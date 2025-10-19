Diwali Muhurat Trading 2025: शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी किस दिन होगी? जानें 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ समय क्या है

Bihar Election 2025: पीएम मोदी इस दिन से शुरू करेंगे बिहार में चुनावी कैंपेन, ताबड़तोड़ रैलियों से NDA प्रत्याशियों के लिए साधेंगे वोटर
ऋतु सिंह | Oct 19, 2025, 06:15 AM IST
1.मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार क्या संकेत देता है
ट्रेडर्स का मानना है कि दीवाली पर शेयर बाजार का बंद भाव पूरे साल के रुख का संकेत देता है. इस विशेष सत्र के दौरान बाजार का तेजी के साथ बंद होना निवेशकों और कारोबारियों को संकेत देता है कि बाजार में साल भर तेजी बनी रहेगी. हालांकि, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार का लाल रंग में बंद होना एक नकारात्मक संकेत है. आइए जानें कि इस साल दिवाली की छुट्टियों में दो प्रमुख शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कब बंद रहेंगे और एक घंटे का विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन कब आयोजित होगा.
2.बीएसई और एनएसई किस दिन बंद होंगे
बीएसई और एनएसई मंगलवार, 21 अक्टूबर को दिवाली लक्ष्मी पूजा और बुधवार, 22 अक्टूबर को बलिप्रतिपदा के अवसर पर बंद रहेंगे.
3. एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग का समय क्या है?
मंगलवार को दोनों स्टॉक एक्सचेंजों में केवल एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र ही होगा. संवत 2082 की शुरुआत के उपलक्ष्य में यह विशेष सत्र 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा. एक्सचेंज ने बताया कि इस दौरान इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (एसएलबी) में भी ट्रेडिंग होगी. मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन दोपहर 2:55 बजे तक ट्रेडिंग में बदलाव किया जा सकता है.
4.लक्ष्मी पूजा 20 अक्टूबर को होगी
चंद्र कैलेंडर के अनुसार, आश्विन माह में अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर की शाम को शुरू होती है और 21 अक्टूबर की शाम को समाप्त होती है. परिणामस्वरूप, प्रदोष काल में अमावस्या तिथि और निशीथ काल के बीच लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम को पड़ता है. इस कारण से, अधिकांश लोग 20 अक्टूबर को दिवाली मनाएंगे. हालांकि, दलाल स्ट्रीट पर मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र अगले दिन, 21 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, क्योंकि नए हिंदू संवत वर्ष की शुरुआत होती है.
5.दोपहर में मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा
पिछले वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए, इस वर्ष 21 अक्टूबर को दोपहर में एक विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित किया जाएगा. यह विशेष सत्र आमतौर पर शाम को आयोजित किया जाता था. इससे पहले, शेयर बाजार नियमित सप्ताहांत के अनुसार शनिवार, 18 अक्टूबर और रविवार, 19 अक्टूबर को बंद रहते थे. धनतेरस 18 अक्टूबर को और नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है.
6.यह नए हिंदू वित्तीय वर्ष का प्रतीक है
मुहूर्त का अर्थ है "शुभ समय". मुहूर्त ट्रेडिंग केवल एक विशेष बाज़ार सत्र नहीं है. यह नए हिंदू वित्तीय वर्ष का प्रतीक है, जिसमें व्यापारी आने वाले नए वित्तीय वर्ष की एक झलक पाने का प्रयास करते हैं. यह नए हिंदू वित्तीय वर्ष, संवत 2082, की शुरुआत का प्रतीक है.
7.बाजार 18 में से 14 बार बढ़त के साथ बंद हुआ है
मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऐसी परंपरा है जो दशकों से चली आ रही है और अक्सर निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न देती रही है. पिछले 18 मुहूर्त सत्रों में से 14 में सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ है. 2008 में, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान भी, मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र के दौरान सूचकांक 5.86% बढ़ा था. 2024 में, त्योहारों के उत्साह के दौर को जारी रखते हुए, यह 335 अंक या 0.42% बढ़ा.
8.मुहूर्त सत्र के दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है
विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र केवल एक घंटे का होता है. विश्लेषकों का कहना है कि इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, जिससे अक्सर अस्थिरता बनी रहती है. हालाँकि, कुछ लोग इसे एक सामान्य कारोबारी दिन मानते हैं. बल्कि, यह एक ऐसा अवसर है जहाँ व्यापारी, परिवार और ब्रोकर नए साल की शुभ शुरुआत के लिए भाग लेते हैं.
