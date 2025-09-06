Chandra Grahan Sutak Time: कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें

5 . चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए मंत्र

1-रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक, भक्तानाम्भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवत्

गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान भगवान गणेश के इस मंत्र का जाप कर सकती हैं, इससे शिशु की रक्षा होती है.

2-ॐ श्रीकृष्णाय शरण मम, या कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्राणथ क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः.

गर्भवती महिलाएं सभी प्रकार के दुखों और परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण के इस मंत्र का जाप कर सकती हैं.

3- ॐ देवकीसुत गोविंदा वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गाथा

गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकती हैं.

4- नारायणीस्वरूपेण, बलं मे रक्षा सर्वदा, भूतप्रेतपिशाचेभ्यो, डाकिनी योगिनीषु च, मतेव रक्ष बाला मय, श्वापदे पन्गेषु च

यह समस्त जगत की माता देवी दुर्गा का एक प्रभावशाली मंत्र है. गर्भवती महिलाएं चंद्रग्रहण के दौरान भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं. इससे उनका शिशु सुरक्षित रहेगा.