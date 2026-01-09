Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

1 . 108 फीट ऊंची श्रीनीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति

अक्षरधाम मंदिर में स्थापित की जा रही 108 फीट ऊंची श्रीनीलकंठ वर्णी की सुनहरी मूर्ति दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक पैर पर खड़ी नजर आ रही है. अक्षरधाम फ्लाइओवर से आने-जाने वाले लोगों की नजर इस विशाल और ऊंची सुनहरी प्रतिमा पर पड़ ही जाएगी. ऐसे में आइए जानें यह प्रतिमा है किसकी?