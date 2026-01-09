Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

धर्म
Abhay Sharma | Jan 09, 2026, 09:00 PM IST
1.108 फीट ऊंची श्रीनीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति
अक्षरधाम मंदिर में स्थापित की जा रही 108 फीट ऊंची श्रीनीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक पैर पर खड़ी नजर आ रही है. अक्षरधाम फ्लाइओवर से आने-जाने वाले लोगों की नजर इस विशाल और ऊंची सुनहरी प्रतिमा पर पड़ ही जाएगी. ऐसे में आइए जानें यह प्रतिमा है किसकी?
2.कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी?
श्री नीलकंठ वर्णी की ये शानदार मूर्ति, भारत भर में अपनी आध्यात्मिक तीर्थयात्रा के दौरान भगवान स्वामीनारायण के किशोर रूप को दर्शाती है, यह प्रतिमा भगवान स्वामीनारायण का किशोर अवस्था की है. उस दौरान भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के नाम से जाने जाते थे.
3.क्या है इस प्रतिमा का महत्व?
यह मूर्ति उनकी कठोर तपस्या की अवस्था को दर्शाती है. यह प्रतिमा तप, त्याग और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक मानी जा रही है. मंदिर प्रशासन के अनुसार प्रतिमा का विधिवत अनावरण और पूजन मार्च 2026 के अंत में किया जा सकता है. हालांकि अभी तक इसकी सटीक तारीख घोषित नहीं हुई है.
4.भगवान स्वामीनारायण का प्रारंभिक जीवन
बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास एक गांव में सन् 1781 में जन्मे भगवान स्वामीनारायण ने अपना प्रारंभिक जीवन छपिया और अयोध्या के आसपास बिताया. उन्होंने लगभग 11 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, कमर पर केवल एक कपड़ा बांधकर सादा जीवन व्यतीत किया और सात वर्षों तक पैदल यात्रा की.
5.पैदल यात्रा
पैदल यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश के अंतर्गत आने वाले हजारों किलोमीटर की दूरी तय की, पवित्र स्थलों का दर्शन किया और न्यूनतम भोजन और जल पर जीवन व्यतीत किया और हिमालय में पवित्र मानसरोवर और मुक्ति नाथ में एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की.
6.प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु
जब भगवान स्वामीनारायण सात साल की 12,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े और करीब 1799 में गुजरात पहुंचे, तब तक वे एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे. हजारों मील नंगे पैर यात्रा में वे विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से मिले और उनके साथ जीवन, आस्था, करुणा और आंतरिक शक्ति के बारे में शिक्षाएँ साझा कीं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से