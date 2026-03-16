Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है

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धर्म
ऋतु सिंह | Mar 16, 2026, 08:02 AM IST
1. आध्यात्मिक अनुशासन और आस्था का भी पर्व है नवरात्रि
नवरात्रि को केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन और आस्था का समय भी माना जाता है. इस दौरान कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं और देवी को प्रसाद अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर दिन देवी के अलग स्वरूप की पूजा होती है और उसी के अनुसार भोग भी अर्पित किया जाता है. परंपरा में माना जाता है कि यह प्रसाद केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि भक्त और देवी के बीच आस्था का प्रतीक भी होता है.
2.नौ रूपों की पूजा और भोग की परंपरा
धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि नवरात्रि के नौ दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. हर दिन देवी के अलग रूप की आराधना और उसके अनुरूप प्रसाद चढ़ाने की परंपरा कई क्षेत्रों में प्रचलित है.ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि प्रसाद का चयन केवल धार्मिक मान्यता से नहीं बल्कि प्रतीकात्मक अर्थों से भी जुड़ा होता है. प्रत्येक भोग जीवन के अलग-अलग पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, समृद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक माना जाता है.
3.पहला दिन: मां शैलपुत्री और घी का भोग
नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना गया है. इस दिन देवी को घी या घी से बने प्रसाद का भोग अर्पित करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भोग स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
4.दूसरा दिन: मां ब्रह्मचारिणी और शक्कर का प्रसाद
नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. पूजा के दौरान उन्हें शक्कर या मिठास से जुड़े प्रसाद अर्पित किए जाते हैं. परंपरा में इसे साधना, संयम और दीर्घायु की कामना से जोड़ा जाता है.
5.तीसरा दिन: मां चंद्रघंटा और दूध से बने प्रसाद
तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना की जाती है. इस दिन दूध, खीर या दूध से बने किसी भी प्रसाद को अर्पित करना शुभ माना जाता है. कई धार्मिक मान्यताओं में इसे शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है.
6.चौथा दिन: मां कूष्मांडा और मालपुआ
नवरात्रि के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा की जाती है. इस दिन मालपुआ का भोग चढ़ाने की परंपरा कई क्षेत्रों में देखी जाती है. मान्यता है कि यह प्रसाद बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
7.पांचवां दिन: मां स्कंदमाता और केला
पांचवें दिन देवी स्कंदमाता की पूजा की जाती है. इस दिन देवी को केले का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह प्रसाद परिवार में सुख और संतुलन का संकेत माना जाता है.
8.छठा दिन: मां कात्यायनी और शहद
छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है. इस दिन शहद का भोग अर्पित करने की परंपरा कई जगहों पर प्रचलित है.इसे जीवन में मिठास और कठिनाइयों से मुक्ति की कामना से जोड़ा जाता है.
9.सातवां दिन: मां कालरात्रि और गुड़
सातवें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है. इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि यह प्रसाद नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा का प्रतीक माना जाता है.
10.आठवां दिन: मां महागौरी और नारियल
अष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा की जाती है. इस दिन नारियल चढ़ाने की परंपरा है. इसे पवित्रता, सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति से जोड़ा जाता है.
11.नौवां दिन: मां सिद्धिदात्री और हलवा-पूरी
नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है. इस दिन हलवा, पूरी और खीर का प्रसाद अर्पित किया जाता है.कई जगहों पर इसी दिन कन्या पूजा भी की जाती है, जिसे देवी शक्ति के सम्मान का प्रतीक माना जाता है.
डिसक्लेमर- धर्म और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताएं आस्था और परंपराओं पर आधारित होती हैं. यह लेख सामान्य धार्मिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. किसी भी पूजा या अनुष्ठान से पहले स्थानीय परंपराओं या धार्मिक विद्वानों की सलाह लेना उचित माना जाता है.
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