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Numerology: कौन सा मूलांक करता है सबसे ज्यादा दिल से खेल? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर 

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Numerology: कौन सा मूलांक करता है सबसे ज्यादा दिल से खेल? अपनी बर्थडेट से जानिए कौन सा अंक वाला होगा ड्रीम पार्टनर 

दिल से खेलने यानी धोखा देने में अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ नंबर सबसे टॉप पर माने गए हैं. इसकी वजह इनके नंबर की एनर्जी और ग्रहों का खेल होता है. प्यार में ये लॉयल क्यों नहीं रह पाते इसके पीछे भी कई वजहें होती हैं. लेकिन आप अपनी बर्थडेट से जान सकते हैं आपका ड्रीम पार्टनर किस नंबर का हो सकता है.

ऋतु सिंह | Apr 28, 2026, 08:02 AM IST

1.हर मूलांक की अपनी अलग ऊर्जा होती है

हर मूलांक की अपनी अलग ऊर्जा होती है
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क्या कभी सोचा है कि रिश्तों में बार-बार दिल टूटने की वजह सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि आपकी जन्म तारीख भी हो सकती है? न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर मूलांक की अपनी अलग ऊर्जा होती है, जो प्यार, भरोसा और धोखे तक को प्रभावित करती है. यही वजह है कि कुछ लोग रिश्तों में धोखा देते हैं, तो कुछ बार-बार खुद ही धोखा खा जाते हैं. (फोटो एआई)

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2.न्यूमेरोलॉजी क्या कहती है प्यार और धोखे के बारे में

न्यूमेरोलॉजी क्या कहती है प्यार और धोखे के बारे में
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार 1 से 9 तक हर मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है, और वही ग्रह आपके व्यवहार, सोच और रिश्तों को प्रभावित करता है. यानी आपका मूलांक सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी ही नहीं, बल्कि यह भी तय करता है कि आप प्यार में कितने वफादार या अस्थिर रहेंगे. यह समझना जरूरी है क्योंकि इससे आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं.  चलिए जानें कौन सा मूलांक किन परिस्थितियों में अपने साथी का साथ छोड़ देता है और धोखेबाज कहलाने लगता है. (फोटो एआई)
 

3.मूलांक 1

मूलांक 1
3

मूलांक 1 सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है. ऐसे लोग लीडर होते हैं, लेकिन रिश्तों में उनका ईगो कई बार दूरी बना देता है. ये धोखा कम देते हैं, लेकिन खुद को हमेशा सही मानने की आदत रिश्ते तोड़ सकती है. कई बार ईगो में आकर ये सामने वाले का साथ छोड़ देते हैं (फोटो एआई)

4.मूलांक 2

मूलांक 2
4

 मूलांक 2 चंद्रमा से जुड़ा है. ये लोग बेहद भावुक होते हैं और जल्दी भरोसा कर लेते हैं. यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा धोखा खाने वालों में आते हैं. इनके साथ सबसे ज्यादा लोग इमोशनल चीट करते हैं. (फोटो एआई)
 

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5.मूलांक 3

मूलांक 3
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मूलांक 3 गुरु की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है. ये लोग समझदार होते हैं, लेकिन कई बार रिश्तों को लेकर ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, जिससे निराशा और दूरी बनती है. और ये अक्सर अलग रास्ता खोज लेते हैं. (फोटो एआई)
 

6.मूलांक 4

मूलांक 4
6

मूलांक 4 राहु से प्रभावित होता है. ये लोग रहस्यमयी और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. कई बार इनके व्यवहार में अचानक बदलाव रिश्तों में शक पैदा करता है. ये हाइपर इमोशनल होते हैं और इनको प्यार में दोहरा रवैया बिलकुल पसंद नहीं होता है. अगर इनका पार्टनर इनके साथ दिल से जुड़ा नहीं होता या सम्मान नहीं करता तो ये अपनी राह अलग कर लेते हैं. इनको प्यार में स्थिरता और गहराई चाहिए होती है. (फोटो एआई)

7.मूलांक 5

मूलांक 5
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मूलांक 5 बुध का नंबर है. ये लोग फ्लर्टी और कमिटमेंट से डरने वाले होते हैं. यही वजह है कि इन्हें अक्सर ‘धोखा देने वाला’ माना जाता है. ये जल्दी ही किसी भी चीज से बोर हो जाते हैं. इनको लाइफ में एक्साइटमेंट पसंद होती है और ये एक जगह बंध के रहना पसंद नहीं करते. (फोटो एआई)

