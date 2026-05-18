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Numerology: यूनिवर्स खोल रहा है इन मूलांक के लिए अपनी तिजोरियां, बर्थ डेट से जानें मई के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे  

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Numerology: यूनिवर्स खोल रहा है इन मूलांक के लिए अपनी तिजोरियां, बर्थ डेट से जानें मई के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे  

May Numerology Horoscope: मई का आखिरी सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशी भरा होगा तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. मई में यूनिवर्स कुछ राशियों के लिए अपनी तिजोरी खोल रहा है जबकि कुछ को करना पड़ेगा कई परेशानियों का सामना. अपने जन्म मूलांक से जानें मई के बचे दिन आपके लिए कैसे रहेंगे.

ऋतु सिंह | May 18, 2026, 10:40 AM IST

1.मूलांक 1, 3 और 5 वालों के लिए क्यों अहम हो सकता है यह समय?

मूलांक 1, 3 और 5 वालों के लिए क्यों अहम हो सकता है यह समय?
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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए मई का आखिरी हफ्ता करियर और फैसलों के लिहाज से मजबूत माना जा रहा है. लंबे समय से रुके कामों में गति देखने को मिल सकती है. वहीं मूलांक 3 वाले लोग इस दौरान नई जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं. कई लोगों को अचानक कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिसकी उम्मीद पहले नहीं थी.मूलांक 5 वालों के लिए यह समय यात्रा, कम्युनिकेशन और नए संपर्कों के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है. हालांकि इन्हें पैसों के ममलों में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. (फोटो एआई)
 

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2.किन मूलांक वालों को खर्च और तनाव बढ़ने का संकेत?

किन मूलांक वालों को खर्च और तनाव बढ़ने का संकेत?
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मूलांक 4 और 8 वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. काम का दबाव और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. कुछ लोगों को पुराने विवाद या अधूरे काम फिर से परेशान कर सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समय में भावनाओं में बहकर फैसले लेना नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर नौकरी बदलने या बड़े निवेश जैसे मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा.

दिलचस्प बात यह है कि मई के आखिरी दिनों में कई लोग आर्थिक दबाव भी महसूस करते हैं क्योंकि महीने के अंत तक बजट पर असर दिखने लगता है. यही कारण है कि न्यूमेरोलॉजी में इस समय संयम को महत्वपूर्ण माना जाता है.(फोटो एआई)
 

3. रिश्तों और परिवार पर भी दिख सकता है असर

 रिश्तों और परिवार पर भी दिख सकता है असर
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मई का अंतिम सप्ताह सिर्फ काम और पैसे तक सीमित नहीं रहने वाला. कुछ मूलांक वालों के लिए रिश्तों में सुधार के संकेत भी बताए जा रहे हैं. मूलांक 2 और 6 वाले लोग परिवार और रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. पुराने मनमुटाव खत्म होने या किसी खास व्यक्ति से बातचीत बढ़ने की संभावना मानी जा रही है. हालांकि न्यूमेरोलॉजिस्ट यह भी कहते हैं कि छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है. इसलिए इस समय संवाद और धैर्य दोनों जरूरी माने जाते हैं. (फोटो एआई)

4. क्यों बढ़ रही है न्यूमेरोलॉजी में युवाओं की दिलचस्पी?

 क्यों बढ़ रही है न्यूमेरोलॉजी में युवाओं की दिलचस्पी?
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पहले न्यूमेरोलॉजी को सिर्फ पारंपरिक मान्यता माना जाता था, लेकिन अब युवा भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं. सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट ने इसे तेजी से लोकप्रिय बनाया है. कई लोग इसे भविष्य बताने का नहीं, बल्कि “सेल्फ गाइडेंस” का तरीका मानते हैं. यानी लोग अपने व्यवहार, फैसलों और मानसिक स्थिति को समझने के लिए भी मूलांक का सहारा लेने लगे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि अनिश्चितता के दौर में लोग ऐसी चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें मानसिक स्पष्टता या दिशा का एहसास कराएं. (फोटो एआई)
 

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5.मई का आखिरी सप्ताह क्यों होता है खास?

मई का आखिरी सप्ताह क्यों होता है खास?
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मई का आखिरी सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस समय कई प्रमुख ग्रह अपनी चाल बदलते हैं, जिससे सभी राशियों पर असर पड़ता है. इस अवधि में बुध का गोचर संचार और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है, जबकि शुक्र का प्रभाव प्रेम, रिश्तों और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव ला सकता है. मंगल ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन जल्दबाज़ी से बचने की सलाह भी देता है. शनि की धीमी चाल कर्मों का परिणाम दिखा सकती है. इस समय सूर्य की स्थिति नेतृत्व और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है, जिससे कुछ राशियों को लाभ और कुछ को सावधानी रखनी पड़ती है.

6. मई के आखिरी हफ्ते की सबसे जरूरी बात

 मई के आखिरी हफ्ते की सबसे जरूरी बात
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न्यूमेरोलॉजी चाहे आस्था का विषय हो या आत्मविश्वास का, लेकिन एक बात साफ है कि महीने का अंतिम सप्ताह कई लोगों के लिए भावनात्मक और आर्थिक रूप से अहम साबित हो सकता है. ऐसे में जल्दबाजी से बचना, खर्च पर नियंत्रण रखना और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना हर मूलांक के लिए फायदेमंद माना जा सकता है. क्योंकि कई बार सही समय पर लिया गया छोटा फैसला भी आगे बड़ी राहत दे सकता है. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

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