चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक

3 . सूतक समय अलग अलग क्यों

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ, भोजन पकाने और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है. यह परंपरा धार्मिक आस्था और शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है. चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जबकि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को ढकता है. शास्त्रों में सूर्य को अधिक शक्तिशाली और जीवनदायी माना गया है, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतककाल लंबा यानी लगभग 12 घंटे पहले से, जबकि चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले से माना जाता है.

