कल्कि 2898एडी के सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone, 8 घंटे की शिफ्ट या 5 स्टार ट्रीटमेंट? जानिए क्या रही वजह

Delhi News: दिल्ली में स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, DPS द्वारका समेत कई कैंपस खाली कराए गए

कौन हैं बलिया के IRS आशुतोष पांडेय? जिनका पैर छूने लगे Amitabh Bachchan, KBC 17 में दिखा गजब का नजारा!

Suya Grahan Sutak Time: कल 21 सितंबर को लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, जान लें ग्रहण का सटिक समय और सूतककाल क्या होगा 

US: H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, आवेदन की फीस में भी बदलाव

जुबिन गर्ग अपनी पत्नी के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए, कहां-कहां से होती थी सिंगर की मोटी कमाई?

नसों के दर्द और सूजन को दूर करेगा अश्वगंधा, मिट जाएगा कमजोरी का नामोनिशान, ऐसे करें सेवन

Mental Health: मेंटल स्ट्रेस से इमोशनल डिप्रेशन तक का शरीर पर क्या होता है असर, तनाव बढ़ने के ये संकेत पहचान लें 

सबरीमाला मंदिर में 4 किलो सोने की घपलेबाजी, केरल HC ने दिए जांच के आदेश

DUSU चुनाव प्रचार में लग्जरी कारों के इस्तेमाल पर अध्यक्ष आर्यन मान और अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस  

धर्म

Ghata Sthapana Muhurat 2025: नवरात्रि के पहले दिन कब करें घट स्थापना? याद रखें ये 6 शुभ मुहूर्त

Shardiya Navratri 2025 Ghata Sthapana Muhurat: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना करने की परंपरा है. घटस्थापना को कलश स्थापना भी कहा जाता है. इसके बिना नवरात्रि का पर्व आरंभ नहीं होता. जानिए नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं?

ऋतु सिंह | Sep 19, 2025, 06:29 PM IST

1.साल की 4 नवरात्रियों में यह सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है

साल की 4 नवरात्रियों में यह सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है
1

शास्त्रों के अनुसार, एक वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है और इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है. साल की 4 नवरात्रियों में यह सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है. शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना करने की परंपरा है. आइए उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा से जानते हैं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घटस्थापना के शुभ मुहूर्त क्या हैं.

2.शरद नवरात्रि 2025 कब शुरू होगी?

शरद नवरात्रि 2025 कब शुरू होगी?
2

इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व सोमवार, 22 सितंबर से शुरू होकर बुधवार, 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. खास बात यह है कि इस वर्ष नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 10 दिनों की होगी. ज्योतिषाचार्य पं. शर्मा के अनुसार, इस वर्ष नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 2 दिन की होगी, इसलिए नवरात्रि का पर्व 9 की बजाय 10 दिनों तक मनाया जाएगा. नवरात्रि के दिनों को बढ़ाना शुभ माना जाता है.

3.शारदीय नवरात्रि 2025 घटस्थापना मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि 2025 घटस्थापना मुहूर्त
3

सुबह 6:09 से 8:06

बजे तक, सुबह 9:11 से 10:43 बजे तक,

सुबह 11:48 से 12:37 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 1:42 से 3:13 बजे तक,

शाम 4:45 से 6:16

बजे तक, शाम 6:15 से 7:44 बजे तक

4.नवरात्रि में किस दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए?

नवरात्रि में किस दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए?
4

1. नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा करें.

2. नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करें.

3. नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करें.

4. नवरात्रि के चौथे दिन की मुख्य देवी कूष्मांडा हैं, इस दिन उनकी पूजा करें.

5.पांचवें से नौवें दिन किन देवी की पूजा होगी

पांचवें से नौवें दिन किन देवी की पूजा होगी
5

5. देवी स्कंदमाता की पूजा के लिए पांचवां दिन सर्वोत्तम माना जाता है.

6. छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करें.

7. नवरात्रि के सातवें दिन देवी कालरात्रि की साधना करें.

8. आठवें दिन की मुख्य देवी महागौरी हैं. इस दिन उनकी पूजा करना शुभ होता है.

9. नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करें.

 

6.ध्यान रखें ये बात

ध्यान रखें ये बात
6

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

