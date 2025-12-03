FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

धर्म

धर्म

किसी की मौत होने पर परिवार के लोग क्यों पहनते हैं सफेद कपड़े, जानें इस प्रथा के पीछे की वजह और महत्व

हमारे सनातन धर्म में, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसकी अंतिम यात्रा में सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं. फिर सफ़ेद वस्त्र पहनने का रिवाज़ क्यों है? जानिए इस प्रथा के पीछे का कारण.

नितिन शर्मा | Dec 03, 2025, 09:54 AM IST

1.क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े

क्यों पहने जाते हैं सफेद कपड़े
1

मृत्यु हमारे जीवन का सबसे कड़वा सच है, जिसे हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ता है. जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो एक दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है. हम सभी को इस सच्चाई को हमेशा स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. अगर आप कई बार किसी के अंतिम संस्कार या अंतिम यात्रा में गए होंगे, तो आप वहां सफ़ेद कपड़े पहनकर ज़रूर गए होंगे या फिर लोगों को सफेद कपड़े पहने देखा होगा.  

2.सफेद कपड़ें पहनने के पीछे है धार्मिक महत्व

सफेद कपड़ें पहनने के पीछे है धार्मिक महत्व
2

जब हम किसी भी दुःखद अवसर पर जाते हैं, तो सफेद कपड़े पहनते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग ऐसे दुःखद अवसरों पर भी सफेद कपड़े ही क्यों पहनते हैं? दरअसल, इसके पीछे एक धार्मिक महत्व और मान्यता है.

3.इस वजह धारण किया जाता है सफेद कपड़ा

इस वजह धारण किया जाता है सफेद कपड़ा
3

हमारे सनातन धर्म में अंतिम संस्कार के दौरान सफ़ेद वस्त्र पहनने की परंपरा बहुत पुरानी है. ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद रंग शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है. इसलिए, ऐसे दुखद अवसर पर हम सभी सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं.

4.दुख के समय परिवार को मिलती है मानसिक शांति

दुख के समय परिवार को मिलती है मानसिक शांति
4

सफ़ेद वस्त्र पहनने का उद्देश्य मन को शांत रखना और दुःख के समय परिवार को मानसिक शांति प्रदान करना है. हिंदू धर्म में सत्य, ज्ञान और सद्भावना को जीवन के 3 मुख्य गुण माना गया है. जिसमें सफ़ेद रंग इनका प्रतिनिधित्व करता है. 

5.मृत आत्मा को हो शांति का अनुभव

मृत आत्मा को हो शांति का अनुभव
5

ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा शुरू करती है. इसलिए, सफ़ेद कपड़े पहनकर परिवार के लोग वातावरण को शांत और शुद्ध बनाए रखते हैं. ताकि मृत आत्मा को शांति का अनुभव हो.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 

