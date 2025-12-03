किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

1 . क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े

1

मृत्यु हमारे जीवन का सबसे कड़वा सच है, जिसे हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ता है. जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है. हम सभी को इस सच्चाई को हमेशा स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. अगर आप कई बार किसी के अंतिम संस्कार या अंतिम यात्रा में गए होंगे, तो आप वहां सफ़ेद कपड़े पहनकर ज़रूर गए होंगे या फिर लोगों को सफेद कपड़े पहने देखा होगा.