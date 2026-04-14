FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हिंसक प्रदर्शन के बाद UP सरकार ने 21 प्रतिशत बढ़ाई सैलरी, अब कितना कमाएंगे नोएडा के मजदूर?

हिंसक प्रदर्शन के बाद UP सरकार ने 21 प्रतिशत बढ़ाई सैलरी, अब कितना कमाएंगे नोएडा के मजदूर?

कितने सिलिंडर LPG लेकर आ रहा जग विक्रम? रसोई गैस की किल्लत पर सरकार का बड़ा अपडेट

कितने सिलिंडर LPG लेकर आ रहा जग विक्रम? रसोई गैस की किल्लत पर सरकार का बड़ा अपडेट

Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास

14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन 3 तारीखों में जन्मे लोगो की लाइफ में अचानक होता है मनी बूस्ट, 40 की उम्र पर मिलता है प्रॉपर्टी और पैसा

इन 3 तारीखों में जन्मे लोगो की लाइफ में अचानक होता है मनी बूस्ट, 40 की उम्र पर मिलता है प्रॉपर्टी और पैसा

दुनिया की माउंट एवरेस्ट तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जानें क्यों इस पर कदम नहीं रखते पर्वतारोही

दुनिया की माउंट एवरेस्ट तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जानें क्यों इस पर कदम नहीं रखते पर्वतारोही

दुनिया के 'Marine Gatekeeper' हैं ये 8 देश, बिना तेल या गैस बेचे सिर्फ समुद्री रास्तों से करते हैं अरबों की कमाई

दुनिया के 'Marine Gatekeeper' हैं ये 8 देश, बिना तेल या गैस बेचे सिर्फ समुद्री रास्तों से करते हैं अरबों की कमाई

HomePhotos

धर्म

Numerology: कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस

Unlucky Color Associated with Mulank-सोचिए आप सारी तैयारी और मेहनत के साथ किसी एग्जाम या इंटरव्यू में जाएं और आपका कॉन्फिडेंस अचानक से लो हो जाए तो? ऐसा हो सकता है अगर आप अपने बर्थडेट के अपोजिट कलर कैरी करत हैं तो. अंक शास्त्र मानता है कि हर मूलांक के लिए कुछ रंग एंटी एनर्जी वाले होते हैं.

ऋतु सिंह | Apr 14, 2026, 09:47 AM IST

1. मूलांक और रंग का सीधा कनेक्शन: क्यों मायने रखती है आपकी जन्म तारीख

मूलांक और रंग का सीधा कनेक्शन: क्यों मायने रखती है आपकी जन्म तारीख
1

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो उसकी जन्म तारीख से निकलता है और उसी के आधार पर उसकी ऊर्जा काम करती है. हर नंबर किसी ग्रह और एक खास रंग से जुड़ा होता है. जब आप उस रंग के खिलाफ जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है. इसका असर धीरे-धीरे आपके फैसलों, मूड और रिश्तों पर दिखने लगता है. यही कारण है कि कुछ लोग बिना वजह ही काम में रुकावट, पैसों की तंगी या रिश्तों में दूरी महसूस करने लगते हैं. तो चलिए जानें किस मूलांक को कौन सा रंग नुकसान पहुंचा सकता है.  Photo Credit: AI
 

Advertisement

2.मूलांक 1

मूलांक 1
2

मूलांक 1 वालों के लिए बहुत ज्यादा काला या गहरा रंग आत्मविश्वास को दबा सकता है, क्योंकि उनकी ऊर्जा चमकीले और लाइट रंगों से मेल खाती है. Photo Credit: AI
 

3.मूलांक 2

मूलांक 2
3

मूलांक 2 वालों के लिए बहुत तेज लाल या नारंगी रंग भावनात्मक असंतुलन ला सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है. Photo Credit: AI
 

4.मूलांक 3

मूलांक 3
4

मूलांक 3 वालों को डार्क ब्लू या ब्लैक से बचना चाहिए, क्योंकि ये उनकी क्रिएटिविटी को रोक सकता है. Photo Credit: AI
 

TRENDING NOW

5.मूलांक 4

मूलांक 4
5

अगर मूलांक 4 काला या लाल पहनना पसंद है, तो उसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है. आप इसे हल्के रंगों जैसे सफेद, क्रीम, हल्का नीला या ग्रे के साथ बैलेंस कर सकते हैं. इससे रंग की तीव्रता कम हो जाती है और आपकी ऊर्जा संतुलित रहती है. Photo Credit: AI
 

6.मूलांक 5

मूलांक 5
6

मूलांक 5 के लिए अत्यधिक सफेद या फीके रंग उनकी तेज सोच को धीमा कर सकते हैं. इसलिए ये रंग ये ना पहने तो अच्छा है. Photo Credit: AI
 

7.मूलांक 6

मूलांक 6
7

मूलांक 6 के लिए बहुत ज्यादा काला और गहरे डार्क शेड्स भारी माने जाते हैं. ये रंग इनके नेचुरल सॉफ्ट और पॉजिटिव स्वभाव को दबा सकते हैं. इससे मूड में गिरावट, रिश्तों में दूरी या उदासी बढ़ सकती है और रिश्तों में दूरी ला सकते हैं. Photo Credit: AI
 

8.मूलांक 7

मूलांक 7
8

मूलांक 7 का संबंध गहराई, सोच और आध्यात्मिकता से माना जाता है. ऐसे लोग पहले से ही थोड़ा ओवरथिंकिंग और अकेलेपन की तरफ झुकाव रखते हैं. इसी वजह से इनके लिए बहुत ज्यादा काला, गहरा लाल और अत्यधिक डार्क रंग सही नहीं माने जाते  Photo Credit: AI
 

