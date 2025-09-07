Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल

OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
धर्म
ऋतु सिंह | Sep 07, 2025, 09:51 AM IST
1.साल का दूसरा और आखिरी चंद्र आज
साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी 7 सितंबर की रात लग रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह चंद्र ग्रहण बेहद खास है. भारतीय समयानुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:57 बजे शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह 1:26 बजे तक रहेगा. करीब 82 मिनट तक चलने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा. ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण के समय चंद्रमा शनि की कुंभ राशि में रहेगा. वहां राहु पहले से ही मौजूद है, जिससे दोनों ग्रहों की युति ग्रहण योग बना रही है.
2.मृत पंचक के दौरान चंद्र ग्रहण बहुत खतरनाक माना जाता है
इसके साथ ही चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में मौजूद रहेगा. इसमें मृत पंचक भी मौजूद है, जिसे मृत पंचक कहा जाता है. मृत पंचक के दौरान चंद्र ग्रहण बहुत खतरनाक माना जाता है. इस चंद्र ग्रहण का असर 12 राशियों के जीवन में किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा, लेकिन 9 राशियों को सावधान रहने की जरूरत है. इन राशियों पर शारीरिक, मानसिक तनाव से लेकर नौकरी, व्यापार तक पर बुरा असर देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों के जीवन में चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है और किन 9 राशि वाले आज का चांद न देखें.
3.मेष राशि
यह ग्रहण मेष राशि वालों के लिए लाभ में कमी और अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है. मानसिक अस्थिरता से बचें.
4.वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में असुरक्षा लेकर आ सकता है. माता-पिता और वाहन से संबंधित परेशानियाँ संभव हैं.
5.कर्क राशि
कर्क राशि वालों को पारिवारिक और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है. आर्थिक स्थिति पर भी दबाव रह सकता है.
6.सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन और रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है. वाद-विवाद से बचें और धैर्य रखें.
7.कन्या राशि
कन्या राशि वालों को चारों ओर से पाप ग्रहों का प्रभाव रहेगा. मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ और कार्यक्षेत्र में कठिनाइयाँ हो सकती हैं.
8.तुला राशि
तुला राशि वालों को संतान संबंधी चिंता और शिक्षा में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. विद्यार्थियों को विशेष प्रयास करने होंगे.
9.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों को माता-पिता के स्वास्थ्य और घरेलू विवादों का ध्यान रखना चाहिए. वाहन संबंधी परेशानी और वाद-विवाद की संभावना है.
10.मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह ग्रहण अशुभ हो सकता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक दबाव की संभावना है.
11.कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण इसी राशि में लग रहा है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ, तनाव और थकान होने की संभावना है. खान-पान में लापरवाही न बरतें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और ग्रह-नक्षत्रों की गणनाओं पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करें. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
