2222 नंबर दिख रहा है बार-बार तो समझ लें ऊपर वाला दे रहा कुछ इशारा, शुभ या अशुभ क्या है मतलब

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

सुधा मूर्ति को आधार कार्ड और अश्लील वीडियो को लेकर धमकी भरा फोन आया, एफआईआर दर्ज

Delhi: दिल्ली के सरिता विहार में STF का बड़ा ऑपरेशन, कुख्यात माया गैंग लीडर सागर एनकाउंटर में हुआ घायल

इंदौर में तीन मंजिला इमारत का हिस्सा गिरने से दो लोगों की मौत, 12 घायल, राहत अभियान जारी

Durga Saptashati Path Niyam: नवरात्रि पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के नियम और विधि जानते हैं आप?, यहां जाने पूजा नियम

Fake Salt: कहीं आप नकली नमक तो नहीं खा रहे? इस तरह से जांच लीजिए, पता चल जाएगा कि नमक शुद्ध है या अशुद्ध

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

नरेंद्र मोदी के बाद कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री? सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले नाम

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

दिल्ली पुलिस में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए सुनहरा मौका, 7 हजार से ज्यादा पदों पर चल रहीं भर्तियां

Azam Khan: 23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

23 महीने बाद रिहा होंगे सपा नेता आजम खान, पुलिस-प्रशासन अलर्ट, जानें किन मामलों में हुई थी कार्रवाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार

HomePhotos

धर्म

2222 नंबर दिख रहा है बार-बार तो समझ लें ऊपर वाला दे रहा कुछ इशारा, शुभ या अशुभ क्या है मतलब

अक्सर हमको कोई अंक बार-बार नजर आने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लें ऊपर वाला आपको कुछ संकेत दे रहा है. आज आपको एंजल नंबर 2 के बारे में बताएंगे. अगर आपको बार-बार 2222 दिख रहा तो समझ लें ईश्वरीय संकेत मिल रहा है.

ऋतु सिंह | Sep 22, 2025, 06:08 PM IST

1.अंक ज्योतिष में एंजल नंबर ईश्वरीय संदेश माना गया है

अंक ज्योतिष में एंजल नंबर ईश्वरीय संदेश माना गया है
1

अगर आपको बार-बार एंजेल नंबर 2222 दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लें कि आप पर ईश्वरीय कृपा है और इसी लिए ईश्वर आपको इन नंबरों के माध्यम से कुछ संकेत देते हैं. अगर आपको 2 अंक का रीपिटिशन मिल रहा  तो निश्चित तौर पर आपके लिए इसमें ऊपर वाले का कुछ ईशारा है.

Advertisement

2.एंजेल नंबर 2222 यानी?

एंजेल नंबर 2222 यानी?
2

अगर आपको बार-बार एंजेल नंबर 2222 दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने वाले हैं. इस नंबर का दिखना इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही अपनी मेहनत का फल मिलेगा. आइए जानें इस एंजेल नंबर का क्या मतलब है.
 

3.खत्म होने वाली हैं परेशानियां

खत्म होने वाली हैं परेशानियां
3

अगर आपको बार-बार एंजेल नंबर 2222 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में आने वाली कठिनाईयां दूर होंगी और चल रही परेशानियां भी खत्म होने वाली है. यह नंबर आपको बताता है कि आपको अपने मन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि अब आपके सपने सच होने वाले हैं.
 

4.जीवन में प्यार, खुशी और सफलता आने वाली है

जीवन में प्यार, खुशी और सफलता आने वाली है
4

संख्या 2222 देखना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में प्यार, खुशी और सफलता आने वाली है. अगर आप तनाव में हैं, तो घबराएँ नहीं, यह संख्या बताती है कि सब ठीक हो जाएगा और आपको सहयोग मिलेगा.
 

