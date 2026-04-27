क्या आ चुका है कल्कि अवतार का समय? जानें जन्म से पहले क्या दिखेंगे संकेत? शास्त्रों में छिपा है पूरा लोकेशन क्लू

3 . कल्कि के जन्म के साथ प्रकृति में परिवर्तन

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जब विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब भी प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए. यह तब की बात हो सकती है जब श्री कृष्ण के पिता ने उन्हें टोकरी में बिठाकर नदी पार कराई, या कृष्ण के जन्म के समय , प्रकृति में कई उथल-पुथल हुई. इसी प्रकार, जब भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार लिया, तब भी प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए. कल्कि पुराण के अनुसार, जिस दिन विष्णु ने कल्कि अवतार लिया, उस दिन पृथ्वी पर भारी वर्षा हुई. यह वर्षा इतनी भीषण थी कि इससे अभूतपूर्व बाढ़ आ गई. विष्णु ने वर्षा के अंधकार में पृथ्वी पर कल्कि अवतार लिया. (फोटो एआई)