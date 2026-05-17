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Numerology: किस मूलांक की लड़कियां बनती हैं बेहतरीन जीवनसाथी? अपनी जन्मतिथि से जानें किस नंबर से मैच करेगी आपकी लव वाइब्रेशन

Girl Born on These are Best Life Partner: क्या आपको पता है कि आप अपने जन्म मूलांक से ही जान सकते हैं कि आपकी जीवनसाथी किस बर्थडेट की बेस्ट होगी. अगर मूलांक मिलान से शादी की जाए तो वैवाहिक जीवन में शुशियां, प्यार और सम्मान हमेशा बना रहता है.

ऋतु सिंह | May 17, 2026, 06:29 PM IST

1.किस मूलांक से पार्टनर की वाइब्रेशन मैच करेगी

किस मूलांक से पार्टनर की वाइब्रेशन मैच करेगी
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क्या हर रिश्ता सिर्फ प्यार से चलता है, या फिर नंबर और ग्रहों की ऊर्जा भी इसमें भूमिका निभाती है? न्यूमेरोलॉजी मानती है कि हर व्यक्ति की जन्मतिथि एक खास वाइब्रेशन पैदा करती है, जो उसके स्वभाव, सोच और रिश्तों को प्रभावित करती है. यही वजह है कि कुछ लोगों के साथ रिश्ता बेहद सहज और मजबूत महसूस होता है, जबकि कुछ रिश्तों में बार-बार टकराव देखने को मिलता है. न्यूमेरोलॉजी के अनुसार, सही मूलांक वाले पार्टनर के साथ भावनात्मक समझ, आकर्षण और स्थिरता ज्यादा मजबूत हो सकती है.

अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस मूलांक की लड़कियां सबसे अच्छी लाइफ पार्टनर मानी जाती हैं और कौन से नंबर के साथ उनकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा मैच करती है, तो अपनी जन्मतिथि के आधार पर यह खास रिपोर्ट पढ़िए. (फोटो एआई)
 

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2.मूलांक 1 की लड़कियां

मूलांक 1 की लड़कियां
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सूर्य ग्रह से प्रभावित मूलांक 1 की लड़कियां आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाली और महत्वाकांक्षी मानी जाती हैं. इन्हें ऐसे पार्टनर पसंद आते हैं जो इनकी स्वतंत्र सोच का सम्मान करें. इनकी वाइब्रेशन मूलांक 2, 3 और 9 के साथ बेहतर मानी जाती है. रिश्ते में ये वफादार होती हैं, लेकिन कंट्रोल पसंद नहीं करतीं. (फोटो एआई)
 

3.मूलांक 2 की लड़कियां

मूलांक 2 की लड़कियां
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चंद्रमा की ऊर्जा वाली मूलांक 2 की लड़कियां बेहद भावुक, केयरिंग और रिश्तों को संभालने वाली होती हैं. इन्हें प्यार में सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव सबसे ज्यादा चाहिए होता है. मूलांक 1, 6 और 8 के साथ इनकी समझ अच्छी बनती है. ये छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा लेती हैं. (फोटो एआई)
 

4.मूलांक 3 की लड़कियां

मूलांक 3 की लड़कियां
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गुरु ग्रह से जुड़ी मूलांक 3 की लड़कियां बुद्धिमान, पॉजिटिव और परिवार को महत्व देने वाली मानी जाती हैं. इन्हें ऐसे लोग पसंद आते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत हों. इनकी वाइब्रेशन मूलांक 1, 5 और 9 के साथ सबसे ज्यादा मैच करती है. रिश्तों में ये भरोसा और सम्मान चाहती हैं. (फोटो एआई)
 

