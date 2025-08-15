भगवान कृष्ण को कौन सा फूल पसंद है? जान लें जन्माष्टमी पर नैवेद्य में कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए

बच्चों की हाइट न बढ़ने से हैं परेशान तो आज ही डाइट में शामिल कर लें ये 6 चीजें, अच्छी हेल्थ के साथ बढ़ेगी लंबाई
धर्म
ऋतु सिंह | Aug 15, 2025, 07:13 AM IST
1.भगवान कृष्ण की पसंदीदा चीजें जानते हैं आप?
भगवान कृष्ण को कुछ चीज़ें बहुत पसंद हैं, इसलिए जन्माष्टमी के दिन इन्हें अर्पित करना लाभकारी माना जाता है. भगवान कृष्ण को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करने से व्यक्ति प्रसन्न होता है. इसके साथ ही, उन्हें फूल भी बहुत पसंद हैं. इन फूलों को अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है. इन्हें अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं. जानिए जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को कौन से प्रसाद और फूल अर्पित करने चाहिए.
2.पंचामृत
जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है. इस दिन भगवान कृष्ण को दूध, दही, मक्खन आदि बहुत पसंद हैं, इसलिए उन्हें इनका भोग लगाया जाता है. इसलिए उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए. साथ ही दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत भी अर्पित करना चाहिए. इसमें तुलसी के पत्ते भी शामिल करने चाहिए.
3.मखाना खीर
जन्माष्टमी पर पंचामृत के साथ खीर का नैवेद्य अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे भक्तों पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसा करने से भक्त को संतान सुख की प्राप्ति होती है.
4.खीरा
जन्माष्टमी के दिन पूजा में खीरा अर्पित करना चाहिए. उस दिन रात्रि के समय खीरा काटकर भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, अर्थात उन्हें नैवेद्य दिखाना चाहिए.
5.मक्खन और चीनी के अलावा धनिया की पंजीरी
भगवान कृष्ण को मक्खन और चीनी के अलावा धनिया की पंजीरी भी बहुत पसंद है. इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपने प्रसाद में आटा या धनिया पाउडर ज़रूर शामिल करें. इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं.
6.कमल का फूल
भगवान कृष्ण को कमल का फूल बहुत प्रिय है. इस फूल को दिव्यता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. उन्हें अक्सर कमल पर बैठे या हाथ में कमल लिए हुए दिखाया जाता है.
7.वैजयंती के फूल
जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को हमेशा वैजयंती के फूलों की माला पहनाई जाती थी, इसलिए यह फूल उन्हें विशेष प्रिय है. इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है.
8.पारिजात के फूल
पारिजात को एक दिव्य पुष्प माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण इसे स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे. इसके सफ़ेद, सुगंधित फूल रात में खिलते हैं.
9.सबसे प्रिय ये फूल है
ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण कमल के फूल का नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा गया है. गौर से देखने पर आपको इसमें कृष्ण, राधा और पांडवों के प्रतीकात्मक रूप दिखाई देंगे. भगवान कृष्ण को यह फूल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है क्यों कि उन्हें सबसे प्रिय ये फूल है.
