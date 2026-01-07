हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियां बनाने में इन लकड़ियों का नहीं करते इस्तेमाल, जानिए क्या है वजह

1 . इन पेड़ की लकड़ियों से नहीं बनाई जाती मूर्तियां

इसकी वजह भगवान की मूर्ति बनाने में कुछ लकड़ियों का अशुभ माना जाता है. इनसे बनी मूर्तियों की पूजा वर्जित या निष्फल मानी गई है. इनमें एक या दो नहीं बल्कि 5 से 6 प्रकार की लकड़ियां हैं, जो मूर्ति बनाने के लिए वर्जित हैं. इनमें दूध वाले पेड़, कमजोर टहनियों वाले पेड़, श्मशान में उगने वाले पेड़, सूखा पेड़ और ऐसे पेड़, जिनके नीचे चींटी या सांप ने घर बनाये होते हैं. इन पेड़ की लड़कियों से भी नहीं बनाई जाती मूर्तियां...