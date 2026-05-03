Numerology: किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर

धर्म
ऋतु सिंह | May 03, 2026, 12:47 PM IST
1.ये लोग राजनीति में कुछ चेहरे अपने फैसलों की तेजी और तेवर से पहचाने जाते हैं
राजनीति में कुछ चेहरे अपने फैसलों की तेजी और तेवर से पहचाने जाते हैं. बीजेपी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) भी उन्हीं में से एक माने जाते हैं. उनकी कार्यशैली को समझने के लिए न्यूमेरोलॉजी एक दिलचस्प नजरिया यहां समझ सकते हैं और खुद से भी अपने को रिलेट कर सकते हैं अगर आपका भाग्यांक और मूलांक सुवेंद्र अधिकारी जैसा है. तो चलिए जानें इस खास मूलांक और भाग्यांक वालों का स्वभाव, ताकत और कमजोरियों क्या हैं.
2.सुवेंदु अधिकारी के जैसा है अगर आपका मूलांक और भाग्यांक , तो
27 दिसंबर को जन्मे सुवेंदु अधिकारी का मूलांक 9 (2+7) माना जाता है, जबकि पूरी जन्मतिथि का योग उन्हें भाग्यांक 1 की श्रेणी में रखता है. यह कॉम्बिनेशन ऊर्जा, नेतृत्व और आक्रामक फैसलों का संकेत देता है. तो अगर आपका भी मूलांक 9 या भाग्यांक 1 है तो आपके लिए भी ये खबर मायने रखती है. (फोटो एआई)
3. मूलांक 9 की खासियत: एक्शन और जोखिम लेने की ताकत
मूलांक 9 मंगल की ऊर्जा से जुड़ा होता है. ऐसे लोग निर्णय लेने में देर नहीं करते और जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते. राजनीति में यह गुण उन्हें तेज और निर्णायक नेता बनाता है. इनकी यही ऊर्जा कई बार बड़े बदलाव की वजह बनती है. अगर आपका मूलांक 9 है, तो आप भी मौके पर तुरंत निर्णय लेने और नेतृत्व करने में आगे हो सकते हैं. (फोटो एआई)
4. भाग्यांक 1 का प्रभाव: नेतृत्व और आगे रहने की चाह
भाग्यांक 1 सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा होता है. यह अंक व्यक्ति को नेतृत्व, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा देता है. ऐसे लोग भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद रास्ता बनाना पसंद करते हैं. इस अंक वाले लोग अक्सर टीम लीडर या फैसले लेने वाली भूमिका में बेहतर प्रदर्शन करते हैं. (फोटो एआई)
5.ताकत जो बनाती है अलग पहचान
मूलांक 9 और भाग्यांक 1 का मेल एक मजबूत पर्सनालिटी बनाता है. तेज निर्णय, स्पष्ट सोच और दबाव में भी काम करने की क्षमता- ये इनकी बड़ी ताकत मानी जाती है. ऐसे लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटते. (फोटो एआई)
6.कमजोरी जो बन सकती है चुनौती
जहां एक तरफ तेजी ताकत है, वहीं यही जल्दबाजी कमजोरी भी बन सकती है. मूलांक 9 के लोग कई बार गुस्से या आवेश में निर्णय ले लेते हैं. भाग्यांक 1 की “मैं पहले” सोच टीम के साथ तालमेल में बाधा डाल सकती है. अगर आपके अंक भी ऐसे हैं, तो धैर्य और टीमवर्क पर काम करना जरूरी हो जाता है. (फोटो एआई)
7.क्यों बनती है ‘स्ट्रॉन्ग’ इमेज
अक्सर लोग ऐसे नेताओं को सिर्फ आक्रामक मानते हैं, लेकिन इसके पीछे एक और पहलू होता है- यह कॉम्बिनेशन उन्हें दबाव में भी मजबूत दिखने के लिए प्रेरित करता है. यानी उनकी छवि सिर्फ स्वभाव नहीं, बल्कि परिस्थितियों से निपटने की रणनीति भी होती है. (फोटो एआई)
8.ये बात समझ लें
न्यूमेरोलॉजी यह बताती है कि हर व्यक्ति में ताकत और कमजोरी दोनों साथ होती हैं. फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें कैसे संतुलित करते हैं. अगर ऊर्जा को सही दिशा मिले, तो वही गुण सफलता का कारण बनते हैं. (फोटो एआई)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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