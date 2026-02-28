इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक और कौन है ज्यादा कट्टर देश? वहां हिंदुओं की कितनी है आबादी?

हमले का करारा जवाब देंगे- ईरान, जंग के बीच ईरान की इजरायल को धमकी, तेहरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया, इजरायल को हमले का करारा जवाब देंगे- ईरान, इजरायल ने क्रूज मिसाइल से हमला किया, तेहरान में फोन-इंटरनेट को बंद किया गया, तेहरान में 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमले, ईरान की कई सरकारी इमारतें ध्वस्त की, ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर पर हमला, ईरान के बड़े धार्मिक शहर पर हमला, इजरायल को हमले का करारा जवाब देंगे-ईरान, ईरान पर हमले के बाद इराक एयरस्पेस बंद
ऋतु सिंह | Feb 28, 2026, 12:31 PM IST
1.ईरान और इजराइयल के बीच जंग
मध्य पूर्व की राजनीति पर अक्सर चर्चा रहती है और अब ईरान और इजराइयल के बीच हुई जंग के बीच लोगों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि वहां की धार्मिक जनसंख्या कैसी है. यानी. क्या भारतीयों की संख्या यहां ज्यादा है क्योंकि भारत सरकार पहले से ही सभी भारतीयों को वतन लौटने का निर्देश दे चुकी है. चलिए जानें कि इन दो देशों में वहां सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं?और क्या इन देशों में हिंदू समुदाय मौजूद है, और अगर है तो उसकी संख्या कितनी है. (Image Credit -AI Generated)
2.इज़रायल में कौन सा धर्म प्रमुख है?
इज़रायल की कुल आबादी लगभग 95 लाख के आसपास मानी जाती है. यहां यहूदी धर्म मानने वाले लोग बहुसंख्यक हैं. यहां करीब 73–75% आबादी यहूदी है. यहां पर दूसरा सबसे बड़ा समुदाय मुस्लिमों है और इनकी हिस्सेदारी लगभग 18% के आसपास है. इसके अलावा ईसाई और द्रूज़ समुदाय भी मौजूद हैं. (Image Credit -AI Generated)
3.ईरान की धार्मिक संरचना कैसी है?
ईरान की आबादी लगभग 8.5 करोड़ से अधिक है. यहां इस्लाम प्रमुख धर्म है, और लगभग 99% आबादी मुस्लिम है. इनमें से अधिकांश शिया मुस्लिम हैं, क्योंकि ईरान आधिकारिक रूप से एक इस्लामिक गणराज्य है. यहां सुन्नी मुसलमानों के साथ-साथ छोटे पैमाने पर ईसाई, यहूदी और ज़ोरास्ट्रियन समुदाय भी रहते हैं. (Image Credit -AI Generated)
4.वहां हिंदुओं की कितनी है आबादी?
इज़रायल और ईरान दोनों देशों में हिंदू आबादी बहुत कम है. इज़रायल में हिंदुओं की संख्या मुख्यतः भारतीय मूल के प्रवासियों और कुछ पेशेवरों तक सीमित है. अनुमानित तौर पर यह संख्या कुछ हजार के आसपास मानी जाती है, लेकिन यह कुल आबादी का बहुत छोटा हिस्सा है.
वहीं, ईरान में हिंदू समुदाय लगभग नगण्य है. वहां कुछ भारतीय व्यापारी परिवार या अस्थायी कामगार मौजूद हो सकते हैं, पर स्थायी धार्मिक समुदाय के रूप में हिंदुओं की आबादी बेहद कम है. (Image Credit -AI Generated)
5.इज़रायल: यहूदी बहुल राष्ट्र, लेकिन विविध समाज
इज़रायल खुद को यहूदी राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है. यहां लगभग तीन-चौथाई आबादी यहूदी है. मुस्लिम, ईसाई और द्रूज़ समुदाय भी नागरिक अधिकारों के साथ मौजूद हैं. संसद (केनेस्सेट) में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों और अलग-अलग विचारधाराओं की पार्टियां सक्रिय हैं. इज़रायल में यहूदी समुदाय के भीतर भी विविधता है. कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स या अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स परंपराओं का पालन करते हैं, जबकि बड़ी संख्या खुद को सांस्कृतिक या सेक्युलर यहूदी मानती है.
धार्मिक कानून (जैसे विवाह और तलाक) कुछ मामलों में रब्बिनिकल कोर्ट के तहत आते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में आधुनिक और उदार जीवनशैली भी व्यापक है. (Image Credit -AI Generated)
6.ईरान: इस्लामिक गणराज्य की संरचना
ईरान आधिकारिक तौर पर इस्लामिक गणराज्य है. यहां लगभग 99% आबादी मुस्लिम है, जिनमें बहुसंख्यक शिया हैं. देश का संविधान इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है. सर्वोच्च धार्मिक नेता की भूमिका राजनीतिक ढांचे में केंद्रीय मानी जाती है. हालांकि ईरान में ईसाई, यहूदी और ज़ोरास्ट्रियन अल्पसंख्यकों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक ढांचा स्पष्ट रूप से इस्लामी पहचान से जुड़ा है. (Image Credit -AI Generated)
7.दोनों देश में कौन ज्यादा धार्मिक रूप से कट्टर है?
यह सवाल अक्सर भावनात्मक हो जाता है, लेकिन इसे तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है. इज़रायल में धार्मिक और सेक्युलर समूहों के बीच बहस होती रहती है. कुछ धार्मिक दल सख्त धार्मिक नियमों की वकालत करते हैं, जबकि बड़ी आबादी उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती है. इसलिए पूरे देश को एक ही नजरिए से “कट्टर” कहना सही नहीं होगा.
वहीं, ईरान में राज्य व्यवस्था धार्मिक नेतृत्व के अधीन है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में धार्मिक नियमों का प्रभाव अधिक स्पष्ट है जैसे ड्रेस कोड या सामाजिक आचरण से जुड़े कानून. फिर भी समाज के भीतर विचारों की विविधता मौजूद है, जिसे अक्सर सार्वजनिक बहसों और युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण में देखा जा सकता है.
राजनीतिक विश्लेषक डॉ. फैसल अंसारी का कहना हैं, कि “धर्म और राज्य के संबंध को समझे बिना ‘कट्टरता’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल भ्रामक हो सकता है. किसी भी देश में सरकार की नीतियां और आम नागरिकों की व्यक्तिगत आस्था अलग-अलग स्तर पर काम करती हैं.” (Image Credit -AI Generated)
8.दोनों देशों में हिंदू समुदाय की स्थिति क्या है?
दोनों देशों में हिंदू आबादी बहुत सीमित है. यह मुख्यतः भारतीय मूल के पेशेवरों या व्यापारियों तक सीमित है. इनकी संख्या कुल आबादी के मुकाबले बेहद कम है और धार्मिक संरचना पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता. (Image Credit -AI Generated)
9.ये बात समझ लें
“कट्टरता” को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि बात सरकारी नीतियों की हो रही है या आम नागरिकों की व्यक्तिगत आस्था की. संतुलित नजरिया यही है कि किसी भी देश को एक शब्द में परिभाषित करने से पहले उसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ को समझा जाए. (Image Credit -AI Generated)
