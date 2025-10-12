Numerology: पत्नी या मां किसे ज्यादा चाहते हैं इन तारीखों पर जन्में लड़के? अंक ज्योतिष खोल रहा बड़ा राज 

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट
धर्म
Oct 12, 2025
1.मां और पत्नी दोनों ही खास जगह रखती हैं
हर इंसान के जीवन में मां और पत्नी दोनों ही खास जगह रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लड़के अपनी मां से ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो कुछ अपनी पत्नी को प्राथमिकता देते हैं?
2.किसकी भावनाओं में ज्यादा बहते हैं पुरुष
अंक ज्योतिष के अनुसार, व्यक्ति के जन्म की तारीख उसके स्वभाव, रिश्तों और भावनात्मक झुकाव को काफी हद तक प्रभावित करती है. जन्मांक से ये राज खुलता है कि कौन से अंक वाले पुरुष पत्नी की बातों में जल्दी बह जाते हैं, और किनका दिल हमेशा मां के चरणों में बसता है.
3.पुरुष अपने दिल की प्राथमिकता में किसे रखते हैं?
हर रिश्ते की अपनी खास कहानी होती है, लेकिन कभी-कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि एक लड़के का दिल मां के प्रति गहरा है या पत्नी के प्रति. अंक ज्योतिष के रहस्यमय विज्ञान में छिपा है इसका जवाब, जो जन्मांक के आधार पर खोलता है एक अनकहा राज. कुछ पुरुषों की भावनाएं हमेशा मातृस्नेह में बंधी रहती हैं, तो कुछ की नज़रें जीवनसंगिनी की ओर स्थायी रूप से टिकती हैं. क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके आसपास कौन से पुरुष अपने दिल की प्राथमिकता में किसे रखते हैं? अंक खोलते हैं ये रहस्य, और सच्चाई है चौंकाने वाली…
4.इन तारीखों पर जन्मे लड़के होते हैं मां के बेटे
किसी भी महीने की 2,5,8,13,17,19,22, 26,9,31,10,21,4,20 को जन्मे पुरुष अपनी मां को ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी बातों को सर्वोपरी रखते हैं,
5.इन तारीखों पर जन्मे लड़के होते हैं पत्नी के गुलाम
किसी भी महीन की 1,3,6,12,14,7,15,18,24, 27,16,25,30,28,11 जन्मे पुरुषों पर पत्नी का प्रभाव ज्यादा होता है.
6.ये भी ध्यान में रखें बात
अंक ज्योतिष की ये गणना ग्रहों के आधार पर भी निर्भर करती है तो हो सकता है कुछ ममाज बॉय या वाइफ लवर के लिए से सही न हो.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