8.मूलांक 6

मूलांक 6
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मूलांक 6 शुक्र से जुड़ा होता है, जो प्रेम और आकर्षण का कारक है. ये लोग रोमांटिक होते हैं, लेकिन कभी-कभी आकर्षण के चलते एक से ज्यादा रिश्तों में उलझ सकते हैं. ये रिश्ते में वफादार होते हुए भी आकर्षण में फंस जाते हैं. ये पारिवारिक होते हैं और परिवार को महत्व भी देते हैं लेकिन अपने रोमांस के आगे बेबस हो जाते हैं और कई बार अपने साथी को चीट कर देते हैं लेकिन लौट के वापस भी यही आते हैं.  (फोटो एआई)
 

9.मूलांक 7

मूलांक 7
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मूलांक 7 केतु से जुड़ा है. ये लोग गहरे और आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन अकेलापन पसंद करते हैं. रिश्तों में दूरी इनके पार्टनर को असुरक्षित महसूस करा सकती है. कई बार अगर इनको किसी की बात दिल पर लग जाती है तो ये बिना कुछ बोले उसे दूरी बना लेते हैं. लेकिन ये किसी को धोखा नहीं देते. बस इनको जो राह पसंद नहीं उस पर चलते नहीं हैं. कई बार ये प्यार में गहराई तक जाते हैं लेकिन अगर सामने वाला उनके इमोशन की वेल्यू न करे तो ये अलग होने में देरी भी नहीं करते. (फोटो एआई)

10.मूलांक 8

मूलांक 8
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मूलांक 8 शनि का नंबर है. ये लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते. कई बार इन्हें गलत समझ लिया जाता है, जिससे रिश्ते टूट जाते हैं. हालांकि ये धोखेबाज नहीं होते लेकिन इनकी सरलता और सच्चाई को लोग गलत तरीके से लेते हैं और उनका साथ छोड़ देते हैं. (फोटो एआई)
 

11.मूलांक 9

मूलांक 9
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मूलांक 9 मंगल से जुड़ा है. ये लोग जुनूनी होते हैं, लेकिन गुस्सा और जल्दबाजी इन्हें रिश्तों में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है. कई बार ये अपने ईगो में आकर सामने वाले का साथ छोड़ देते हैं. हालांकि ये इमोशनल और रिश्तों का महत्व रखते हैं लेकिन कई बार इनकी ही गलती से लोग इनके दूरी बनाते हैं और फिर ये दूसरों को ब्लेम कर खुद को उनसे अलग कर देते हैं.  (फोटो एआई)
 

12.कौन धोखा देता है और कौन खाता है

कौन धोखा देता है और कौन खाता है
12

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 5 और 6 के लोग आकर्षण और बदलाव के कारण रिश्तों में अस्थिर हो सकते हैं, इसलिए इनके द्वारा धोखा देने की संभावना ज्यादा मानी जाती है. वहीं मूलांक 2, 4 और 7 के लोग ज्यादा भावुक और भरोसेमंद होते हैं, इसलिए ये अक्सर धोखा खा जाते हैं. यह पूरी तरह तय नहीं है, लेकिन पैटर्न जरूर दिखता है, जो लोगों के अनुभवों से भी मेल खाता है. (फोटो एआई)

13.ये बात समझ लें

ये बात समझ लें
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अगर आप अपने रिश्तों में बार-बार वही गलती दोहरा रहे हैं, तो एक बार अपने मूलांक को समझना फायदेमंद हो सकता है. यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक संकेत है कि आपको किस तरह के लोगों से सावधान रहना चाहिए और किसके साथ बेहतर तालमेल बन सकता है. रिश्तों में सफलता का असली मंत्र है समझ, संतुलन और सही चुनाव. यानी आप अगर अपने पार्टनर को समझ लें तो वही आपका लकी ड्रीम पर्टनर बन सकता है क्योंकि आप उनकी कमी और स्ट्रेंथ दोनों को जान कर उसके साथ वैसे ही ट्रीट करते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि अब कई लोग शादी या रिलेशनशिप से पहले न्यूमेरोलॉजी और कम्पैटिबिलिटी चेक करने लगे हैं. इससे गलत फैसलों से बचने में मदद मिलती है और रिश्ते लंबे समय तक टिक सकते हैं.(फोटो एआई)

 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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