9.मूलांक 8

मूलांक 8
9

मूलांक 8 वालों को खास तौर पर बहुत ज्यादा काला, गहरा नीला और डार्क ग्रे रंग कम पहनना चाहिए. ये रंग उनकी सोच को और ज्यादा गंभीर बना देते हैं, जिससे मन में दबाव, अकेलापन या नेगेटिविटी बढ़ सकती है. इसके अलावा गहरा भूरा रंग भी इनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह ठहराव और सुस्ती का एहसास बढ़ा सकता है. Photo Credit: AI

10.मूलांक 9

मूलांक 9
10

मूलांक 9 का संबंध ऊर्जा, जुनून और एक्शन से होता है. ये लोग पहले से ही तेज, कभी-कभी गुस्सैल या जल्दबाज स्वभाव के होते हैं. ऐसे में इनके लिए बहुत ज्यादा लाल, नारंगी और बहुत तेज चमकीले रंग ओवरएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं. गलत रंग अक्सर बेचैनी, गुस्सा या ओवरथिंकिंग बढ़ा सकता है. Photo Credit: AI
 

11.गलत रंग का असली असर: सिर्फ फैशन नहीं, लाइफस्टाइल पर पड़ता है फर्क 

गलत रंग का असली असर: सिर्फ फैशन नहीं, लाइफस्टाइल पर पड़ता है फर्क 
11

यह सिर्फ कपड़ों की पसंद का मामला नहीं है. जब आप बार-बार ऐसे रंग पहनते हैं जो आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाते, तो उसका असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है.
आप छोटे-छोटे फैसलों में भी उलझने लगते हैं, काम में फोकस कम होता है और रिश्तों में भी गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं. यानी रंग आपकी लाइफस्टाइल और माइंडसेट को चुपचाप प्रभावित करते हैं, और यही असली कारण है कि कई बार बिना वजह चीजें बिगड़ती नजर आती हैं. Photo Credit: AI
 

12.अगर पसंद का रंग गलत हो तो क्या करें: बैलेंस का आसान तरीका 

अगर पसंद का रंग गलत हो तो क्या करें: बैलेंस का आसान तरीका 
12

हर किसी का पसंदीदा रंग हमेशा उसके मूलांक से मेल खाए, यह जरूरी नहीं है. लेकिन इसका समाधान भी है. अगर आप ऐसा रंग पहनना चाहते हैं जो आपके लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, तो उसे बैलेंस करने के लिए सही कॉम्बिनेशन अपनाया जा सकता है. जैसे अगर आपको काला पसंद है लेकिन वह आपके लिए भारी है, तो उसके साथ सफेद, क्रीम या हल्के रंग जोड़ सकते हैं. इसी तरह तेज रंगों को न्यूट्रल टोन के साथ मिलाने से उनकी तीव्रता कम हो जाती है और ऊर्जा संतुलित रहती है. Photo Credit: AI

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन 3 तारीखों में जन्मे लोगो की लाइफ में अचानक होता है मनी बूस्ट, 40 की उम्र पर मिलता है प्रॉपर्टी और पैसा
इन 3 तारीखों में जन्मे लोगो की लाइफ में अचानक होता है मनी बूस्ट, 40 की उम्र पर मिलता है प्रॉपर्टी और पैसा
दुनिया की माउंट एवरेस्ट तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जानें क्यों इस पर कदम नहीं रखते पर्वतारोही
दुनिया की माउंट एवरेस्ट तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जानें क्यों इस पर कदम नहीं रखते पर्वतारोही
दुनिया के 'Marine Gatekeeper' हैं ये 8 देश, बिना तेल या गैस बेचे सिर्फ समुद्री रास्तों से करते हैं अरबों की कमाई
दुनिया के 'Marine Gatekeeper' हैं ये 8 देश, बिना तेल या गैस बेचे सिर्फ समुद्री रास्तों से करते हैं अरबों की कमाई
Numerology: कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस
कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस
भारत का कौन सा शहर एक दिन के लिए देश की राजधानी बना था? जानें फिर क्यों 24 घंटों में छीन लिया गया ये ताज 
भारत का कौन सा शहर एक दिन के लिए देश की राजधानी बना था? जानें फिर क्यों 24 घंटों में छीन लिया गया ये ताज
MORE
Advertisement
धर्म
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
सुरों की मल्लिका आशा भोसले के मूलांक और भाग्यांक से जानें कैसा और क्यों मुश्किल भरा रहा उनका सफर, आखिर में बनी संगीत की महारानी
Numerology: इन नंबरों का बार-बार दिखना देता है सक्सेस का संकेत, समझ लें जल्द आने वाला है पैसा और शोहरत
इन नंबरों का बार-बार दिखना देता है सक्सेस का संकेत, समझ लें जल्द आने वाला है पैसा और शोहरत
Shani Gochar: न्याय के देवता शनि इन 4 राशियों की लेने आ रहे परीक्षा, 17 अप्रैल से शुरू होगा असली स्ट्रगल फेज
न्याय के देवता शनि इन 4 राशियों की लेने आ रहे परीक्षा, 17 अप्रैल से शुरू होगा असली स्ट्रगल फेज
Varuthini Ekadashi Vrat Katha: वरुथिनी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत और पूजा 
वरुथिनी एकादशी पर जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत और पूजा
Numerology: किस रंग के कपड़े पहनने से सफलता के चांस बढ़ते हैं? अपनी बर्थडेट से जानें एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करने का लकी कलर 
किस रंग के कपड़े पहनने से सफलता के चांस बढ़ते हैं? अपनी बर्थडेट से जानें एग्जाम और इंटरव्यू क्रैक करने का लकी कलर
MORE
Advertisement