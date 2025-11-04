भगवान कृष्ण की धड़कन माने जाने वाले इस मंदिर में क्यों होती है अधूरी मूर्तियों की पूजा? जानिए इसका रहस्य

3 . 21 दिन तक अकेले काम करने की रखी थी शर्त

3

लेकिन उन्होंने राजा के समक्ष एक शर्त रखी कि वे 21 दिन में एक कमरे में अकेले काम करेंगे और कोई दरवाजा नहीं खोलेगा. रोज आरी, हथौड़ी और छेनी की आवाजें आती रहीं, लेकिन एक दिन अचानक आवाज बंद हो गई. राजा चिंतित हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया. तब तक भगवान विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और कमरे में मूर्तियां अधूरी रह गई थीं.