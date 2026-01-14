दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  

6 . नेपाल से लेकर मॉरीशस,यूएस, यूके, सिंगापुर तक पहुंची है हिंदी

6

दूसरे देशों में हिंदी का बोलन, पढ़ना या सीखाना वहां की हिंदी भाषी जनसंख्या के कारण है. इन देशों में नेपाल सबसे ऊपर है. यहां सीमाई और सांस्कृतिक निकटता के कारण हिंदी व्यापक रूप से बोली और पढ़ी जाती है.

इसके अलावा मॉरीशस में भारतीय प्रवासियों की बड़ी आबादी के कारण हिंदी लोकप्रिय और स्कूलों में पढ़ाई जाती है.

सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो: राष्ट्रीय भाषा तो नहीं है, पर सांस्कृतिक-धार्मिक संदर्भों में हिंदी (विशेष रूप से सर्नामी/हिंदी डायलॉग) बोलने और सिखाने की परंपरा मौजूद है.

संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर: भारतीय प्रवासी समुदायों के कारण हिंदी का उपयोग सामान्य सामाजिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक बातचीत में होता है.

