ ही नहीं, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान हैं. हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर में विराजमान तीनों ही मूर्तियां आज भी अधूरी हैं.

| Nov 04, 2025, 10:13 PM IST

1.पांडवों ने पवित्र नदी में बदला

पांडवों ने पवित्र नदी में बदला
1

इसके पीछे एक पौराणिक कथा है. कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण ने इस धरती से प्रस्थान किया, तो उनका शरीर दाह किया गया, लेकिन उनका हृदय जल नहीं पाया. पांडवों ने इसे पवित्र नदी में प्रवाहित किया. वहीं से यह लठ्ठे के रूप में बदल गया.

Advertisement

2.बुजुर्ग का रूप में आए भगवान विश्वकर्मा

बुजुर्ग का रूप में आए भगवान विश्वकर्मा
2

भगवान कृष्ण ने स्वप्न में राजा इंद्रदयुम्न को इसकी सूचना दी, जिसके बाद राजा ने एक कुशल कारीगर से मूर्तियां बनाने का आदेश दिया. तीनों लोकों के सबसे कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग का रूप धारण कर आए और तीनों मूर्तियां बनाने के लिए राजी हो गए.

3.21 दिन तक अकेले काम करने की रखी थी शर्त

21 दिन तक अकेले काम करने की रखी थी शर्त
3

लेकिन उन्होंने राजा के समक्ष एक शर्त रखी कि वे 21 दिन में एक कमरे में अकेले काम करेंगे और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा. रोज आरी, हथौड़ी और छेनी की आवाजें आती रहीं, लेकिन एक दिन अचानक आवाज बंद हो गई. राजा चिंतित हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया. तब तक भगवान विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और कमरे में मूर्तियां अधूरी रह गई थीं.

4.भगवान की इच्छा मानकर अधूरी मूर्तियों की पूजा

भगवान की इच्छा मानकर अधूरी मूर्तियों की पूजा
4

इसे भगवान की इच्छा मानकर राजा ने अधूरी मूर्तियों की ही पूजा करनी शुरू कर दी. तब से आज तक जगन्नाथ पुरी में अधूरी मूर्तियों की ही पूजा की जाती है.

TRENDING NOW

5.हर 12 साल में होता है नवकलेवर उत्सव

हर 12 साल में होता है नवकलेवर उत्सव
5

इसके अलावा हर 12 साल में नवकलेवर उत्सव का आयोजन होता है. इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदल दिया जाता है.

6.चुने जाते हैं नीम के पेड़

चुने जाते हैं नीम के पेड़
6

इसके लिए खास नीम के पेड़ चुने जाते हैं, जिन पर शंख, चक्र, गदा या पद्म के निशान हों और जो नदी या श्मशान के पास खड़े हों. पुरानी मूर्तियों को 'कोइली वैकुंठ' में दफनाया जाता है, जिसे धरती पर वैकुंठ कहा जाता है.

(With IANS input)

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Rashifal 05 November 2025: मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर वालों को हो सकता है तनाव, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन 
लंबित चालान निपटारे के लिए दिल्ली पुलिस लगाएगी विशेष लोक अदालत, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी? जिन्होंने Zerodha पर लगाए गंभीर आरोप, डीमैट अकाउंट में 43 करोड़ रुपये देख लोग हुए हैरान
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इन 3 भारतीय खिलाड़ियों को भी लपेटा
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
छोटा सा इन्वेस्टमेंट और ₹15 लाख तक का मुनाफा, कभी घाटा नहीं देता ये बिजनेस; बस इन बातों रखें ख्याल
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
ये हैं दुनिया के वो 5 देश जहां भारतीय रुपये की गूंज, एक तो घूमने के लिए है मशहूर
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
Hyundai Venue और Venue N Line हुई लॉन्च, फीचर्स के साथ जानिए क्या है इसकी कीमत
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसके पीछे का रहस्य
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE