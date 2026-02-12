Mahashivratri Puja Niyam: शिवलिंग पर कौन सी 7 चीजें चढ़ाना वर्जित माना गया है और क्यों? महाशिवरात्रि पर पूजा के नियम जान लें

धर्म
ऋतु सिंह | Feb 12, 2026, 07:38 PM IST
1.शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाना वर्जित है
महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है और इसदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक का बहुत महत्व होता है. इस दिन शिवलिंग पर कुछ चीजें जरूर चढ़नी चाहिए जैसे बेलपत्र, धतुरा, कनेर का फूल और भांग आदि लेकिन क्या आपको ये पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित या अनुचित माना गया है? शास्त्रों, पुराणों और लोक परंपराओं में कुछ वस्तुओं को शिव पूजन के लिए निषिद्ध बताया गया है. हालांकि इसमें से कुछ चीजें अक्सर कुछ पूजा में चढ़ती हैं लेकिन शिवलिंग पर वर्जित हैं. चलिए जानें क्या हैं ये चीजें.
2. केतकी (केवड़ा) का फूल
शिवलिंग पर भूल कर भी कभी केतकी (केवड़ा) का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए. पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने भगवान शिव के सामने झूठी गवाही दी थी, इसलिए शिव ने इसे पूजा से वर्जित कर दिया. केतकी असत्य और छल का प्रतीक माना गया, जबकि शिव सत्य और संहार के देवता हैं.
3. तुलसी के पत्ते
शिवलिंग पर ही नहीं शिवजी की किसी भी प्रतिमा पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए. तुलसी को विष्णु जी की पत्नी मानी गई हैं इसलिए शिव पूजा में तुलस चढ़ाया वर्जित है. तुलसी विष्णु तत्व (सृष्टि) से जुड़ी है, जबकि शिव संहार और वैराग्य के देवता हैं.
4.दूर्वा घास (दूब)
शिवलिंग पर दूर्वा घास (दूब) चढ़ाना भी वर्जित है. दूब गणेश पूजा में प्रिय है, लेकिन शिव पूजा में इसका उल्लेख निषिद्ध वस्तुओं में मिलता है क्योंकि दूब पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, जबकि शिव आकाश और चेतना के प्रतीक हैं.
5.सिंदूर (विशेष रूप से शिवलिंग पर)
शिवलिंग को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिव योगी और विरक्त हैं, गृहस्थ प्रतीक नहीं. सिंदूर शक्ति और वैवाहिक जीवन का प्रतीक है, जबकि शिव ध्यान और तपस्या के प्रतीक हैं.
6.अनाज और पकाया हुआ भोजन
शिव को कच्चे फल, जल, भस्म और बेलपत्र प्रिय हैं. पका हुआ भोजन मुख्य रूप से विष्णु और देवी को अर्पित किया जाता है. शिव को वैराग्य और प्रकृति के मूल तत्वों का देवता माना गया है.
7.टूटा या सूखा बेलपत्र
बेलपत्र शिव का सबसे प्रिय पत्र है, लेकिन टूटा या सूखा बेलपत्र अर्पित नहीं किया जाता. पूजा में पूर्णता और शुद्धता का प्रतीक आवश्यक माना गया है. टूटा- छेद वाला बेलपत्र अशुद्ध होता है.
8.अक्षत
हिंदू परंपरा में शिवजी को अक्षत (चावल) नहीं चढ़ाए जाते, क्योंकि अक्षत समृद्धि, अन्न और गृहस्थ जीवन का प्रतीक हैं, जबकि शिव वैराग्य, तपस्या और संन्यास के देवता हैं. इसलिए शिव पूजा में अनाज की बजाय बेलपत्र, जल, दूध और भस्म अर्पित करने की परंपरा है.