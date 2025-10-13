रश्मिका मंदाना की कुंडली में किस दोष के चलते टूटी थी पहली सगाई, लेकिन विजय देवराकोंडा के लिए बनेगा यही दोष सौभाग्य

1 . बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है

रश्मिका मंदाना ने बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. रश्मिका मंदाना इस समय फिल्म इंडस्ट्री की शीर्ष नायिका हैं. अनुमान है कि वह वर्तमान में प्रति फिल्म 6 से 7 करोड़ रुपये लेती हैं. केवल सुंदरता और अभिनय ही उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने में सहायक नहीं हैं. प्रमुख ज्योतिषियों का कहना है कि उनकी कुंडली में अद्भुत योग भी है. कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में बड़ी-बड़ी विपत्तियों का सामना किया है और उनसे उबरने के लिए शक्तिशाली पूजा-अर्चना भी की है. लेकिन ये अद्भुत योग कहें या दोष इसी के चलते उनकी पहली सगाई भी टूटी थी.