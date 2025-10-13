8th Pay Commission कब लागू होगा? जानिए कर्मचारियों को बढ़ी सैलरी का फायदा कब तक मिलेगा
Best Selling Cars: सितंबर में मारुति सुजुकी की इस कार की हुई रिकार्ड तोड़ ब्रिकी, 88000 रुपए तक कम हुई कीमत!
Katrina Kaif Pregnancy: कैटरीना कैफ 42 की उम्र में बनेंगी मां, जानिए इस उम्र में प्रेग्नेंसी से जुड़े क्या हैं खतरे
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों से भूलकर भी न लें पंगा, दुश्मनी पर आए तो बर्बाद करके ही लेते हैं दम
1 किलो सोने की कीमत में खरीदा जा सकता है प्राइवेट जेट! हर्ष गोयनका ने मजेदार तरीके से बताया पूरा हिसाब-किताब
RBI Grade B Admit Card 2025: आरबीआई ने जारी किया ग्रेड B का एडमिट कार्ड, opportunities.rbi.org.in से ऐसे करें डाउनलोड
Japan Epidemic: फ्लू से दहशत में जापान, 'कोरोना जैसे हालात की क्या फिर साक्षी बनेगी दुनिया?
Zodiac Sign: इन 2 राशि के लोगों की शादी से घर बन जाता है कुश्ती का अखाड़ा, पति-पत्नी के बीच कभी खत्म नहीं होता मतभेद
Nobel न मिलने से Trump को लगा जख्म, मरहम का काम करेगा इस देश से मिल रहा सर्वोच्च सम्मान
Numerology: घमंडी और अहंकारी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, पर इस 1 खूबी से खूब कमाते हैं पैसा
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 13, 2025, 01:16 PM IST
1.ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होती हैं शादियां
ऐसा माना जाता है कि प्रेम, विवाह और रिश्ते मन के मिलन के साथ-साथ राशियों की अनुकूलता पर भी निर्भर करते हैं. दोनों के व्यक्तित्व, भावनात्मक शैली और जीवनशैली ग्रहों की स्थिति से प्रभावित होती है. जहाँ कुछ राशियाँ एक-दूसरे के लिए अनुकूल होती हैं, वहीं कुछ के कारण मतभेद भी होते हैं. आइए, यहाँ उन चार महत्वपूर्ण राशियों की जोड़ियों के बारे में विस्तार से जानें जो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं हैं.
2.मीन – धनु
मीन राशि वाले मृदुभाषी और भावुक होते हैं. वहीं धनु राशि वाले साहसी और अधीर होते हैं. उनका खुला स्वभाव मीन राशि वालों को भावनात्मक रूप से आहत कर सकता है. अगर उनमें तालमेल नहीं होगा, तो यह रिश्ता संघर्ष से भरा होगा और कमज़ोर हो जाएगा.
3.मेष – कर्क
मेष राशि साहस और सीधी प्रतिक्रिया का प्रतीक है. लेकिन कर्क राशि वाले भावुक होकर प्रतिक्रिया देते हैं और पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं. मेष राशि का हर शब्द कर्क राशि को चोट पहुँचाने का जोखिम रखता है. समझ के बिना, यह रिश्ता प्यार से ज़्यादा दर्द बन जाएगा.
4.मिथुन – वृश्चिक
वृश्चिक एक ऐसी राशि है जो गहरी भावनाओं और दृढ़ता के साथ जीती है. मिथुन एक ऐसी राशि है जो बेचैन होती है और जिसके मन में कई तरह के विचार आते हैं. अगर इन दोनों के बीच स्थिरता और धैर्य नहीं है, तो रिश्ता अस्त-व्यस्त हो जाएगा. वृश्चिक की अत्यधिक अंतरंगता मिथुन के लिए तनाव का कारण बन सकती है.
5.मकर – सिंह
मकर राशि अनुशासन को महत्व देती है और मौन रहती है. दूसरी ओर, सिंह राशि का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है और प्रशंसा की चाहत रखता है. सिंह राशि वालों को मकर राशि का व्यवहार अपमानजनक लग सकता है और इससे झगड़े हो सकते हैं.