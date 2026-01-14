दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  

धर्म
ऋतु सिंह | Jan 14, 2026, 07:58 AM IST
1.हिंदी का विस्तार कहां तक पहुंचा है?
अगर आपको लगता है कि हिंदी केवल भारत तक सिमित है या दूसरे देशों में केवल हिंदी भाषियों की आपस में बात करने की लेंग्वेज भर सिमित है तो आपको बता दें कि हिंदी अब केवल भारतीय लेंग्वेज नहीं रही, बल्कि ये वैश्विक भाषा बन चुकी है. इसके विस्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये हिंदी अब कई देशों की तीसरी लेंग्वेज बन चुकी है और एक इस्लामिक देश ने तो इसे कोर्ट की बहस की लेंग्वेज के रूप में भी स्वीकार कर लिया है. यही नहीं एक देश ने तो इसे ऑफिशियल लेंग्वेज तक बना लिया है. चलिए हिंदी के इस विस्तार को समझते हैं.
2.यहां मिला है हिंदी को आधिकारिक/प्रशासनिक स्तर पर मान्यता
हिंदी को इस देश में संरक्षण प्राप्त है. यहां पैन साउथ अफ़्रीकन लैंग्वेज बोर्ड हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करता है और बहुत बड़ी जनसंख्या यहां हिंदी में ही बातचीत और कामकाज करती है. इसके अलावा फ़िजी, मॉरीशस, सूरीनाम जैसे देशों में भी हिंदी को मान्यता मिली है.
3.इस इस्लामिक देश के कोर्ट तक पहुंची हिंदी
यूएई (अबू धाबी)ने स्थानीय तौर पर कोर्ट से तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है हिंदी को. जिससे भारतीय अप्रवासियों को अपना मामला हिंदी में दर्ज कराने में सुविधा मिलती है.यहां हिंदी को संरक्षण/संरक्षित दर्जा मिला है.
4.एकमात्र देश जहां हिंदी को आधिकारिक दर्जा मिला
दुनिया में केवल फिजी में ही हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है.
यह स्थिति 1997 में संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई, जहाँ अंग्रेजी और फिजीयन के साथ हिंदी भी तीन राष्ट्रीय भाषाओं में शामिल हुई. यह मान्यता वहां की इंडो-फिजीयन आबादी के इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को स्वीकार करने का प्रतीक है.
5.इन देशों में हिंदी मजबूती से बोली, पढ़ी और सिखाई जाती है
एक अध्ययन बताता है कि 40 से अधिक देशों में हिंदी बोली, समझी या पढ़ी जाती है, जबकि दुनिया में हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे व्यापक भाषा के रूप में पहचानी जाती है.
फिजी हिंदी की जड़ें 140 से अधिक साल पुरानी हैं.
6.नेपाल से लेकर मॉरीशस,यूएस, यूके, सिंगापुर तक पहुंची है हिंदी
दूसरे देशों में हिंदी का बोलन, पढ़ना या सीखाना वहां की हिंदी भाषी जनसंख्या के कारण है. इन देशों में नेपाल सबसे ऊपर है. यहां सीमाई और सांस्कृतिक निकटता के कारण हिंदी व्यापक रूप से बोली और पढ़ी जाती है.
इसके अलावा मॉरीशस में भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी के कारण हिंदी लोकप्रिय और स्कूलों में पढ़ाई जाती है.
सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो: राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, पर सांस्कृतिक-धार्मिक संदर्भों में हिंदी (विशेष रूप से सर्नामी/हिंदी डायलॉग) बोलने और सिखाने की परंपरा मौजूद है.
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर: भारतीय प्रवासी समुदायों के कारण हिंदी का उपयोग सामान्य सामाजिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक बातचीत में होता है.
7. कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लें
हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसका global reach लगातार बढ़ रहा है. जागरूक संगठनों और विश्वविद्यालयों द्वारा अम्बेसेडर स्तर पर यह भी प्रस्ताव रखा जा रहा है कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल किया जाए.
हिंदी का आधिकारिक दर्जा सीमित देशों में मिलने के बावजूद, यह भाषा बहु-आयामी रूप से विश्व भर में फैली है. वह चाहे संविधानिक मान्यता हो, सांस्कृतिक संरक्षण हो, प्रवासी समुदाय की भाषा हो या शिक्षा में उपयोग. हर जगह इसका प्रभाव अलग रूप में देखा जा रहा है.हिंदी केवल भारत की भाषा नहीं, वैश्विक संपर्क का एक पुल बन चुकी है.
