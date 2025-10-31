कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार

November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज
धर्म
Abhay Sharma | Oct 31, 2025, 02:33 PM IST
1.कौन हैं रिंकू सिंह?
रिंकू सिंह WWE के पूर्व रेसलर रह चुके हैं, जिन्हें रिंग में ताकत और आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता था. रिंकू सिंह जॉन सीना, द ग्रेट खली समेत कई पहलवानों के छक्के छुड़ा चुके हैं.
2.WWE में एंट्री
साल 2018 में रिंकू सिंह ने वीर महान के नाम से WWE में एंट्री की थी, बाद में रिंकू सिंह ने भारत के ही रहने वाले सौरभ गुर्जर के साथ द इंडस शेर के नाम से एक टीम भी बनाई. इस टीम में कुछ दिनों बाद जिंदर महाल भी जुड़ गए. हालांकि साल 2021 में रिंकू टीम से अलग हुए और स्वतंत्र रेसलर के रूप में WWE में रॉ से जुड़े.
3.बचपन से ही था पहलवानी का शौक
रिंकू सिंह को बचपन से ही पहलवानी का शौक था. वह WWE के मेन रोस्टर रॉ में शामिल हो चुके हैं. जानकारी के मुताबिक वह बेसबॉल खिलाड़ी और जैवलिन थ्रोअर भी रह चुके हैं, उन्हें जैवलिन थ्रोअर में जूनियर नेशनल में मेडल भी प्राप्त हो चुका है.
4.अलग अंदाज
रिंकू सिंह माथे पर त्रिकुंड और भारतीय वेशभूषा के साथ गले में रुद्राक्ष की माला पहने रिंग में उतरते थे. रिंकू सिंह जिन्हें वीर महान नाम से जाना जाता है, उनका देशी लुक WWE में सबसे अलग बनाती थी. साल 2014 में रिंकू सिंह पर आधारित एक फिल्म भी रिलीज हुई थी.
5.प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे
रिंकू सिंह इन दिनों वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की शरण में हैं. उनका कहना है कि जब से वह प्रेमानंद महाराज का प्रवचन सुना है उनका मन वहीं लग गया है और उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ा है. बता दें कि रिंकू सिंह प्रभु श्रीराम को अपना आराध्य मानते हैं और प्रभु श्रीराम के नाम का टैटू भी बनवाया है.
