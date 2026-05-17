Numerology: किस मूलांक वालों को कर्म का फल सबसे जल्दी मिलता है? आपकी जन्मतिथि बताएगी किस उम्र में पलटेगी किस्मत

1 . किसी को 25 तो किसी को 42 की उम्र में क्यों मिलती है सक्सेस?

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कई लोग जिंदगीभर मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता देर से मिलती है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अच्छे या बुरे कर्मों का असर बहुत जल्दी दिखने लगता है. न्यूमेरोलॉजी में इसे ग्रहों और अंकों की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. हर मूलांक का एक ग्रह स्वामी होता है, जो व्यक्ति के कर्म, फैसलों और भाग्य के समय को प्रभावित करता है. यही वजह है कि किसी की जिंदगी 25 की उम्र में बदल जाती है, तो किसी को 42 साल तक इंतजार करना पड़ता है. दिलचस्प बात यह है कि कई बार हमारी जन्मतिथि ही बता देती है कि कौन सा उम्र का साल हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.(फोटो एआई)

