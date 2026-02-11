FacebookTwitterYoutubeInstagram
300 करोड़ की लागत, भव्य मीनारें और बाबरी जैसी झलक; बंगाल में आज से शुरू होगा आलीशान मस्जिद का निर्माण

सावधान! 6 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, आंधी-तूफान मचाएगा कोहराम; घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर

वॉकी-टॉकी मामले में बुरे फंसे कोच ब्रेंडन मैकुलम, जोस बटलर को देनी पड़ी सफाई

OTT Trending: 2 घंटे 8 मिनट की वो सबसे डरावनी फिल्म, जिसके एक-एक सीन देख थर-थर लगेंगे कांपने; आप में है इसे देखने की हिम्मत?

कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल

IND vs PAK T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, बुमराह-शाहीन नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

धर्म

Illicit Relationships: कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल

शादी से पहले अगर लड़के या लड़की की कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति का अवलोकन कर लिया जाए तो विवाह के बाद पति-पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री होगी या नहीं ये भी पता चल सकता है.

ऋतु सिंह | Feb 11, 2026, 07:20 AM IST

1.अगर 18 से ऊपर होते हैं तो

शादी से पहले हिंदू धर्म में लोग अक्सर कुंडली मिलान कराते हैं और लड़का-लड़की के गुण अगर 18 से ऊपर होते हैं तो विवाह कर दिया जाता है लेकिन क्या आपको पता है कि इस गुण मिलान में ये नहीं पता चलता है कि लड़का या लड़की शादी के बाद कहीं अवैध संबंध के फेरे में तो नहीं पड़ जाएंगे.
 

2.व्यक्ति का व्यवहार उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति से होता है प्रभावित

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति-घर और संयोजन पर निर्भर करता है. कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो जातक के अंदर अवैध संबंधों में लिप्त होने की वजह बनते हैं. ये ग्रह कमजोर होते हैं या गलत घर में बैठकर जातक को प्रलोभन और अनैतिक संबंध से जोड़ने का कारण बनते हैं.  
 

3.लड़के या लड़की की कुंडली का विस्तृत अवलोकन जरूर करें

आजकल अवैध संबंध बढ़ रहे हैं और शादी के बाद लड़की या लड़के अपने प्रेमी-प्रेमिका के लिए जीवनसाथी की हत्या करने तक नहीं हिचकते नहीं हैं. लेकिन अगर आप शादी करने जा रहे तो लड़के या लड़की की कुंडली का विस्तृत अवलोकन जरूर करें ताकि पहले ही पता चल सके कि आपका जीवनसाथी आपको साथ लॉयल होगा या नहीं.
 

4.शुक्र और राहु का मेल अनैतिक संबंधों की ओर उकसाता है

ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति बता देती है कि जातक का अवैध संबंधों के प्रति रूझान होगा या नहीं. ग्रहों में शुक्र को प्रेम और यौन इच्छाओं का कारक माना जाता है. राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है और साथ ही सीमाएं पार करने के लिए उकसाता भी है.यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ एक ही भाव में हों तो उसके अवैध संबंध होने की संभावना बढ़ जाती है. वहीं अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे की ओर उन्मुख हों तो भी अवैध संबंध होने की संभावना और भी अधिक हो जाती है.
 

5.मंगल ग्रह कामवासना का कारक है. 

मंगल वैसे तो साहस और ऊर्जा का ग्रह होता है लेकिन जब मंगल और शुक्र की दृष्टि एक-दूसरे पर पड़ती है तो व्यक्ति में अत्यधिक कामुक इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं. तब जाकतक की सारी ऊर्जा गलत ओर डायवर्ट होने लगती है. ऐसे समय में, विचार अनियंत्रित हो जाते हैं और व्यक्ति अन्य महिलाओं या पुरुषों के साथ अवैध संबंध बन लेने को मन होने लगता है.
 

6.कुंडली में सातवां भाव

कुंडली में सातवां घर विवाह का होता है और 12वां भाव यौन सुख का संकेत देता है. यदि इन दोनों भावों पर राहु या शनि जैसे ग्रहों का प्रबल प्रभाव हो तो अवैध संबंधों की इच्छा तीव्र हो जाती है. ऐसा व्यक्ति वैवाहिक जीवन में दुखी रहता है बाहर इस सुख को पाने के लिए  अवैध संबंधों की ओर झुकाव रखने लगता है.
 

7.चंद्रमा के कारण

चंद्रमा अशुभ ग्रह नहीं है लेकिन ये मन का कारक भी होता है. अगर चंद्रामा कमजोर है या अशुभ ग्रहों के साथ युति कर रहा है तो भी जातक का मन शादी से इतर दूसरी जगह भटकेगा. ऐसे व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है. इससे अनैतिक विचार उत्पन्न होते हैं. व्यक्ति अन्य महिलाओं और पुरुषों के प्रति आकर्षित होता है. अंततः यह विवाहेतर संबंधों की ओर ले जाता है.
 
 

8.कुंडली में आठवां भाव

कुंडली में आठवां भाव गुप्त जीवन का संकेत देता है. यदि राहु इस आठवें भाव में हो, तो व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों को गुप्त रखता है. ऐसे लोगों को अपनी कुंडली दिखाकर अपनी कमियों को दूर करना चाहिए. अन्यथा, वे गुप्त रूप से ऐसे विवाहेतर संबंध जारी रख सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

