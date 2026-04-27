क्या आ चुका है कल्कि अवतार का समय? जानें जन्म से पहले क्या दिखेंगे संकेत? शास्त्रों में छिपा है पूरा लोकेशन क्लू

धर्म
ऋतु सिंह | Apr 27, 2026, 10:58 AM IST
1.कब और कहां होगा कल्कि का जन्म?
धार्मिक ग्रंथों जैसे कल्कि पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार, कल्कि अवतार का जन्म तब होगा जब कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंच जाएगा. मान्यता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभल नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में होगा. इसका सीधा मतलब आम इंसान के लिए यह है कि जब समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और असंतुलन चरम पर होगा, तब बदलाव की शुरुआत होगी-एक नए युग की. (फोटो एआई)
2.कैसे होगा अवतार और जन्म के समय क्या संकेत मिलेंगे?
कथाओं के अनुसार, कल्कि का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं होगी. जैसे श्री कृष्ण के जन्म के समय प्रकृति में हलचल हुई थी, वैसे ही कल्कि के जन्म के समय भी बड़े प्राकृतिक बदलाव देखने को मिलेंगे.भारी बारिश, असामान्य घटनाएं और वातावरण में बदलाव- ये सब संकेत माने जाते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है. (फोटो एआई)
3.कल्कि के जन्म के साथ प्रकृति में परिवर्तन
जब विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब भी प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए. यह तब की बात हो सकती है जब श्री कृष्ण के पिता ने उन्हें टोकरी में बिठाकर नदी पार कराई, या कृष्ण के जन्म के समय , प्रकृति में कई उथल-पुथल हुई. इसी प्रकार, जब भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार लिया, तब भी प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए. कल्कि पुराण के अनुसार, जिस दिन विष्णु ने कल्कि अवतार लिया, उस दिन पृथ्वी पर भारी वर्षा हुई. यह वर्षा इतनी भीषण थी कि इससे अभूतपूर्व बाढ़ आ गई. विष्णु ने वर्षा के अंधकार में पृथ्वी पर कल्कि अवतार लिया. (फोटो एआई)
4.कल्कि का साथ देने कौन-कौन आएंगे?
कल्कि पुराण के अनुसार, कल्कि अकेले नहीं होंगे. उनके साथ 6 अमर योद्धा खड़े होंगे, जिन्हें ‘चिरंजीवी’ कहा जाता है. इनमें हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, वेद व्यास, विभीषण और कृपाचार्य शामिल हैं. इसका संकेत यह है कि जब भी बड़ा बदलाव आता है, तो अकेले नहीं, बल्कि शक्तियों और अनुभव का साथ जरूरी होता है. (फोटो एआई)
5. जन्म लेते ही दुनिया में क्या बदल जाएगा?
कथाओं के मुताबिक, कल्कि अवतार के साथ ही अधर्म का अंत शुरू हो जाएगा. समाज में फैली नकारात्मकता, अन्याय और शोषण धीरे-धीरे खत्म होंगे और धर्म की पुनः स्थापना होगी. यह सिर्फ धार्मिक बात नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है-जब हालात बिगड़ते हैं, तब सुधार की प्रक्रिया भी शुरू होती है. (फोटो एआई)
6.यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक चेतावनी है
इन कथाओं को सिर्फ चमत्कार के रूप में देखना अधूरा नजरिया होगा. असल में ये भविष्यवाणियां हमें चेतावनी देती हैं कि अगर समाज में संतुलन नहीं रहेगा, तो बदलाव अनिवार्य है.यानी, कल्कि अवतार का इंतजार करने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन में ही धर्म, ईमानदारी और संतुलन लाएं.
7. ये बात समझ लें
कल्कि अवतार की कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है. यह बताती है कि हर बुरे दौर के बाद एक नया और बेहतर समय आता है-बस हमें उस बदलाव का हिस्सा बनना होता है.(फोटो एआई)
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य लोक कथाओं और ज्योतिष गणनाओं के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें
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