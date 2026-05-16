Numerology: कौन सा मूलांक बनता है सबसे परफेक्ट हसबैंड मैटेरियल? अपनी बर्थ डेट से जानिए कौन निभाएगा दिल से रिश्ता

धर्म
ऋतु सिंह | May 16, 2026, 11:43 AM IST
1. कुछ मूलांक वाले लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे पति साबित होते हैं
अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक वाले लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे पति साबित होते हैं. कोई पार्टनर को भावनात्मक सुरक्षा देता है, कोई आर्थिक स्थिरता, तो कोई रिश्ते में वफादारी और रोमांस लेकर आता है. आइए जानते हैं किस मूलांक वाले लोग किस तरह के “परफेक्ट हसबैंड मैटेरियल” माने जाते हैं.
अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक की अपनी अलग ग्रह ऊर्जा और रिश्तों को निभाने का तरीका होता है. कोई भावनात्मक सुरक्षा देता है, कोई वफादारी, तो कोई रोमांस और स्थिरता. सही मूलांक की जोड़ी रिश्ते में बेहतर समझ और संतुलन बनाने में मदद कर सकती है. (फोटो एआई)
2.मूलांक 1
सूर्य से प्रभावित मूलांक 1 वाले पुरुष आत्मविश्वासी और जिम्मेदार माने जाते हैं. ये अपने परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोग रिश्ते में लीडर की भूमिका निभाते हैं. मूलांक 2 और 6 वाली महिलाओं के साथ इनकी जोड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वे इनके तेज स्वभाव को भावनात्मक संतुलन देती हैं. (फोटो एआई) (फोटो एआई)
3.मूलांक 2
चंद्रमा की ऊर्जा वाले मूलांक 2 के लोग बेहद केयरिंग और इमोशनल होते हैं. ये पार्टनर की छोटी-छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते हैं. ऐसे लोग लड़ाई से ज्यादा रिश्ते को बचाने में विश्वास रखते हैं. मूलांक 1, 6 और 8 वाले लोगों के साथ इनकी बॉन्डिंग मजबूत मानी जाती है, क्योंकि ये रिश्ते में भावनात्मक गहराई लाते हैं.(फोटो एआई)
4.मूलांक 3
गुरु ग्रह से जुड़े मूलांक 3 वाले पुरुष समझदार, सकारात्मक और परिवार को आगे बढ़ाने वाले होते हैं. ये अपनी पत्नी को मोटिवेट करते हैं और रिश्ते में सम्मान बनाए रखते हैं. मूलांक 5 और 6 वालों के साथ इनकी जोड़ी अच्छी मानी जाती है. ऐसे लोग शादी के बाद पार्टनर की ग्रोथ और सपनों को भी महत्व देते हैं.(फोटो एआई)
5.मूलांक 4
राहु से प्रभावित मूलांक 4 वाले लोग ऊपर से सख्त दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से बेहद वफादार होते हैं. ये रिश्ते को गंभीरता से लेते हैं और एक बार कमिटमेंट कर लें तो आसानी से पीछे नहीं हटते. मूलांक 2 और 7 वालों के साथ इनकी जोड़ी संतुलित मानी जाती है, क्योंकि ये लोग इनके जटिल स्वभाव को समझ पाते हैं.(फोटो एआई)
6.मूलांक 5
बुध ग्रह की ऊर्जा वाले मूलांक 5 के लोग रोमांटिक, मजेदार और बातचीत में माहिर होते हैं. ये रिश्ते में बोरियत नहीं आने देते. हालांकि इन्हें स्वतंत्रता पसंद होती है, इसलिए इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इनकी स्पेस को समझे. मूलांक 3 और 6 वालों के साथ इनका रिश्ता ज्यादा खुशहाल माना जाता है.(फोटो एआई)
7.मूलांक 6
शुक्र ग्रह से जुड़े मूलांक 6 वाले लोगों को न्यूमेरोलॉजी में सबसे ज्यादा “फैमिली ओरिएंटेड” माना जाता है. ये प्यार, आराम और रिश्तों को बेहद अहमियत देते हैं. ऐसे पुरुष अपनी पत्नी को भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह से सुरक्षित महसूस करवाने की कोशिश करते हैं. मूलांक 2, 3 और 5 वालों के साथ इनकी केमिस्ट्री मजबूत रहती है.(फोटो एआई)
8.मूलांक 7
केतु की ऊर्जा वाले मूलांक 7 के लोग गहरे सोचने वाले और आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं. ये हर किसी से जल्दी नहीं जुड़ते, लेकिन जब जुड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं. मूलांक 2 और 4 वालों के साथ इनकी समझ बेहतर रहती है. ऐसे लोग रिश्ते में दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देते हैं.(फोटो एआई)
9.मूलांक 8
शनि से प्रभावित मूलांक 8 वाले लोग मेहनती, जिम्मेदार और बेहद वफादार माने जाते हैं. ये रिश्ते में धीरे-धीरे खुलते हैं, लेकिन एक बार भरोसा बन जाए तो जीवनभर साथ निभाते हैं. मूलांक 2 और 6 वालों के साथ इनकी जोड़ी संतुलित रहती है, क्योंकि ये लोग इनके कठोर स्वभाव में भावनात्मक गर्माहट जोड़ते हैं.(फोटो एआई)
10.मूलांक 9
मंगल ग्रह की ऊर्जा वाले मूलांक 9 के लोग जुनूनी और प्रोटेक्टिव पार्टनर होते हैं. ये अपने रिश्ते और परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. हालांकि इनका गुस्सा तेज हो सकता है, लेकिन दिल से बेहद साफ होते हैं. मूलांक 3 और 6 वालों के साथ इनकी जोड़ी ज्यादा सफल मानी जाती है.(फोटो एआई)
11.क्या सिर्फ मूलांक से तय हो सकता है रिश्ता?
न्यूमेरोलॉजी रिश्तों की ऊर्जा और स्वभाव को समझने का एक तरीका है, लेकिन सफल रिश्ता सिर्फ अंक नहीं बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे पर भी टिका होता है. फिर भी कई लोग मानते हैं कि सही मूलांक की ऊर्जा रिश्ते को ज्यादा सहज और संतुलित बना सकती है. अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक की अपनी अलग ग्रह ऊर्जा और रिश्तों को निभाने का तरीका होता है. कोई भावनात्मक सुरक्षा देता है, कोई वफादारी, तो कोई रोमांस और स्थिरता. सही मूलांक की जोड़ी रिश्ते में बेहतर समझ और संतुलन बनाने में मदद कर सकती है.(फोटो एआई)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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