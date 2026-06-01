Numerology: कौन सा मूलांक आपकी जिंदगी में क्यों आता है? न्यूमेरोलॉजी बताती है हर नंबर का छिपा रिश्ता और मकसद

1 . क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही सब बदल देते हैं?

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कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही सब बदल देते हैं? कोई आपको पैसा कमाना सिखाता है, कोई आत्मविश्वास देता है, तो कोई इतना दर्द देकर जाता है कि इंसान पूरी तरह बदल जाता है. न्यूमेरोलॉजी मानती है कि यह सिर्फ संयोग नहीं होता. हर मूलांक एक खास ऊर्जा लेकर आपकी लाइफ में प्रवेश करता है.

कई बार हम किसी रिश्ते को समझ नहीं पाते, लेकिन अंक ज्योतिष कहता है कि हर व्यक्ति का मूलांक आपके जीवन में किसी न किसी “सीख”, “कर्म” या “मिशन” के साथ आता है. यही वजह है कि कुछ लोग अचानक बहुत करीब हो जाते हैं, जबकि कुछ सिर्फ सबक देकर चले जाते हैं. (फोटो एआई)

