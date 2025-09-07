Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल

2 . मृत पंचक के दौरान चंद्र ग्रहण बहुत खतरनाक माना जाता है

इसके साथ ही चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में मौजूद रहेगा. इसमें मृत पंचक भी मौजूद है, जिसे मृत पंचक कहा जाता है. मृत पंचक के दौरान चंद्र ग्रहण बहुत खतरनाक माना जाता है. इस चंद्र ग्रहण का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन 9 राशियों को सावधान रहने की जरूरत है. इन राशियों पर शारीरिक, मानसिक तनाव से लेकर नौकरी, व्यापार तक पर बुरा असर देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों के जीवन में चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है और किन 9 राशि वाले आज का चांद न देखें.

