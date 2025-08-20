गणेश जी की सूंड दाईं या बाईं किस तरफ होनी चाहिए? घर में गणपति स्थापना के लिए सूंड के नियम अलग क्यों हैं? 

किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम खूबसूरत नहीं हैं यह ग्लैमरस अधिकारी, जानें IFS तमाली साहा की सफलता की कहानी
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 20, 2025, 09:44 AM IST
1.गणपति जी की मंदिर और घर में अलग दिशा मेें होती है सूंड
गणेशजी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं. किसी भी देवता की पूजा करने से पहले विघ्नहर्ता गणपति की पूजा का नियम है. अगर आप घर में गणपति जी को रखे हैं या गणेश चतुर्थी पर गणपति को घर लाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि गणपति की घर में स्थापना के समय सूंड की दिशा क्या होना चाहिए. साथ ही मंदिर और घर में गणपति जी की सूंड क्यों अलग-अलग रखी जाती है. 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक रहेगा. गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है, जो इस साल 6 सितंबर को पड़ रही है. 10 दिन पूजन के बाद भक्त गणपति से अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए प्रतिमा का विसर्जन करते हैं.
2.गणेश जी की सूंड क्यों महत्वपूर्ण है?
गणेश जी की सूंड का बहुत महत्व है. ऐसा माना जाता है कि यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, पवित्र ध्वनि "ॐ" का एक अंश है. भगवान गणेश की सूंड की गति अनुकूलनशीलता और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, ये दो गुण हमारे जीवन की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए आवश्यक हैं.
3.गणपति की सूंड बाधाओं को दूर करने वाली होती है
गणेश जी की सूंड को अक्सर मिठाई के कटोरे की ओर देखते हुए दिखाया जाता है. यह उनके भोजन-प्रेम का प्रतीक है. आध्यात्मिक रूप से, यह प्रचुरता और समृद्धि का प्रतीक है. यदि गणेश जी की मूर्ति की सूंड भोजन की ओर मुड़ी हो, तो यह दर्शाता है कि घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी. उनकी सूंड को बाधाओं को दूर करने का एक साधन भी माना जाता है. यह प्रगति, सफलता और परिवर्तन का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाती है.
4.गणेश जी की सूंड तीन दिशाओं में इशारा करती है
जब आप गणेश जी की मूर्तियों को देखते हैं, तो उनकी सूंड आमतौर पर तीन दिशाओं में दिखाई देती है: दाईं ओर, बाईं ओर, या सीधी. प्रत्येक दिशा का अपना विशिष्ट अर्थ और आध्यात्मिक निहितार्थ होता है.
5.गणेश जी दाईं सूंड की शक्ति
दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति को दक्षिणामूर्ति कहा जाता है. ये रूप सबसे शक्तिशाली होते हैं. ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों में सूर्य की शक्ति समाहित होती है, जो पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी से जुड़ी होती है, जो पुरुष ऊर्जा, अनुशासन और प्रचंड शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है.
6.गणपति की दाईं सूंड केवल मंदिर में
दाहिना भाग यमलोक की दिशा से जुड़ा है. इस रूप में गणेश जी की पूजा करते समय कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर प्रार्थना या प्रसाद में कोई गलती हो गई तो अप्रत्याशित परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
इस रूप की शक्तिशाली ऊर्जा के कारण, ऐसी मूर्तियां घरों की तुलना में मंदिरों में अधिक पाई जाती हैं. हालाँकि, विधिपूर्वक पूजा करने पर, ये गणेश शीघ्र और शक्तिशाली परिणाम दे सकते हैं, यही कारण है कि इन्हें अक्सर सिद्धि विनायक, यानी मनोकामनाओं और सफलता प्रदान करने वाले कहा जाता है. ऐसा भी माना जाता है कि ये मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं.
7.घर में गणेश जी की बाईं सूंड क्यों जरूरी है
घर में पूजा के लिए बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी का चयन करना चाहिए. वाममुखी गणेश के नाम से प्रसिद्ध इस रूप में चंद्रमा की शक्ति होती है, जो शांति, सौम्यता और सौम्यता से जुड़ी है.
8.धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है,
गणेश जी का यह रूप घर में शांति, समृद्धि और सद्भाव लाता है. उन्हें प्रसन्न करना आसान है. इसके लिए कठोर पूजा-अर्चना की आवश्यकता नहीं होती. प्रार्थना में हुई छोटी-मोटी गलतियाँ भी आसानी से क्षमा हो जाती हैं. यही कारण है कि यह रूप दैनिक घरेलू पूजा के लिए उपयुक्त है. फिर भी, अगर गणेश जी की सूंड उनके हाथ में रखे लड्डू की ओर मुड़ी हो तो और भी अच्छा होता है. ऐसा कहा जाता है कि ऐसी मूर्ति घर में रखने से धन, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही वास्तु संबंधी समस्याओं का समाधान भी होता है.
9.आपके घर के लिए कौन सी गणेश मूर्ति सर्वोत्तम है?
घर पर पूजा के लिए, बाएँ हाथ वाले गणेश जी को आमतौर पर सबसे शुभ और सुरक्षित विकल्प माना जाता है. यह शांति, समृद्धि और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देते हैं. यदि आप गहन आध्यात्मिक विकास चाहते हैं और वैदिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने को तैयार हैं, तो दाएँ हाथ वाले गणेश जी उपयुक्त हो सकते हैं. लेकिन ज़रा सी भी गलती न करें.