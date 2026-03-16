Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है

1 . आध्यात्मिक अनुशासन और आस्था का भी पर्व है नवरात्रि

1

नवरात्रि को केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन और आस्था का समय भी माना जाता है. इस दौरान कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं और देवी को प्रसाद अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर दिन देवी के अलग स्वरूप की पूजा होती है और उसी के अनुसार भोग भी अर्पित किया जाता है. परंपरा में माना जाता है कि यह प्रसाद केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि भक्त और देवी के बीच आस्था का प्रतीक भी होता है.

