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Numerology: कौन सा मूलांक आपकी जिंदगी में क्यों आता है? न्यूमेरोलॉजी बताती है हर नंबर का छिपा रिश्ता और मकसद

Numerology Life Purpose: हर मूलांक एक खास ऊर्जा और मकसद लेकर आपकी जिंदगी में आता है. कोई आपको सफलता सिखाता है, कोई भावनात्मक सहारा देता है, तो कोई कठिन सबक देकर मजबूत बनाता है. कई रिश्ते सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली सीख भी होते हैं.

ऋतु सिंह | Jun 01, 2026, 01:02 PM IST

1. क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही सब बदल देते हैं?

क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही सब बदल देते हैं?
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कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते ही सब बदल देते हैं? कोई आपको पैसा कमाना सिखाता है, कोई आत्मविश्वास देता है, तो कोई इतना दर्द देकर जाता है कि इंसान पूरी तरह बदल जाता है. न्यूमेरोलॉजी मानती है कि यह सिर्फ संयोग नहीं होता. हर मूलांक एक खास ऊर्जा लेकर आपकी लाइफ में प्रवेश करता है.

कई बार हम किसी रिश्ते को समझ नहीं पाते, लेकिन अंक ज्योतिष कहता है कि हर व्यक्ति का मूलांक आपके जीवन में किसी न किसी “सीख”, “कर्म” या “मिशन” के साथ आता है. यही वजह है कि कुछ लोग अचानक बहुत करीब हो जाते हैं, जबकि कुछ सिर्फ सबक देकर चले जाते हैं.  (फोटो एआई)
 

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2.मूलांक 1 वाले लोग आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास जगाने आते हैं

मूलांक 1 वाले लोग आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास जगाने आते हैं
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सूर्य से जुड़े मूलांक 1 के लोग अक्सर लीडरशिप और आत्मविश्वास की ऊर्जा लेकर आते हैं. ये लोग आपको खुद की पहचान बनाना सिखाते हैं. अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने आपको “भीड़ से अलग” सोचने की ताकत दी, तो संभव है उसका मूलांक 1 रहा हो.

हालांकि इन लोगों का स्वभाव कभी-कभी अहंकारी भी लग सकता है. लेकिन न्यूमेरोलॉजी के अनुसार इनका असली मकसद आपको कमजोर मानसिकता से बाहर निकालना होता है. करियर और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोग कई बार टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं.  (फोटो एआई)

3.मूलांक 2 वाले लोग भावनात्मक सहारा बनते हैं

मूलांक 2 वाले लोग भावनात्मक सहारा बनते हैं
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चंद्रमा से प्रभावित मूलांक 2 वाले लोग बेहद इमोशनल और केयरिंग माने जाते हैं. ये आपकी जिंदगी में तब आते हैं जब आपको भावनात्मक संतुलन की जरूरत होती है. ऐसे लोग अक्सर अच्छे दोस्त, पार्टनर या सलाहकार बनते हैं.

लेकिन एक छिपी हुई बात यह भी है कि मूलांक 2 वाले लोग आपको आपकी भावनात्मक कमजोरी का आईना भी दिखाते हैं. अगर आप जरूरत से ज्यादा लोगों पर निर्भर हैं, तो ये लोग आपको खुद को समझने का मौका देते हैं. रिश्तों में सच्ची संवेदनशीलता क्या होती है, यह उनसे सीखा जा सकता है.  (फोटो एआई)
 

4.मूलांक 3 वाले लोग सफलता और ग्रोथ का रास्ता खोलते हैं

मूलांक 3 वाले लोग सफलता और ग्रोथ का रास्ता खोलते हैं
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गुरु ग्रह से जुड़े मूलांक 3 वाले लोग आपकी जिंदगी में ज्ञान, करियर ग्रोथ और नई सोच लेकर आते हैं. ऐसे लोग अक्सर मोटिवेटर की तरह काम करते हैं. अगर किसी इंसान ने आपकी सोच बदलकर आपको बड़ा सपना देखने के लिए प्रेरित किया है, तो उसमें मूलांक 3 की ऊर्जा हो सकती है.

