Diwali Muhurat Trading 2025: शेयर बाजार में दिवाली की छुट्टी किस दिन होगी? जानें 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग का शुभ समय क्या है

1 . मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार क्या संकेत देता है

ट्रेडर्स का मानना ​​है कि दीवाली पर शेयर बाजार का बंद भाव पूरे साल के रुख का संकेत देता है. इस विशेष सत्र के दौरान बाजार का तेजी के साथ बंद होना निवेशकों और कारोबारियों को संकेत देता है कि बाजार में साल भर तेजी बनी रहेगी. हालांकि, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान बाजार का लाल रंग में बंद होना एक नकारात्मक संकेत है. आइए जानें कि इस साल दिवाली की छुट्टियों में दो प्रमुख शेयर बाजार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) कब बंद रहेंगे और एक घंटे का विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन कब आयोजित होगा.

