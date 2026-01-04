FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

धर्म

Shani Gochar 2026: शनि पूरे साल किन 4 राशियों को देंगे चैलेंज और किन 3 पर किस्मत होगी मेहरबान?

शनि न्याय के देवता हैं और 2026 में पूरे साल शनि मीन राशि में रहेंगे और ऐसे में कुछ राशियों के लिए तो शनि परेशानियों को खत्म करने वाले हैं वहीं, कुछ के लिए बुरा और परीक्षा का समय शुरु होगा.

ऋतु सिंह | Jan 04, 2026, 06:12 PM IST

1.शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह

शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह
1

ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह माना गया है और जब शनि राशि बदलता है तो सीधा असर होता है और इस साल शनि के अच्छे या बुरे प्रभाव राशियों को  तात्कालिक नहीं बल्कि ढाई सालों तक महसूस होगा.
 

2.शनि की कैसी रहेगी चाल

शनि की कैसी रहेगी चाल
2

साल 2026 में शनि पूरे साल मीन राशि में रहेंगे और इस दौरान वह उत्तरा भाद्रपद से रेवती नक्षत्र तक की यात्रा करेंगे.  मार्च में शनि अस्त और अप्रैल में उदय होगा, जिससे कई राशियों के लिए वर्ष के मध्य में परिस्थितियां अचानक बदल सकती हैं.
 

3.शनि का मीन में गोचर का सामूहिक प्रभाव क्या होगा? 

शनि का मीन में गोचर का सामूहिक प्रभाव क्या होगा? 
3

मीन राशि भावनाओं, करुणा, आध्यात्म और कल्पनाशीलता से जुड़ी है. ऐसे में शनि का यहां प्रवेश यह संकेत देता है कि आने वाला समय, भावनात्मक फैसलों की परीक्षा लेगा,जिम्मेदारियां बढ़ाएगा. वहीं कर्मों का फल तुरंत नहीं, लेकिन स्थायी रूप में देगा. इसलिए यह गोचर भावनाओं को अनुशासन में बदलने का समय है.
 

4.किन राशियों के लिए अवसरों का द्वार खुलेगा?

किन राशियों के लिए अवसरों का द्वार खुलेगा?
4

वृषभ, मकर, कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर कई तरह के अवसर लेकर आएगा. इन राशियों के लिए शनि का गोचर स्थिरता और व्यावहारिक लाभ लेकर आएगा.करियर में भरोसेमंद प्रगति मिलेगी और सालों से चले आ रहे अधूरे काम पूरे होंगे. वहीं, निवेश और नौकरी में दीर्घकालिक लाभ मिलेगा. तो कुछ मिलाकर इन 3 राशियों की तो बल्ले-बल्ले होने वाली है. इसलिए इन तीनों ही राशि वालों को अपना गोल्डन समय मेहनत का रंग देगा इसलिए इस मौके को चूकें नहीं.
 

5.किन राशियों को संतुलन बनाना होगा?

किन राशियों को संतुलन बनाना होगा?
5

शनि का गोचर मिथुन, वृश्चिक, कुंभ के लिए संतुलित रहेगा. यानी कुछ मायने में ये फायदेमंद होगा तो कुछ मायने में सामान्य रहेगा . इन राशियों को मेहनत और धैर्य  के साथ काम करना होगा. अवसर पाने के लिए दमखम लगाना होगा और अगर अवसर नहीं मिलता है तो धैर्य से समय आने का इंतजार भी करना होगा. हालांकि इस दौरान इन तीन राशियों पर काम का दबाव रहेगा और पारिवारिक और स्वास्थ्य मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी होगी क्योंकि ये समय सेहत और रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें भी दे सकता है. वहीं आर्थिक लाभ संभव है, लेकिन भावनात्मक उतार-चढ़ाव भी जारी रहेंगे. शनि का गोचर इन तीनों ही राशियों को परिपक्वता सिखाएगा.
 

6.इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा 

इन राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा 
6

मेष, सिंह, धनु, मीन राशि के लिए शनि का गोचर थोड़ा ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है. इन राशियों के लिए यह गोचर आत्म-परीक्षा का समय होगा. एक ओर जहां इनके खर्च और तनाव बढ़ेंगें वहीं स्वास्थ्य और मानसिक शांति पर भी बुरा असर दिखेगा. इसलिए किसी भी चीज पर फैसला लेते हुए जल्दबाज़ी न करें वरना नुकसान तय है. खासतौर पर मीन राशि वालों पर ‘जन्म शनि’ का प्रभाव रहेगा, जिससे जिम्मेदारियां अचानक बढ़ सकती हैं और अकेलापन महसूस हो सकता है.
 

7.भविष्य का संकेत: 2026 के बाद क्या बदलेगा?

भविष्य का संकेत: 2026 के बाद क्या बदलेगा?
7

जब शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब तकनीक, कला, मीडिया और क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़े लोगों को नया मोड़ मिलेगा, पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिलेगी और जो लोग धैर्य से कर्म करेंगे उन्हें 2027–28 में बड़ा फल मिल सकता है. 

8.शनि के अशुभ प्रभाव कैसे कम करें?

शनि के अशुभ प्रभाव कैसे कम करें?
8

शनिवार को तिल का दीपक जलाना, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ, गरीबों, श्रमिकों और जरूरतमंदों की सहायता, ये उपाय शनि की कठोरता को करुणा में बदल सकते हैं.
 

9.तो इसलिए शनि से डरे नहीं लेकिन ...

तो इसलिए शनि से डरे नहीं लेकिन ...
9

शनि का यह गोचर डरने का नहीं, समझदारी से कर्म करने का संकेत है. जो लोग अनुशासन, ईमानदारी और धैर्य अपनाएंगे शनि उनके लिए दंडदाता नहीं, मार्गदर्शक बनेगा.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 

