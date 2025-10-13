रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

IRCTC केस मामले में लालू परिवार पर चलेगा मुकदमा, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 13, 2025, 10:15 AM IST
1.बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है
रश्मिका मंदाना ने बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. रश्मिका मंदाना इस समय फिल्म इंडस्ट्री की शीर्ष नायिका हैं. अनुमान है कि वह वर्तमान में प्रति फिल्म 6 से 7 करोड़ रुपये लेती हैं. केवल सुंदरता और अभिनय ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में सहायक नहीं हैं. प्रमुख ज्योतिषियों का कहना है कि उनकी कुंडली में अद्भुत योग भी है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बड़ी-बड़ी विपत्तियों का सामना किया है और उनसे उबरने के लिए शक्तिशाली पूजा-अर्चना भी की है. लेकिन ये अद्भुत योग कहें या दोष इसी के चलते उनकी पहली सगाई भी टूटी थी.
2.रश्मिका मंदाना की पहली सगाई रक्षित शेट्टी से हुई थी
रश्मिका मंदाना को सबसे पहले कन्नड़ हीरो रक्षित शेट्टी से प्यार हुआ. रिश्ता सगाई तक पहुंचा. कहा जाता है कि दोनों की कुंडलियों का अध्ययन प्रसिद्ध ज्योतिषियों ने किया था. यह भी कहा जाता है कि दोनों की कुंडली में एक दोष था, जिस वजह से उनकी शादी नहीं हुई. अगर षष्ठाष्टक दोष. कहा जाता है कि यह सबसे प्रतिकूल कुंडली संयोजन था. प्रसिद्ध ज्योतिषी वेणु स्वामी के अनुसार इस षष्ठाष्टक दोष के कारण दोनों का अलग होना ही बेहतर समझा था.
3.इस पूजा से भारत की नेशनल क्रश बनी रश्मिका
रक्षित से ब्रेकअप के बाद रश्मिका को अपनी कुंडली में बने अद्भुत योग की वजह से अप्रत्याशित रूप से अच्छी फ़िल्में मिलीं. ज्योतिषियों का कहना है कि उस योग को मज़बूत करने के लिए उन्होंने राज्य श्यामला पूजा, भागलमुखी पूजा और तारा जैसी शक्तिशाली पूजाएं कीं. बताया जाता है कि इन्हीं पूजाओं के परिणामस्वरूप रश्मिका भारत की नेशनल क्रश बन गईं.
4.विजय देवरकोंडा के लिए होगा सौभाग्यशाली
अब रश्मिका और विजय देवरकोंडा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. हालाँकि, ज्योतिषियों का अनुमान है कि विजय देवरकोंडा की कुंडली में शुक्र ग्रह खराब स्थिति में है... जिससे उनकी शादी में दिक्कतें आएंगी. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि अगर विजय देवरकोंडा रश्मिका जैसे मजबूत योग वाले व्यक्ति से शादी करते हैं, तो संभावना है कि उनके दोष कुछ हद तक दूर हो जाएंगे और ये दोष सौभाग्य का कारक बन जाएगा.
5.रश्मिका मंदाना की कुंडली से षष्ठष्टक दोष भी दूर हो गया
रश्मिका मंदाना की कुंडली अद्भुत है. उनकी कुंडली में अनोखे योग हैं. षष्ठष्टक दोष भी दूर हो गया है. उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली पूजाएँ भी की हैं. इसलिए, ज्योतिषी बताते हैं कि उनके जीवन में भाग्य प्रबल है. भविष्यवाणी है कि यह भाग्य विजय देवरकोंडा को भी मिलेगा. कहा जाता है कि शादी के बाद रश्मिका की कुंडली के बलवान होने से विजय देवरकोंडा को भी सफलता मिलने की पूरी संभावना है.
6.षष्ठष्टक दोष क्या होता है?
षडाष्टक दोष तब होता है जब दो व्यक्तियों (जैसे वर और वधू) की चंद्र राशियाँ एक-दूसरे से छठे या आठवें स्थान पर होती हैं. यह एक अशुभ ज्योतिषीय योग माना जाता है जो संबंधों में असंगति, गलतफहमी, संघर्ष और नकारात्मकता ला सकता है. यह दोष तनाव, रोग, दुर्घटना और दुर्भाग्य जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
