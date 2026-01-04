Shani Gochar 2026: शनि पूरे साल किन 4 राशियों को देंगे चैलेंज और किन 3 पर किस्मत होगी मेहरबान?

5 . किन राशियों को संतुलन बनाना होगा?

शनि का गोचर मिथुन, वृश्चिक, कुंभ के लिए संतुलित रहेगा. यानी कुछ मायने में ये फायदेमंद होगा तो कुछ मायने में सामान्य रहेगा . इन राशियों को मेहनत और धैर्य के साथ काम करना होगा. अवसर पाने के लिए दमखम लगाना होगा और अगर अवसर नहीं मिलता है तो धैर्य से समय आने का इंतजार भी करना होगा. हालांकि इस दौरान इन तीन राशियों पर काम का दबाव रहेगा और पारिवारिक और स्वास्थ्य मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी होगी क्योंकि ये समय सेहत और रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें भी दे सकता है. वहीं आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी जारी रहेंगे. शनि का गोचर इन तीनों ही राशियों को परिपक्वता सिखाएगा.

