Numerology: कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस

12 . अगर पसंद का रंग गलत हो तो क्या करें: बैलेंस का आसान तरीका

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हर किसी का पसंदीदा रंग हमेशा उसके मूलांक से मेल खाए, यह जरूरी नहीं है. लेकिन इसका समाधान भी है. अगर आप ऐसा रंग पहनना चाहते हैं जो आपके लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, तो उसे बैलेंस करने के लिए सही कॉम्बिनेशन अपनाया जा सकता है. जैसे अगर आपको काला पसंद है लेकिन वह आपके लिए भारी है, तो उसके साथ सफेद, क्रीम या हल्के रंग जोड़ सकते हैं. इसी तरह तेज रंगों को न्यूट्रल टोन के साथ मिलाने से उनकी तीव्रता कम हो जाती है और ऊर्जा संतुलित रहती है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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