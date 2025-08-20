गणेश जी की सूंड दाईं या बाईं किस तरफ होनी चाहिए? घर में गणपति स्थापना के लिए सूंड के नियम अलग क्यों हैं? 

1 . गणपति जी की मंदिर और घर में अलग दिशा मेें होती है सूंड

गणेशजी हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं. किसी भी देवता की पूजा करने से पहले विघ्नहर्ता गणपति की पूजा का नियम है. अगर आप घर में गणपति जी को रखे हैं या गणेश चतुर्थी पर गणपति को घर लाने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि गणपति की घर में स्थापना के समय सूंड की दिशा क्या होना चाहिए. साथ ही मंदिर और घर में गणपति जी की सूंड क्यों अलग-अलग रखी जाती है. 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल में गणेश पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 बजे से दोपहर 01:40 बजे तक रहेगा. गणेश उत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी पर होता है, जो इस साल 6 सितंबर को पड़ रही है. 10 दिन पूजन के बाद भक्त गणपति से अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना करते हुए प्रतिमा का विसर्जन करते हैं.