Numerology: किस मूलांक-भाग्यांक के लोग तेज फैसले और सख्त छवि वाले होते हैं? जानिए उनकी असली ताकत और कहां पड़ते हैं कमजोर

1 . ये लोग राजनीति में कुछ चेहरे अपने फैसलों की तेजी और तेवर से पहचाने जाते हैं

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राजनीति में कुछ चेहरे अपने फैसलों की तेजी और तेवर से पहचाने जाते हैं. बीजेपी के सीनियर लीडर सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) भी उन्हीं में से एक माने जाते हैं. उनकी कार्यशैली को समझने के लिए न्यूमेरोलॉजी एक दिलचस्प नजरिया यहां समझ सकते हैं और खुद से भी अपने को रिलेट कर सकते हैं अगर आपका भाग्यांक और मूलांक सुवेंद्र अधिकारी जैसा है. तो चलिए जानें इस खास मूलांक और भाग्यांक वालों का स्वभाव, ताकत और कमजोरियों क्या हैं.

