Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट

3 . क्यों 40 के बाद ही लॉयल्टी ईशूज आते हैं?

डेस्टनी नंबर ( यानी जन्म तारीख+ महीना+ जन्म का साल = का जोड़) 35 और 40 के बाद एक्टिवेट होता है और अगर आपका मलांक 1 है और डेस्टिनी नंबर 4 या 6 है तो 1 और चार या 1 और छह आपस में कंट्रडिक्ट हो जाते हैं. यानी ये दोनों ही मूलांक की आपस में बनती नहीं है और 40 के बाद जैसे ही डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है ये रिश्ते में लॉयल्टी के ईशूज आने लगते हैं. और तभी जो कभी प्यार में लॉयल होते हैं उनका मन कहीं और भटकने लगता है. तो चलिए ये जानें कि किन मूलांक के साथ अक्सर ऐसा होता है और कौन से मूलांक एक-दूसरे के लिए सही कॉम्बिनेशन नहीं हैं.