ये लोग कई बार टीचर, बॉस या गाइड के रूप में सामने आते हैं. इनका असली मकसद आपको औसत जिंदगी से बाहर निकालकर आगे बढ़ाना होता है. न्यूमेरोलॉजी में इसे “ग्रोथ एनर्जी” माना जाता है.  (फोटो एआई)
 

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5.मूलांक 4 और 8 वाले लोग कर्मों का हिसाब करवाते हैं

मूलांक 4 और 8 वाले लोग कर्मों का हिसाब करवाते हैं
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अंक ज्योतिष में मूलांक 4 और 8 को सबसे रहस्यमयी और कर्म प्रधान माना जाता है. ये लोग आपकी जिंदगी में अचानक उथल-पुथल ला सकते हैं. कई बार इनके आने से नौकरी, पैसा, रिश्ता या मानसिक स्थिति तक बदल जाती है.

लेकिन इसका मतलब हमेशा बुरा नहीं होता. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार ये लोग आपको वास्तविकता से सामना करवाते हैं. अगर आप गलत फैसलों, आलस्य या भ्रम में जी रहे हैं, तो ये मूलांक आपको कठोर तरीके से सच्चाई दिखाते हैं. यही कारण है कि कई लोग इन्हें “कर्मिक कनेक्शन” भी कहते हैं.  (फोटो एआई)
 

6.मूलांक 5 वाले लोग जिंदगी में बदलाव और रोमांच लाते हैं

मूलांक 5 वाले लोग जिंदगी में बदलाव और रोमांच लाते हैं
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बुध ग्रह से जुड़े मूलांक 5 वाले लोग आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा लेकर आते हैं. इनके आने के बाद लाइफ अचानक तेज गति से बदलती हुई महसूस हो सकती है. यात्रा, नया काम, नए दोस्त या नई सोच — ये सब इनकी वजह से शुरू हो सकता है.

ऐसे लोग आपको कम्फर्ट जोन से बाहर निकालते हैं. अगर आप लंबे समय से एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं, तो मूलांक 5 वाले लोग आपको रिस्क लेना और खुलकर जीना सिखाते हैं. डिजिटल, मीडिया और कम्युनिकेशन फील्ड में ऐसे लोगों का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है.  (फोटो एआई)

7.मूलांक 6 और 9 वाले लोग प्यार, त्याग और भावनात्मक सीख देकर जाते हैं

मूलांक 6 और 9 वाले लोग प्यार, त्याग और भावनात्मक सीख देकर जाते हैं
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शुक्र और मंगल की ऊर्जा वाले मूलांक 6 और 9 वाले लोग रिश्तों को गहराई से प्रभावित करते हैं. मूलांक 6 वाले लोग प्यार, सुंदरता और परिवार की अहमियत सिखाते हैं, जबकि मूलांक 9 वाले लोग त्याग, जुनून और भावनात्मक ताकत की सीख देते हैं.

दिलचस्प बात यह है कि कई बार सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाले लोग भी यही मूलांक होते हैं. लेकिन न्यूमेरोलॉजी कहती है कि उनका उद्देश्य आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना होता है. यही दर्द आगे चलकर इंसान को ज्यादा समझदार और परिपक्व बनाता है.  (फोटो एआई)
 

8.क्या हर रिश्ता पहले से तय होता है?

क्या हर रिश्ता पहले से तय होता है?
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न्यूमेरोलॉजी में माना जाता है कि कुछ रिश्ते “सोल कॉन्ट्रैक्ट” की तरह होते हैं. यानी कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ एक खास मकसद पूरा करने आते हैं. कोई आपको सफलता दिलाता है, कोई आत्मविश्वास देता है और कोई जीवन का सबसे बड़ा सबक देकर चला जाता है. यही वजह है कि कई रिश्ते बहुत कम समय में भी गहरा असर छोड़ जाते हैं. अंक ज्योतिष इसे सिर्फ संयोग नहीं बल्कि ऊर्जा और कर्मों का खेल मानता है.  (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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