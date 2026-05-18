Numerology: यूनिवर्स खोल रहा है इन मूलांक के लिए अपनी तिजोरियां, बर्थ डेट से जानें मई के आखिरी दिन कैसे गुजरेंगे  

2 . किन मूलांक वालों को खर्च और तनाव बढ़ने का संकेत?

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मूलांक 4 और 8 वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. काम का दबाव और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. कुछ लोगों को पुराने विवाद या अधूरे काम फिर से परेशान कर सकते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे समय में भावनाओं में बहकर फैसले लेना नुकसान पहुंचा सकता है. खासकर नौकरी बदलने या बड़े निवेश जैसे मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा.

दिलचस्प बात यह है कि मई के आखिरी दिनों में कई लोग आर्थिक दबाव भी महसूस करते हैं क्योंकि महीने के अंत तक बजट पर असर दिखने लगता है. यही कारण है कि न्यूमेरोलॉजी में इस समय संयम को महत्वपूर्ण माना जाता है.(फोटो एआई)

