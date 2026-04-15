FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Asha Bhosle की अंतिम विदाई में क्यों शामिल नहीं हो पाए थे शाहरुख और सलमान खान? अब सामने आया कारण

Asha Bhosle की अंतिम विदाई में क्यों शामिल नहीं हो पाए थे शाहरुख और सलमान खान? अब सामने आया कारण

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा- यूएस-ईरान वार्ता में सबसे बड़ी दीवार ‘अविश्वास', क्या युद्धविराम टिकेगा या फिर बढ़ेगा तनाव?

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा- यूएस-ईरान वार्ता में सबसे बड़ी दीवार ‘अविश्वास', क्या युद्धविराम टिकेगा या फिर बढ़ेगा तनाव?

Tejasswi Prakash Wedding: करण संग सात फेरे लेने वाली हैं तेजस्वी प्रकाश? एक्ट्रेस ने खुद किया वेडिंग प्लान को लेकर खुलासा

Tejasswi Prakash Wedding: करण संग सात फेरे लेने वाली हैं तेजस्वी प्रकाश? एक्ट्रेस ने खुद किया वेडिंग प्लान को लेकर खुलासा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
सोने के साथ कभी न रखें ये एक चीज, वरना मिनटों में लोहा बना जाएगा आपका गोल्ड

सोने के साथ कभी न रखें ये एक चीज, वरना मिनटों में लोहा बना जाएगा आपका गोल्ड

Numerology: कौन सा मंत्र जपने से मिलेगा पैसा-तरक्की और मनचाहा प्यार? अपनी बर्थ डेट से जानें सक्सेस का शक्तिशाली मोहनी मंत्र

कौन सा मंत्र जपने से मिलेगा पैसा-तरक्की और मनचाहा प्यार? अपनी बर्थ डेट से जानें सक्सेस का शक्तिशाली मोहनी मंत्र

Optical Illusion: इस तस्वीर में सबसे पहले आपको कौन सा जानवर दिखा? जानिए क्या है आपका सबसे बड़ा डर

इस तस्वीर में सबसे पहले आपको कौन सा जानवर दिखा? जानिए क्या है आपका सबसे बड़ा डर

HomePhotos

धर्म

Numerology: कौन सा मंत्र जपने से मिलेगा पैसा-तरक्की और मनचाहा प्यार? अपनी बर्थ डेट से जानें सक्सेस का शक्तिशाली मोहनी मंत्र

Attract Wealth, Career-Love By Mantra: क्या सच में एक छोटा सा मंत्र आपकी नौकरी, पैसा और रिश्तों की दिशा बदल सकता है? अंकशास्त्र मानता है कि आपका मूलांक आपकी ऊर्जा तय करता हैऔर सही मंत्र इस ऊर्जा को संतुलित कर आपको सफलता दिलाता है.

ऋतु सिंह | Apr 15, 2026, 07:52 AM IST

1.सही मंत्र असंतुलन को सही करता है

सही मंत्र असंतुलन को सही करता है
1

मूलांक आपकी जन्म तारीख (1 से 9) का योग होता है, जो आपके स्वभाव, निर्णय और भाग्य को प्रभावित करता है. हर मूलांक का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा या शनि. जब इस ग्रह की ऊर्जा असंतुलित होती है, तो जीवन में रुकावटें, तनाव और असफलता बढ़ती है. सही मंत्र इस असंतुलन को ठीक करने का तरीका माना जाता है. Photo Credit: AI
 

Advertisement

2.मूलांक 1 से 3: आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सफलता के मंत्र

मूलांक 1 से 3: आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सफलता के मंत्र
2

मूलांक 1 वालों का संबंध सूर्य से होता है. इनके लिए भगवान सूर्य का “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है.

मूलांक 2, जो चंद्रमा से जुड़ा है, उनके लिए “ॐ चंद्राय नमः” मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन लाता है.

मूलांक 3 का ग्रह गुरु है, इसलिए बृहस्पति देव का मंत्र ज्ञान, करियर और सम्मान में वृद्धि करता है. Photo Credit: AI
 

3.मूलांक 4 से 6: बाधाएं दूर करने और धन बढ़ाने के उपाय

मूलांक 4 से 6: बाधाएं दूर करने और धन बढ़ाने के उपाय
3

मूलांक 4 वालों के लिए भगवान राहु का “ॐ राहवे नमः” जीवन की अचानक आने वाली बाधाओं को कम करता है.

