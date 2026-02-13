Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति

1 . महाशिवरात्रि कब है?

1

महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है, जो 15 फरवरी 2026 को है. इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा, व्रत और रात्रि जागरण किया जाता है. शिव पुराण के अनुसार, ज्योतिर्लिंग वे दिव्य स्थल हैं जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकाश के तेजस्वी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे. ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं, बल्कि शिव के ब्रह्मांडीय स्वरूप और ऊर्जा केंद्रों का प्रतीक माने जाते हैं. चलिए जानें सभी ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं.

