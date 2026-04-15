Numerology: कौन सा मंत्र जपने से मिलेगा पैसा-तरक्की और मनचाहा प्यार? अपनी बर्थ डेट से जानें सक्सेस का शक्तिशाली मोहनी मंत्र

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 15, 2026, 07:52 AM IST
1.सही मंत्र असंतुलन को सही करता है
मूलांक आपकी जन्म तारीख (1 से 9) का योग होता है, जो आपके स्वभाव, निर्णय और भाग्य को प्रभावित करता है. हर मूलांक का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा या शनि. जब इस ग्रह की ऊर्जा असंतुलित होती है, तो जीवन में रुकावटें, तनाव और असफलता बढ़ती है. सही मंत्र इस असंतुलन को ठीक करने का तरीका माना जाता है. Photo Credit: AI
2.मूलांक 1 से 3: आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सफलता के मंत्र
मूलांक 1 वालों का संबंध सूर्य से होता है. इनके लिए भगवान सूर्य का “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है.
मूलांक 2, जो चंद्रमा से जुड़ा है, उनके लिए “ॐ चंद्राय नमः” मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन लाता है.
मूलांक 3 का ग्रह गुरु है, इसलिए बृहस्पति देव का मंत्र ज्ञान, करियर और सम्मान में वृद्धि करता है. Photo Credit: AI
3.मूलांक 4 से 6: बाधाएं दूर करने और धन बढ़ाने के उपाय
मूलांक 4 वालों के लिए भगवान राहु का “ॐ राहवे नमः” जीवन की अचानक आने वाली बाधाओं को कम करता है.
मूलांक 5 का संबंध बुध से है, इसलिए “ॐ बुधाय नमः” व्यापार, कम्युनिकेशन और पैसा बढ़ाने में मदद करता है.
मूलांक 6 वालों के लिए माता लक्ष्मी का मंत्र धन, सुख और आकर्षण बढ़ाता है. Photo Credit: AI
4. मूलांक 7 से 9: सुरक्षा, भाग्य और ऊर्जा के लिए खास मंत्र
मूलांक 7 के लिए केतु देव का “ॐ केतवे नमः” अचानक नुकसान और भ्रम से बचाता है.
मूलांक 8 वालों के लिए शनि का “ॐ शं शनैश्चराय नमः” संघर्ष को कम कर स्थिरता लाता है.
मूलांक 9, जो मंगल से जुड़ा है, उनके लिए हनुमान जी का मंत्र साहस, सुरक्षा और जीत दिलाने में मददगार माना जाता है. Photo Credit: AI
5.क्या सच में मंत्र से बदलती है किस्मत?
यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक एंगल भी है. जब आप रोज एक मंत्र जपते हैं, तो आपका फोकस बढ़ता है, मन शांत रहता है और फैसले बेहतर होते हैं. यानी असली बदलाव आपके भीतर आता है, जो बाहर की सफलता में दिखता है. Photo Credit: AI
6.आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
अगर आप बार-बार असफलता, पैसों की कमी या रिश्तों में तनाव झेल रहे हैं, तो अपने मूलांक के अनुसार मंत्र जपना एक आसान और मुफ्त उपाय हो सकता है. यह आपको अनुशासन, सकारात्मक सोच और मानसिक ताकत देता है, जो आज के तेज़ जीवन में सबसे जरूरी है. Photo Credit: AI
7.निष्कर्ष: सही दिशा + सही ऊर्जा = सफलता
मंत्र कोई जादू नहीं, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकता है.जब मेहनत के साथ सही मानसिक संतुलन जुड़ता है, तब ही असली सफलता मिलती है. Photo Credit: AI
डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.
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