TRENDING NOW

5.रिश्ते की मजबूत का संकेत

रिश्ते की मजबूत का संकेत
5

इस अंक को रिश्तों के हिसाब से देखें तो यह अंक कहता है कि अंतरंगता बनाए रखें, एक-दूसरे को समझें और विश्वास रखें - इससे रिश्ता मजबूत होगा. प्यार और सम्मान का समय आ चुका है

6.आगे बढ़ते रहने का संदेश

आगे बढ़ते रहने का संदेश
6

यदि आप संख्या 2222 को बार-बार देखते हैं, तो यह आपको आगे बढ़ते रहने, आत्मविश्वास बनाए रखने और नए अवसरों के लिए तैयार रहने की याद दिलाता है. ऊपर वाला इस अंक के जरिये ये संदेश देता है कि जो भी काम, योजना आप बना रहे हैं उसपर आगे बढ़ें. आपके लिए बेहतरीन परिणाम मिलेगा.
 

7.कड़ी मेहनत करने का संदेश

कड़ी मेहनत करने का संदेश
7

इस प्रकार, देवदूत संख्या 2222 आपको कड़ी मेहनत करते रहने, सकारात्मक सोचने और जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का आत्मविश्वास देती है. आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं.
 

8. चुनौतियों के समय में सहयोग का इशारा

चुनौतियों के समय में सहयोग का इशारा
8

2222 एंजेल नंबर का मतलब है कि आपको चुनौतियों के समय में सहयोग मिल रहा है. आपके रिश्ते ईश्वर के मार्गदर्शन में हैं और आपके भविष्य की ओर अग्रसर हैं. बस अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें. अगर आपको यह संख्या बार-बार दिखाई दे रही है, तो इसे इस बात का संकेत समझें कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको इसी राह पर चलते रहना चाहिए.
 

9.एंजेल नंबर निजी आध्यात्मिक जीपीएस है

एंजेल नंबर निजी आध्यात्मिक जीपीएस है
9

एंजेल नंबर आपके निजी आध्यात्मिक जीपीएस की तरह होते हैं. ये आपको ऐसे समय में दिखाई देते हैं जब आपको थोड़ी प्रेरणा की ज़रूरत होती है. कभी-कभी आपके साथ कुछ अच्छा होने से पहले आपको एक एंजेल नंबर दिखाई दे सकता है, और बाद में आपको एहसास होता है कि आपने पहले इसे अनदेखा किया था, लेकिन यह किसी बड़ी और बेहतर चीज़ से जुड़ाव का संकेत था.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Superfood For Woman: ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
ये सुपरफूड एनर्जी और ब्यूटी का हैं पावरहाउस, 35 प्लस होते ही महिलाएं खाना शुरू कर दें
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
CJI Sanjiv Khanna: भारत के 51वें चीफ जस्टिस बने संजीव खन्ना, आर्टिकल 370, इलेक्टोरल बॉन्ड समेत ये हैं उनके 5 ऐतिहासिक फैसले
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
Bigg Boss 18 के घर में एक ही बेड पर Alice-Avinash, यूजर्स ने कहा- 'शर्म कर लो'
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
पेट के निचले हिस्से का दर्द न करें इग्नोर, हो सकता है इन 5 गंभीर बीमारियों का संकेत
Ayurvedic Remedy: त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी 
त्वचा रोग से जोड़ों के दर्द तक, इन बीमारियों उखाड़ फेकेंगी ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
कौन हैं Indian Army की पहली महिला सूबेदार? जानें उनका निशानेबाजी से लेकर सेना तक का सफर
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
2 इंच से ज्यादा ऊंची हील्स पहनने पर होगी जेल, इस शहर में सरकार ने लागू किया अजीबोगरीब नियम
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
अब अंतरिक्ष में भी तैनात होगा 'बॉडीगार्ड', Space में सैटेलाइटों की सुरक्षा के लिए ISRO बनाने जा रहा गजब का हथियार
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
दुनिया के इन देशों में बच्चों समेत कर्मचारियों की रहती है बल्ले-बल्ले, मिलती हैं सबसे ज्यादा छुट्टी
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
Test में नंबर-5 पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है किसी भी भारतीय का नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE