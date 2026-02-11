Illicit Relationships: कौन से ग्रह पति-पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए उकसाते हैं? कुंडली में बैठे ये ग्रह खोल देंगे पूरी पोल

4 . शुक्र और राहु का मेल अनैतिक संबंधों की ओर उकसाता है

4

ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति बता देती है कि जातक का अवैध संबंधों के प्रति रूझान होगा या नहीं. ग्रहों में शुक्र को प्रेम और यौन इच्छाओं का कारक माना जाता है. राहु एक ऐसा ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है और साथ ही सीमाएं पार करने के लिए उकसाता भी है.यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ एक ही भाव में हों तो उसके अवैध संबंध होने की संभावना बढ़ जाती है. वहीं अगर ये दोनों ग्रह एक दूसरे की ओर उन्मुख हों तो भी अवैध संबंध होने की संभावना और भी अधिक हो जाती है.

