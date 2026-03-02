FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

चंद्र ग्रहण का सूतकाल 3 मार्च को कब से होगा शुरू? क्यों चंद्रमा का 9 और सूर्य का 12 घंटे पहले शुरू होता है सूतक

कल यानी 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है. लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रहण का सटीक सूतकाल कब शुरू होगा और क्यों चंद्रमा का 9 तो सूर्य का 12 घंटे पहले क्यों सूतक क्यों लग जाता है, चलिए समझते है इसके पीछे की वजह.

ऋतु सिंह | Mar 02, 2026, 10:09 AM IST

1.ग्रहण और सूतक का कनेक्शन क्या है

ग्रहण और सूतक का कनेक्शन क्या है
1

3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लग रहा है और ये भारत के कई हिस्सों में नजर आएगा. ऐसे खगोलीय घटनाओं के समय सूतक काल और मोक्ष काल का निर्धारण धार्मिक परंपरा और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है. इस लेख में हम यह समझेंगे कि सूतक काल क्या होता है, क्यों ग्रहण से पहले लागू होता है और क्यों सूर्य और चंद्र का सूतक अलग-अलग होता है. 3 मार्च के ग्रहण और सूतककाल का सटीक समय क्या रहेगा, चलिए जानते हैं.
 

2.चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सूतक अलग क्यों है

चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सूतक अलग क्यों है
2

आमतौर पर ग्रहण से कुछ समय पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है. यह अवधारणा भारतीय पौराणिक परंपरा से जुड़ी है और ज्योतिष में ग्रहण से पहले शरीर, मन और वातावरण को ग्रहण के प्रभाव से अशुभ माना जाता है. वैदिक गणना के हिसाब से चंद्र ग्रहण के लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल लागू होता है और सूर्य ग्रहण के लिए यह अवधि लगभग 12 घंटे पहले शुरू होती है. 
 

3.सूतक समय अलग अलग क्यों

सूतक समय अलग अलग क्यों
3

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू माना जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ, भोजन पकाने और शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है. यह परंपरा धार्मिक आस्था और शास्त्रीय मान्यताओं पर आधारित है. चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जबकि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को ढकता है. शास्त्रों में सूर्य को अधिक शक्तिशाली और जीवनदायी माना गया है, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतककाल लंबा यानी लगभग 12 घंटे पहले से, जबकि चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले से माना जाता है.
 

4.सूतक काल 3 मार्च 2026 को कब से लगेगा?

सूतक काल 3 मार्च 2026 को कब से लगेगा?
4

इस ग्रहण के लिए सूतक काल 3 मार्च तड़के शुरू होगा. ज्योतिषीय पंचांगों के अनुसार ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले से सूतक लागू होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च 2026 की सुबह 9 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और इसका समापन शाम 6 बजकर 46 मिनट पर होगा. वहीं बच्चों, बृद्धों और अस्वस्थ लोगों के लिए सूतक दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. 

 

 

5.चंद्र ग्रहण का सटीक समय कब है?

चंद्र ग्रहण का सटीक समय कब है?
5

चंद्र ग्रहण प्रारंभ लगभग दोपहर के समय शुरू होगा और  पूर्ण ग्रहण लगभग मध्य दोपहर और ग्रहण समाप्त शाम के शुरुआती समय में होगा. फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दो मार्च को सायं 5 बजकर 57 मिनट पर लगेगी. यह तिथि तीन मार्च को सायं 5 बजकर 08 मिनट तक रहेगी. इस दिन लगने वाला चंद्रग्रहण का स्पर्श भारतीय मानक समय के अनुसार दिन में 3 बजकर 20 मिनट पर, मध्य सायं 5 बजकर 04 मिनट पर तथा मोक्ष सायं 6 बजकर 47 मिनट पर होगा. 

 

6.मोक्ष काल क्या होता है?

मोक्ष काल क्या होता है?
6

मोक्ष काल ग्रहण के मध्य भाग को कहा जाता है — वह समय जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर सबसे गहराई से पड़ती है. ज्योतिष में इसे सबसे तीव्र ग्रहण प्रभाव वाला समय माना जाता है. कुछ परंपराओं में इस समय को मन की शुद्धि, ध्यान या मौन रहने का समय बताया जाता है, लेकिन यह व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है. विशेषज्ञ ध्यान दिलाते हैं कि मोक्ष काल और ग्रहण के समय का धार्मिक अर्थ सांस्कृतिक है, न कि किसी सशक्त वैज्ञानिक प्रभाव के रूप में.

7.ग्रहण के दौरान क्या करें या न करें?

ग्रहण के दौरान क्या करें या न करें?
7

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं घर के अंदर रहें. सूर्य/चंद्र ग्रहण को न देखें और चाकू-कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करें. इस समय सोनाभोजन करनासिलाई-कढ़ाई करना वर्जित माना जाता है. इसके बजाय भगवान का ध्यान-मंत्र जप करें और ग्रहण के बाद स्नान अवश्य करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

