Numerology: कौन सा मंत्र जपने से मिलेगा पैसा-तरक्की और मनचाहा प्यार? अपनी बर्थ डेट से जानें सक्सेस का शक्तिशाली मोहनी मंत्र

2 . मूलांक 1 से 3: आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सफलता के मंत्र

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मूलांक 1 वालों का संबंध सूर्य से होता है. इनके लिए भगवान सूर्य का “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है.

मूलांक 2, जो चंद्रमा से जुड़ा है, उनके लिए “ॐ चंद्राय नमः” मानसिक शांति और रिश्तों में संतुलन लाता है.

मूलांक 3 का ग्रह गुरु है, इसलिए बृहस्पति देव का मंत्र ज्ञान, करियर और सम्मान में वृद्धि करता है. Photo Credit: AI

