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घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण

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घर में कौन से 5 पौधे नहीं लगाने चाहिए? देखने में तो सुंदर, लेकिन दुर्भाग्य और गरीबी का बनते हैं कारण

Indoor plants to avoid at home: घर को हरा-भरा बनाना आजकल सिर्फ शौक नहीं, एक लाइफस्टाइल बन चुका है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर सुंदर दिखने वाला पौधा आपके घर के लिए सही नहीं होता? कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जो दिखने में आकर्षक जरूर होते हैं, लेकिन अनजाने में नुकसान का कारण बन सकते हैं.

ऋतु सिंह | May 02, 2026, 06:22 AM IST

1. क्यों कुछ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए?

क्यों कुछ पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए?
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पौधे लगाने से घर की सुंदरता बढ़ती है, साथ ही हवा शुद्ध होती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है. हालांकि, कुछ पौधे देखने में आकर्षक होते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर लगाने की सलाह नहीं दी जाती. इसका कारण उनका विषैला स्वभाव या अत्यधिक फैलाव और देखभाल संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. सही पौधों का चुनाव घर के वातावरण को सुरक्षित और संतुलित रखता है.  दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ वास्तु या मान्यताओं का नहीं, बल्कि सेहत, सुरक्षा और घर के माहौल से भी जुड़ा है. ऐसे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है. (फोटो एआई)

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2.घर की खूबसूरती में छिपे हुए खतरे

घर की खूबसूरती में छिपे हुए खतरे
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इनडोर प्लांट्स घर को ताजगी और पॉजिटिव फील जरूर देते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्तों या तनों में जहरीले तत्व मौजूद होते हैं. उदाहरण के तौर पर डिफेंबाचिया, जिसे साइलेंट केन भी कहा जाता है, इसके पत्तों का रस त्वचा या मुंह में जाने पर जलन और सूजन पैदा कर सकता है. अगर घर में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं, तो यह जोखिम और बढ़ जाता है. यानी सजावट के चक्कर में अनजाने में घर के अंदर खतरा भी आ सकता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. तो चलिए जानें कौन से हैं वो पौधे. (फोटो एआई)

3.डिफेंबाचिया (साइलेंट केन)

डिफेंबाचिया (साइलेंट केन)
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डिफेंबाचिया एक आकर्षक इनडोर पौधा है, लेकिन इसके पत्तों में मौजूद जहरीला रस त्वचा, आंख और मुंह में जलन, सूजन और एलर्जी पैदा कर सकता है. गलती से निगलने पर बोलने में दिक्कत तक हो सकती है. बच्चों और पालतू जानवरों वाले घरों में इसे रखने से बचना चाहिए.  (फोटो एआई)
 

4.कैक्टस

कैक्टस
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कैक्टस कम देखभाल वाला पौधा है और डेकोरेशन में खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके नुकीले कांटे चोट पहुंचा सकते हैं. छोटे बच्चों या पालतू जानवरों के लिए यह जोखिम भरा हो सकता है. छोटे घरों में यह असुविधा भी पैदा करता है, इसलिए सावधानी जरूरी है. (फोटो एआई)
 

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5.इमली का पेड़

इमली का पेड़
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इमली का पेड़ बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला होता है, इसलिए इसे घर के अंदर या छोटे आंगन में लगाना उचित नहीं माना जाता. इसकी जड़ें फैलकर जमीन और दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. यह जगह घेरता है और घर के संतुलन को भी बिगाड़ सकता है.(फोटो एआई)
 

6.ओलियंडर

ओलियंडर
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ओलियंडर के फूल जितने सुंदर दिखते हैं, उतना ही यह पौधा खतरनाक होता है. इसके पत्ते, फूल और तना सभी विषैले होते हैं. थोड़ी सी मात्रा भी निगलने पर उल्टी, चक्कर या गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. इसलिए इसे घर के अंदर लगाने की सलाह नहीं दी जाती. (फोटो एआई)
 

7.बबूल का पेड़

बबूल का पेड़
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बबूल एक कांटेदार और तेजी से फैलने वाला पेड़ है, जो घर के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता. इसके कांटे चोट पहुंचा सकते हैं और इसकी जड़ें आसपास की जमीन को प्रभावित करती हैं. छोटे स्थानों या रिहायशी इलाकों में इसे लगाने से बचना ही बेहतर होता है.(फोटो एआई)

8.क्यों जरूरी है सोच-समझकर पौधों का चुनाव

क्यों जरूरी है सोच-समझकर पौधों का चुनाव
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आज के समय में जब लोग हेल्दी और पॉजिटिव लिविंग स्पेस बनाना चाहते हैं, तो पौधों का चुनाव सिर्फ सुंदरता के आधार पर नहीं होना चाहिए. आपको यह देखना होगा कि वह पौधा सुरक्षित है या नहीं, उसकी देखभाल कितनी आसान है और वह आपके घर के माहौल पर क्या असर डालेगा.  (फोटो एआई)
 

9.एक छुपा हुआ पहलू

एक छुपा हुआ पहलू
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एक छुपा हुआ पहलू यह भी है कि गलत पौधों के कारण होने वाली छोटी-छोटी समस्याएं जैसे एलर्जी, चोट या स्पेस की दिक्कत धीरे-धीरे बड़ी परेशानी में बदल सकती हैं. इसलिए सही जानकारी के साथ ही घर में हरियाली लाना समझदारी है.

अंत में, यह समझना जरूरी है कि हर पौधा आपके घर के लिए सही नहीं होता. थोड़ा सोच-समझकर किया गया चुनाव न सिर्फ आपके घर को खूबसूरत बनाएगा, बल्कि सुरक्षित और संतुलित भी रखेगा.  (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य  ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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