FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल टैंकर जब्त किया, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव ने कहा, अमेरिका ने कुछ हफ्तों में 5वां जहाज जब्त किया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA  ने दिया गया कहा ऐसा...

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA ने दिया गया कहा ऐसा...

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

HomePhotos

धर्म

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

Nilkanth Varni Jivan Parichay: दिल्ली में मशहूर स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कॉम्प्लेक्स में 108 फुट ऊंची  श्री नीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति स्थापित हो रही है, बता दें कि इसका बेस अभी बन रहा है और आधिकारिक अनावरण मार्च 2026 के आखिर में होने की उम्मीद है. आइए जाने कौन थे श्रीनीलकंठ वर्णी?  

Abhay Sharma | Jan 09, 2026, 09:00 PM IST

1.108 फीट ऊंची श्रीनीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति 

108 फीट ऊंची श्रीनीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति 
1

अक्षरधाम मंदिर में स्थापित की जा रही 108 फीट ऊंची श्रीनीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक पैर पर खड़ी नजर आ रही है. अक्षरधाम फ्लाइओवर से आने-जाने वाले लोगों की नजर इस विशाल और ऊंची सुनहरी प्रतिमा पर पड़ ही जाएगी. ऐसे में आइए जानें यह प्रतिमा है किसकी? 

Advertisement

2.कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? 

कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? 
2

श्री नीलकंठ वर्णी की ये शानदार मूर्ति, भारत भर में अपनी आध्यात्मिक तीर्थयात्रा के दौरान भगवान स्वामीनारायण के किशोर रूप को दर्शाती है, यह प्रतिमा भगवान स्वामीनारायण का किशोर अवस्था की है. उस दौरान भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के नाम से जाने जाते थे. 

3.क्या है इस प्रतिमा का महत्व?

क्या है इस प्रतिमा का महत्व?
3

यह मूर्ति उनकी कठोर तपस्या की अवस्था को दर्शाती है. यह प्रतिमा तप, त्याग और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक मानी जा रही है. मंदिर प्रशासन के अनुसार प्रतिमा का विधिवत अनावरण और पूजन मार्च 2026 के अंत में किया जा सकता है. हालांकि अभी तक इसकी सटीक तारीख घोषित नहीं हुई है. 

4.भगवान स्वामीनारायण का प्रारंभिक जीवन 

भगवान स्वामीनारायण का प्रारंभिक जीवन 
4

बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास एक गांव में सन् 1781 में जन्मे भगवान स्वामीनारायण ने अपना प्रारंभिक जीवन छपिया और अयोध्या के आसपास बिताया. उन्होंने  लगभग 11 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, कमर पर केवल एक कपड़ा बांधकर सादा जीवन व्यतीत किया और सात वर्षों तक पैदल यात्रा की. 

TRENDING NOW

5.पैदल यात्रा

पैदल यात्रा
5

पैदल यात्रा के दौरान, उन्होंने भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश के अंतर्गत आने वाले हजारों किलोमीटर की दूरी तय की, पवित्र स्थलों का दर्शन किया और न्यूनतम भोजन और जल पर जीवन व्यतीत किया और हिमालय में पवित्र मानसरोवर और मुक्ति नाथ में एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की और सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की. 

6.प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु 

प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु 
6

जब भगवान स्वामीनारायण सात साल की 12,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े और करीब 1799 में गुजरात पहुंचे, तब तक वे एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बन चुके थे. हजारों मील नंगे पैर यात्रा में वे विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों से मिले और उनके साथ जीवन, आस्था, करुणा और आंतरिक शक्ति के बारे में शिक्षाएँ साझा कीं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
विजय हजारे ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ दो खिलाड़ी पार कर पाए 800 रनों का आंकड़ा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
भारत की Mother River कौन है? जानें इस नदी को क्यों मिला है मां का दर्जा
MORE
Advertisement
धर्म
Friday Vrat Or Niyam: शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
शुक्रवार को क्यों नहीं खानी चाहिए खट्टी चीजें, जानें इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति और व्रत के लाभ
Kharmas Shadi Ke Upay: शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
शादी होने में आ रही हैं बाधाएं तो 14 जनवरी से पहले कर लें ये काम, घर में जल्द बजेंगी शहनाई
Vastu Tips For Money:कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
कर्ज और तंगी से हैं परेशान तो अपना लें ये वास्तु उपाय, घर में बरकत के साथ खुल जाएंगे इनकम के सोर्स
Rashifal 8 January 2026: तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वाले सेहत का रखें ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
इन तारीखों में जन्मे लोग पैसा डबल करने में होते हैं माहिर, गरीबी से निकलकर बनते हैं अमीर
MORE
Advertisement