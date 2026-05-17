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Numerology: किस मूलांक वालों को कर्म का फल सबसे जल्दी मिलता है? आपकी जन्मतिथि बताएगी किस उम्र में पलटेगी किस्मत

किस मूलांक वालों को कर्म का फल सबसे जल्दी मिलता है? आपकी जन्मतिथि बताएगी किस उम्र में पलटेगी किस्मत

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Numerology: किस मूलांक वालों को कर्म का फल सबसे जल्दी मिलता है? आपकी जन्मतिथि बताएगी किस उम्र में पलटेगी किस्मत

Which mulank gets karma fast: हर किसी को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है, लेकिन कब, किसे- किस उम्र में मिलेगा ये जन्मतिथि यानी मूलांक से तय होता है. तो चलिए जानें आपके कर्मों का फल किस उम्र में मिलेगा और सक्सेस शुरू होगी.

ऋतु सिंह | May 17, 2026, 07:24 AM IST

1. किसी को 25 तो किसी को 42 की उम्र में क्यों मिलती है सक्सेस?

किसी को 25 तो किसी को 42 की उम्र में क्यों मिलती है सक्सेस?
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कई लोग जिंदगीभर मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता देर से मिलती है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अच्छे या बुरे कर्मों का असर बहुत जल्दी दिखने लगता है. न्यूमेरोलॉजी में इसे ग्रहों और अंकों की ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है. हर मूलांक का एक ग्रह स्वामी होता है, जो व्यक्ति के कर्म, फैसलों और भाग्य के समय को प्रभावित करता है. यही वजह है कि किसी की जिंदगी 25 की उम्र में बदल जाती है, तो किसी को 42 साल तक इंतजार करना पड़ता है. दिलचस्प बात यह है कि कई बार हमारी जन्मतिथि ही बता देती है कि कौन सा उम्र का साल हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.(फोटो एआई)
 

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2.मूलांक और कर्मफल का क्या है संबंध?

मूलांक और कर्मफल का क्या है संबंध?
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, व्यक्ति की जन्म तारीख का एक अंक उसकी मूल ऊर्जा को दर्शाता है. हर मूलांक पर किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है और वही ग्रह यह तय करता है कि व्यक्ति को कर्मों का परिणाम कितनी जल्दी मिलेगा. कुछ ग्रह तेज परिणाम देते हैं, जबकि कुछ ग्रह धीरे-धीरे इंसान को सीख देकर आगे बढ़ाते हैं. यही कारण है कि कुछ लोग छोटी उम्र में सफलता और असफलता दोनों जल्दी देख लेते हैं.(फोटो एआई)

3.मूलांक 1 और 9 वालों को जल्दी मिलता है कर्म का रिजल्ट

मूलांक 1 और 9 वालों को जल्दी मिलता है कर्म का रिजल्ट
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मूलांक 1 पर सूर्य और मूलांक 9 पर मंगल का प्रभाव माना जाता है. ये दोनों ग्रह तेज ऊर्जा वाले माने जाते हैं. ऐसे लोग जो भी करते हैं, उसका असर जल्दी देखने को मिलता है. अगर मेहनत करते हैं तो पहचान जल्दी बनती है, लेकिन गलत फैसले भी तुरंत नुकसान पहुंचा सकते हैं. न्यूमेरोलॉजी मानती है कि इन लोगों के लिए 28, 36 और 45 की उम्र खास बदलाव ला सकती है. कई लोगों की नौकरी, बिजनेस या रिश्तों में बड़ा मोड़ इन्हीं वर्षों में आता है.(फोटो एआई)
 

4.मूलांक 4 और 8 वालों की जिंदगी क्यों देती है देर से फल?

मूलांक 4 और 8 वालों की जिंदगी क्यों देती है देर से फल?
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मूलांक 4 को राहु और मूलांक 8 को शनि से जोड़कर देखा जाता है. ये दोनों अंक जिंदगी में संघर्ष और सीख लेकर आते हैं. ऐसे लोगों को अक्सर लगता है कि मेहनत के बावजूद रिजल्ट देर से मिल रहा है. लेकिन खास बात यह है कि जब इनकी किस्मत पलटती है, तो बदलाव लंबे समय तक टिकता है. 35, 44 और 53 की उम्र इनके लिए खास मानी जाती है. कई बार 40 के बाद इनकी आर्थिक स्थिति अचानक मजबूत होने लगती है.(फोटो एआई)
 

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5.मूलांक 2, 6 और 7 वाले भावनाओं से तय करते हैं भाग्य

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चंद्रमा, शुक्र और केतु से जुड़े ये अंक रिश्तों और भावनात्मक फैसलों से ज्यादा प्रभावित होते हैं. ऐसे लोग दिल से फैसले लेते हैं और कई बार यही चीज उनकी ताकत भी बनती है और कमजोरी भी. इनके लिए 24, 33 और 42 की उम्र रिश्तों, शादी, करियर या विदेश से जुड़े बड़े मौके ला सकती है. अगर ये लोग अपनी भावनाओं को संतुलित रखें, तो जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं.(फोटो एआई)
 

6.मूलांक 3 और 5 वालों पर जल्दी मेहरबान होती है किस्मत

मूलांक 3 और 5 वालों पर जल्दी मेहरबान होती है किस्मत
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गुरु और बुध से जुड़े मूलांक 3 और 5 वाले लोग कम्युनिकेशन, शिक्षा, बिजनेस और नेटवर्किंग में तेज माने जाते हैं. इन लोगों को मौके जल्दी मिलते हैं, लेकिन उन्हें संभालकर रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. इनके लिए 23, 32 और 41 की उम्र नई शुरुआत और आर्थिक ग्रोथ के संकेत दे सकती है. कई बार अचानक करियर ग्रोथ या विदेश यात्रा का योग भी इन्हीं वर्षों में बनता है.(फोटो एआई)
 

7.क्या सच में उम्र बदल सकती है जिंदगी?

क्या सच में उम्र बदल सकती है जिंदगी?
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न्यूमेरोलॉजी विशेषज्ञ मानते हैं कि हर उम्र अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आती है. हालांकि सिर्फ भाग्य पर भरोसा करना सही नहीं माना जाता. कर्म, सोच और फैसले भी उतने ही जरूरी होते हैं. ग्रह और नंबर आपके लिए एक पाथ तैयार करते हैं जिसमें अगर आप सक्सेस के लिए काम करें तो जरूर सफलता मिलती है लेकिन अगर आपने इस टाइम पिरियड को गंवा दिया तो ये सक्सेस आपके हाथ से चूक जाएगी. इसलिए गोल्डन टाइम को पहचान कर आप अपनी मेहनत इस ओर लगाकर जल्दी सक्सेस हो सकते हैं.(फोटो एआई)
 

8.आपकी जन्मतिथि क्या संकेत देती है?

आपकी जन्मतिथि क्या संकेत देती है?
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अगर आपकी जिंदगी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, तो जरूरी नहीं कि आपकी किस्मत खराब हो. संभव है कि आपका “ऊर्जा चक्र” अभी धीमा चल रहा हो. न्यूमेरोलॉजी का मकसद डर पैदा करना नहीं, बल्कि व्यक्ति को अपनी ताकत और सही समय समझने में मदद करना है. यानी सही उम्र, सही फैसले और सही दिशा मिल जाए, तो कई बार वही इंसान अचानक जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है जिसे कभी लोग नजरअंदाज करते थे.(फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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