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5.मूलांक 4 की लड़कियां

मूलांक 4 की लड़कियां
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राहु की ऊर्जा वाली मूलांक 4 की लड़कियां थोड़ी अलग सोच रखने वाली और रहस्यमयी स्वभाव की हो सकती हैं. ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करतीं, लेकिन एक बार कमिटमेंट हो जाए तो पूरा साथ निभाती हैं. मूलांक 2, 7 और 8 इनके लिए अच्छे माने जाते हैं. इन्हें स्थिर रिश्ता पसंद होता है.(फोटो एआई)

6.मूलांक 5 की लड़कियां

मूलांक 5 की लड़कियां
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बुध ग्रह से प्रभावित मूलांक 5 की लड़कियां बेहद स्मार्ट, बातचीत में तेज और एडवेंचर पसंद होती हैं. इन्हें बंधन या अत्यधिक रोक-टोक पसंद नहीं आती. मूलांक 1, 3 और 6 के साथ इनकी एनर्जी अच्छी मैच करती है. रिश्ते में ये उत्साह और नयापन बनाए रखना चाहती हैं. (फोटो एआई)
 

7.मूलांक 6 की लड़कियां

मूलांक 6 की लड़कियां
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शुक्र ग्रह की ऊर्जा वाली मूलांक 6 की लड़कियां प्यार, सुंदरता और रोमांस को महत्व देती हैं. इन्हें परिवार और रिश्तों में संतुलन पसंद होता है. मूलांक 2, 5 और 9 के साथ इनकी केमिस्ट्री मजबूत मानी जाती है. ये अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं. (फोटो एआई)
 

8.मूलांक 7 की लड़कियां

मूलांक 7 की लड़कियां
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केतु ग्रह से जुड़ी मूलांक 7 की लड़कियां गहरी सोच रखने वाली और आध्यात्मिक स्वभाव की मानी जाती हैं. ये हर किसी से जल्दी नहीं खुलतीं. इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो इन्हें समझ सके. मूलांक 2, 4 और 8 के साथ इनकी वाइब्रेशन बेहतर मानी जाती है. इन्हें ईमानदारी बेहद पसंद होती है. (फोटो एआई)

9.मूलांक 8 की लड़कियां

मूलांक 8 की लड़कियां
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शनि ग्रह की ऊर्जा वाली मूलांक 8 की लड़कियां मेहनती, जिम्मेदार और गंभीर स्वभाव की होती हैं. ये रिश्ते को बहुत गंभीरता से लेती हैं और लंबे समय तक निभाने में विश्वास रखती हैं. मूलांक 2, 4 और 6 इनके लिए अच्छे माने जाते हैं. इन्हें भरोसेमंद पार्टनर पसंद आते हैं. (फोटो एआई)
 

10.मूलांक 9 की लड़कियां

मूलांक 9 की लड़कियां
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मंगल ग्रह से प्रभावित मूलांक 9 की लड़कियां साहसी, भावुक और बेहद प्रोटेक्टिव होती हैं. ये अपने रिश्तों में पूरी ईमानदारी चाहती हैं. मूलांक 1, 3 और 6 के साथ इनकी एनर्जी काफी मजबूत मानी जाती है. ये अपने पार्टनर के लिए हर मुश्किल में खड़ी रहने वाली होती हैं. (फोटो एआई)

11.क्या सच में नंबर तय करते हैं रिश्तों की केमिस्ट्री?

क्या सच में नंबर तय करते हैं रिश्तों की केमिस्ट्री?
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न्यूमेरोलॉजी विशेषज्ञ मानते हैं कि नंबर सिर्फ संकेत देते हैं, रिश्तों की सफलता पूरी तरह व्यवहार, समझ और भरोसे पर निर्भर करती है. हालांकि कई लोग मानते हैं कि समान ऊर्जा वाले नंबर रिश्तों में कम टकराव और ज्यादा सामंजस्य ला सकते हैं. यही वजह है कि आजकल कई लोग शादी और रिलेशनशिप में कुंडली के साथ-साथ न्यूमेरोलॉजी मैचिंग पर भी ध्यान देने लगे हैं. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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