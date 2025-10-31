कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

2 . WWE में एंट्री

साल 2018 में रिंकू सिंह ने वीर महान के नाम से WWE में एंट्री की थी, बाद में रिंकू सिंह ने भारत के ही रहने वाले सौरभ गुर्जर के साथ द इंडस शेर के नाम से एक टीम भी बनाई. इस टीम में कुछ दिनों बाद जिंदर महाल भी जुड़ गए. हालांकि साल 2021 में रिंकू टीम से अलग हुए और स्‍वतंत्र रेसलर के रूप में WWE में रॉ से जुड़े.