मूलांक 5 का संबंध बुध से है, इसलिए “ॐ बुधाय नमः” व्यापार, कम्युनिकेशन और पैसा बढ़ाने में मदद करता है.

मूलांक 6 वालों के लिए माता लक्ष्मी का मंत्र धन, सुख और आकर्षण बढ़ाता है. Photo Credit: AI
 

4. मूलांक 7 से 9: सुरक्षा, भाग्य और ऊर्जा के लिए खास मंत्र

 मूलांक 7 से 9: सुरक्षा, भाग्य और ऊर्जा के लिए खास मंत्र
4

मूलांक 7 के लिए केतु देव का “ॐ केतवे नमः” अचानक नुकसान और भ्रम से बचाता है.

मूलांक 8 वालों के लिए शनि का “ॐ शं शनैश्चराय नमः” संघर्ष को कम कर स्थिरता लाता है.

मूलांक 9, जो मंगल से जुड़ा है, उनके लिए हनुमान जी का मंत्र साहस, सुरक्षा और जीत दिलाने में मददगार माना जाता है. Photo Credit: AI

TRENDING NOW

5.क्या सच में मंत्र से बदलती है किस्मत?

क्या सच में मंत्र से बदलती है किस्मत?
5

यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक एंगल भी है. जब आप रोज एक मंत्र जपते हैं, तो आपका फोकस बढ़ता है, मन शांत रहता है और फैसले बेहतर होते हैं. यानी असली बदलाव आपके भीतर आता है, जो बाहर की सफलता में दिखता है. Photo Credit: AI
 

6.आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है?
6

अगर आप बार-बार असफलता, पैसों की कमी या रिश्तों में तनाव झेल रहे हैं, तो अपने मूलांक के अनुसार मंत्र जपना एक आसान और मुफ्त उपाय हो सकता है. यह आपको अनुशासन, सकारात्मक सोच और मानसिक ताकत देता है, जो आज के तेज़ जीवन में सबसे जरूरी है. Photo Credit: AI
 

7.निष्कर्ष: सही दिशा + सही ऊर्जा = सफलता

निष्कर्ष: सही दिशा + सही ऊर्जा = सफलता
7

मंत्र कोई जादू नहीं, लेकिन यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकता है.जब मेहनत के साथ सही मानसिक संतुलन जुड़ता है, तब ही असली सफलता मिलती है. Photo Credit: AI
 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सोने के साथ कभी न रखें ये एक चीज, वरना मिनटों में लोहा बना जाएगा आपका गोल्ड
सोने के साथ कभी न रखें ये एक चीज, वरना मिनटों में लोहा बना जाएगा आपका गोल्ड
Numerology: कौन सा मंत्र जपने से मिलेगा पैसा-तरक्की और मनचाहा प्यार? अपनी बर्थ डेट से जानें सक्सेस का शक्तिशाली मोहनी मंत्र
कौन सा मंत्र जपने से मिलेगा पैसा-तरक्की और मनचाहा प्यार? अपनी बर्थ डेट से जानें सक्सेस का शक्तिशाली मोहनी मंत्र
Optical Illusion: इस तस्वीर में सबसे पहले आपको कौन सा जानवर दिखा? जानिए क्या है आपका सबसे बड़ा डर
इस तस्वीर में सबसे पहले आपको कौन सा जानवर दिखा? जानिए क्या है आपका सबसे बड़ा डर
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...
कौन है ये हसीना, जिसने Yuzvendra Chahal के पर्सनल मैसेज दिखाकर मचाई सनसनी, बोलीं- Cute...
चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?
चौंकाने वाली रिपोर्ट: हर 3 में 2 बच्चे अनफिट, सरकारी स्कूल के बच्चे जानिए प्राइवेट से क्यों निकल रहे आगे?
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस
कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस
Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
Numerology: क्या आपकी कार की नंबर प्लेट पर ये एक अंक मौजूद है? तो ओवरकॉन्फिडेंट और रिस्क लेने की आदत बिगाड़ देगी किस्मत
क्या आपकी कार की नंबर प्लेट पर ये एक अंक मौजूद है? तो ओवरकॉन्फिडेंट और रिस्क लेने की आदत बिगाड़ देगी किस्मत
पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?
पीएम मोदी आज पहुंच रहे मां डाट काली के दरबार, इस चमत्कारी मंदिर में बिना माथा टेके आगे बढ़ने की हिम्मत कोई क्यों नहीं करता?
Horoscope 14 April 2026: तुला और मकर वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और मकर वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement