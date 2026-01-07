हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह

धर्म
नितिन शर्मा | Jan 07, 2026, 11:22 AM IST
1.इन पेड़ की लकड़ियों से नहीं बनाई जाती मूर्तियां
इसकी वजह भगवान की मूर्ति बनाने में कुछ लकड़ियों का अशुभ माना जाता है. इनसे बनी मूर्तियों की पूजा वर्जित या निष्फल मानी गई है. इनमें एक या दो नहीं बल्कि 5 से 6 प्रकार की लकड़ियां हैं, जो मूर्ति बनाने के लिए वर्जित हैं. इनमें दूध वाले पेड़, कमजोर टहनियों वाले पेड़, श्मशान में उगने वाले पेड़, सूखा पेड़ और ऐसे पेड़, जिनके नीचे चींटी या सांप ने घर बनाये होते हैं. इन पेड़ की लड़कियों से भी नहीं बनाई जाती मूर्तियां...
2.बबूल की लकड़ी
बबूल की लकड़ी काफी मजबूत होती है, लेकिन इससे कभी भी भगवान की मूर्ति नहीं बनाई जाती है. इसकी वजह बबूल को अशुद्ध और तामसिक प्रवृत्ति का माना जाना है. इसलिए इसकी लकड़ियों का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाता.
3.नीम की लकड़ियां
वैसे तो नीम को पवित्र और लाभकारी पेड़ के रूप में देखा गया है, लेकिन इसकी लकड़ी का इस्तेमाल मूर्ति बनाने में नहीं किया जाता है. इसे अनुपयुक्त माना गया है.
4.पलाश या ढाक के पेड़ की लकड़ी
पालश की लकड़ियों का इस्तेमाल वैसे तो पूजा सामग्री और यज्ञ में किया जाता है, लेकिन पलाश या ढाक की लकड़ी से मूर्ति नहीं बनाई जाती. इसकी वजह इनका जल्दी टूटना है. ये टिकाऊ नहीं होती.
5.आम की लकड़ियां
आम का पेड़ धार्मिक होता है. इस पेड़ की लकड़ियों और पत्तों का इस्तेमाल हवन और पूजा में किया जाता है, लेकिन लकड़ी को मूर्ति निर्माण में वर्जित माना गया है.
6.शमी और बेल का पेड़
शमी और बेल का पेड़ से लेकर पत्तों का इस्तेमाल पूजा अर्चना में किया जाता है. इन दोनों पेड़ को बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन इनसे मूर्तियों का इस्तमाल नहीं किया जाता है.
7.इन पेड़ों की लकड़ियों से होता है मूर्ति निर्माण
भगवान की मूर्ति बनाने के लिए सागवान, चंदन और सफेद आक के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. क्योंकि यह बेहद शुभ होने के साथ ही बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होती है. वहीं चंदन को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की मूर्तियां बनाने के लिए उत्तम माना गया है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
