Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति

ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप और ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक माने जाते हैं. चलिए महाशिवरात्रि के मौके पर जानें कि शंभू महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग कहां स्थित हैं? और इनकी शक्ति और विशेषता क्या है.

ऋतु सिंह | Feb 13, 2026, 07:41 PM IST

1. महाशिवरात्रि कब है?

महाशिवरात्रि कब है?
1

महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, जो 15 फरवरी 2026 को है. इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा, व्रत और रात्रि जागरण किया जाता है. शिव पुराण के अनुसार, ज्योतिर्लिंग वे दिव्य स्थल हैं जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकाश के तेजस्वी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे. ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप और ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक माने जाते हैं. चलिए जानें सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं.
 

2.मल्लिकार्जुन – श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश

मल्लिकार्जुन – श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश
2

यह ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त तीर्थ है. महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल पर्व और लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है.
 

3.सोमनाथ ज्योतिर्लिंग – गुजरात (सौराष्ट्र)

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग – गुजरात (सौराष्ट्र)
3

सोमनाथ को पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है. यह अरब सागर के तट पर स्थित है और इसका इतिहास कई बार विध्वंस और पुनर्निर्माण का साक्षी रहा है. इसे चंद्रदेव द्वारा स्थापित माना जाता है और यह पुनर्जन्म व नवजीवन का प्रतीक है.
 

4.वैद्यनाथ – देवघर, झारखंड

वैद्यनाथ – देवघर, झारखंड
4

यह शिव का औषधीय स्वरूप है.माना जाता है कि यहाँ दर्शन से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है.

5.ओंकारेश्वर – खंडवा, मध्य प्रदेश

ओंकारेश्वर – खंडवा, मध्य प्रदेश
5

नर्मदा नदी के बीच ॐ के आकार के द्वीप पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है. ओंकारेश्वर ध्यान और साधना के लिए अत्यंत शक्तिशाली स्थल माना जाता है.
 

6.महाकालेश्वर – उज्जैन, मध्य प्रदेश

महाकालेश्वर – उज्जैन, मध्य प्रदेश
6

महाकालेश्वर को “कालों का काल” कहा जाता है. यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है और शिव का तांत्रिक स्वरूप पूजित है.
 

7. मल्लिकार्जुन – श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश

 मल्लिकार्जुन – श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश
7

यह ज्योतिर्लिंग शिव और शक्ति दोनों का संयुक्त तीर्थ है. महाशिवरात्रि पर यहाँ विशाल पर्व और लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है.
 

8.नागेश्वर – द्वारका, गुजरात

नागेश्वर – द्वारका, गुजरात
8

नागों के स्वामी शिव का यह रूप दारुकवन कथा से जुड़ा है.यहाँ दर्शन से कालसर्प दोष से मुक्ति की मान्यता है.
 

9.भीमाशंकर – पुणे, महाराष्ट्र

भीमाशंकर – पुणे, महाराष्ट्र
9

पश्चिमी घाट के घने जंगलों में स्थित यह मंदिर राक्षस भीम के वध की कथा से जुड़ा है.यह शक्तिशाली प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है.
 

10.रामेश्वरम – तमिलनाडु

रामेश्वरम – तमिलनाडु
10

भगवान राम ने लंका विजय से पहले यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी.यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष और कर्म शुद्धि का प्रतीक है.

  
 

11. काशी विश्वनाथ – वाराणसी, उत्तर प्रदेश

 काशी विश्वनाथ – वाराणसी, उत्तर प्रदेश
11

मोक्ष की नगरी काशी में स्थित यह सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है.माना जाता है कि शिव स्वयं यहाँ भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं.

12.त्र्यंबकेश्वर – नासिक, महाराष्ट्र

त्र्यंबकेश्वर – नासिक, महाराष्ट्र
12

गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यही है.यहाँ तीन लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं.
 

13.केदारनाथ – रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड

केदारनाथ – रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड
13

हिमालय की गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग चार धाम यात्रा का हिस्सा है.यह शिव के तपस्वी स्वरूप का प्रतीक माना जाता है.
 

14.घृष्णेश्वर – संभाजीनगर (एलोरा), महाराष्ट्र)

घृष्णेश्वर – संभाजीनगर (एलोरा), महाराष्ट्र)
14

यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है.एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के पास स्थित यह मंदिर कला और आध्यात्म का संगम है.
 

15.ज्योतिर्लिंग क्यों माने जाते हैं ऊर्जा केंद्र?

ज्योतिर्लिंग क्यों माने जाते हैं ऊर्जा केंद्र?
15

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र हैं. वैज्ञानिक दृष्टि से भी कई ज्योतिर्लिंग स्थल भू-चुंबकीय और प्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्रों में स्थित हैं, जहाँ ध्यान और साधना का प्रभाव अधिक महसूस होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

