इज़रायल और ईरान में किस धर्म के लोग हैं सबसे अधिक और कौन है ज्यादा कट्टर देश? वहां हिंदुओं की कितनी है आबादी?

7 . दोनों देश में कौन ज्यादा धार्मिक रूप से कट्टर है?

यह सवाल अक्सर भावनात्मक हो जाता है, लेकिन इसे तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है. इज़रायल में धार्मिक और सेक्युलर समूहों के बीच बहस होती रहती है. कुछ धार्मिक दल सख्त धार्मिक नियमों की वकालत करते हैं, जबकि बड़ी आबादी उदार लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करती है. इसलिए पूरे देश को एक ही नजरिए से “कट्टर” कहना सही नहीं होगा.

वहीं, ईरान में राज्य व्यवस्था धार्मिक नेतृत्व के अधीन है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में धार्मिक नियमों का प्रभाव अधिक स्पष्ट है जैसे ड्रेस कोड या सामाजिक आचरण से जुड़े कानून. फिर भी समाज के भीतर विचारों की विविधता मौजूद है, जिसे अक्सर सार्वजनिक बहसों और युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण में देखा जा सकता है.

राजनीतिक विश्लेषक डॉ. फैसल अंसारी का कहना हैं, कि “धर्म और राज्य के संबंध को समझे बिना ‘कट्टरता’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल भ्रामक हो सकता है. किसी भी देश में सरकार की नीतियां और आम नागरिकों की व्यक्तिगत आस्था अलग-अलग स्तर पर काम करती हैं.” (Image Credit -AI Generated)

