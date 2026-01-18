FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट

Which numbers are not true in love after 40?: कुछ लोग प्यार में लॉयल केवल अपनी उम्र के 40 साल तक ही होते हैं, ऐसा अंक शास्त्र कहता है. अचानक से उनकी लॉयल्टी में ये बदलाव क्यों आता है चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह | Jan 18, 2026, 01:26 PM IST

1.बर्थ डेट ही नहीं, डेस्टिनी नंबर भी डालता है प्रभाव

बर्थ डेट ही नहीं, डेस्टिनी नंबर भी डालता है प्रभाव
1

अंक ज्योतिष के अनुसार हर अंक की अपनी खूबी-कमी ही नहीं कमजोरी और ताकत भी होती है. इंसान का मूल स्वभाव, रिश्तों में उसका रवैया और उम्र के साथ उसका भावनात्मक व्यवहार सब कुछ अंकों से प्रभावित होता है. कई बार केवल जन्म तारीख ही नहीं पूरे भाग्यांक का जो जोड़ होता है वह भी इंसान को प्रभावित करता है.
 

2. इच्छाएं भावनाओं पर भारी पड़ने लगती हैं

इच्छाएं भावनाओं पर भारी पड़ने लगती हैं
2

खासतौर पर 40 की उम्र के बाद व्यक्ति का “सेकेंड फेज” जब शुरू होता है तो अक्सर जो लोग कभी प्यार-रिश्ते में बहुत लॉयल होते हैं अचानक से पार्टनर के साथ चीटिंग करने लगते हैं. उनकी महत्वाकांक्षा, अहं और निजी स्वतंत्रता ही नहीं इच्छाएं भी भावनाओं पर भारी पड़ने लगती हैं. इसी दौर में कुछ मूलांक प्रेम में अस्थिर हो जाते हैं और अक्सर दिल कहीं और लगा बैठते हैं. 

3.क्यों 40 के बाद ही लॉयल्टी ईशूज आते हैं?

क्यों 40 के बाद ही लॉयल्टी ईशूज आते हैं?
3

डेस्टनी नंबर ( यानी जन्म तारीख+ महीना+ जन्म का साल = का जोड़) 35 और 40 के बाद एक्टिवेट होता है और अगर आपका मलांक 1 है और डेस्टिनी नंबर 4 या 6 है तो 1 और चार या 1 और छह आपस में कंट्रडिक्ट हो जाते हैं. यानी ये दोनों ही मूलांक की आपस में बनती नहीं है और 40 के बाद जैसे ही डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है ये रिश्ते में लॉयल्टी के ईशूज आने लगते हैं. और तभी जो कभी प्यार में लॉयल होते हैं उनका मन कहीं और भटकने लगता है. तो चलिए ये जानें कि किन मूलांक के साथ अक्सर ऐसा होता है और कौन से मूलांक एक-दूसरे के लिए सही कॉम्बिनेशन नहीं हैं.

4.मूलांक 5 (बुध)

मूलांक 5 (बुध)
4

मूलांक 5 वाले लोग स्वभाव से चंचल, रोमांचप्रिय और बदलाव पसंद होते हैं. 40 के बाद जब जीवन स्थिर होने लगता है, तो इन्हें “रूटीन से ऊब” होने लगती है. इसी ऊब में ये नए आकर्षण की तलाश करते हैं. इनका दिमाग तेज़ होता है और भावनाओं से ज़्यादा तर्क पर चलते हैं. इसलिए कई बार रिश्तों को “अपग्रेड” करने की मानसिकता आ जाती है.
 

5.मूलांक 3 (गुरु)

मूलांक 3 (गुरु)
5

मूलांक 3 वाले आत्मविश्वासी और प्रभावशाली होते हैं. 40 के बाद इनमें “मैं अभी भी आकर्षक हूं” वाली भावना तेज़ हो जाती है. तारीफ और प्रशंसा इन्हें जल्दी प्रभावित करती है. यदि जीवनसाथी इन्हें पर्याप्त भावनात्मक मान्यता न दे, तो बाहर भावनात्मक जुड़ाव बनाने लगते हैं.
 

6.मूलांक 1 (सूर्य)

मूलांक 1 (सूर्य)
6

मूलांक 1 नेतृत्वप्रिय और ईगो-सेंट्रिक होता है. 40 के बाद जब करियर और पहचान चरम पर होती है, तब इनमें “डॉमिनेंस” बढ़ जाती है.
अगर रिश्ता बराबरी का न लगे, तो ये भीतर से दूरी बनाने लगते हैं और भावनात्मक रूप से भटक सकते हैं.
 

7.मूलांक 5 + डेस्टिनी 8

मूलांक 5 + डेस्टिनी 8
7

5 आज़ादी चाहता है, 8 नियंत्रण. 40 के बाद यह टकराव तीखा हो जाता है. एक बंधन से भागता है, दूसरा पकड़ मजबूत करता है ऐसे में दूसरे से जुड़ाव की संभावना बढ़ जाती है.
 

8.मूलांक 3 + डेस्टिनी 4

मूलांक 3 + डेस्टिनी 4
8

3 खुलेपन और सराहना का भूखा होता है, 4 नियमों और अनुशासन में जीता है. उम्र के साथ यह दूरी भावनात्मक खालीपन बना देती है इस वजह से ये खालीपन को दूर करने के लिए अपनी दिल कहीं और लगाने लग जाते हैं.
 

9.मूलांक 1 + डेस्टिनी 7

मूलांक 1 + डेस्टिनी 7
9

1 को प्रशंसा चाहिए, 7 अंतर्मुखी होता है. 40 के बाद यह गैप “अनदेखेपन” का रूप ले सकता है और कई बार इग्नोर फील होने पर ये या तो कहीं और जुड़ जाते हैं या रिश्ता ही छोड़ कहीं और चले जाते हैं.
 

10.क्या यह निश्चित भाग्य है?

क्या यह निश्चित भाग्य है?
10

इन संयोजनों में व्यक्ति बाहर भावनात्मक संतुष्टि खोजने लगता है. यहीं से लॉयल्टी में दरार आती है. लेकिन ये निश्चित हो जरूरी नहीं. अंक ज्योतिष प्रवृत्ति बताता है , निश्चितता नहीं. 40 के बाद जो मूलांक अस्थिर होते हैं, वे असल में भावनात्मक भूख और स्वतंत्रता की चाह के बीच फंस जाते हैं. अगर रिश्ते में संवाद, सम्मान और नवीनता बनी रहे, तो यही मूलांक सबसे समर्पित साथी भी बन सकते हैं.असल परीक्षा उम्र नहीं, बल्कि यह है कि व्यक्ति अपने भीतर की खाली जगह को किससे भरता है.  

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

