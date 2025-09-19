Ghata Sthapana Muhurat 2025: नवरात्रि के पहले दिन कब करें घट स्थापना? याद रखें ये 6 शुभ मुहूर्त

1 . साल की 4 नवरात्रियों में यह सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है

शास्त्रों के अनुसार, एक वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है और इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है. साल की 4 नवरात्रियों में यह सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है. शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना करने की परंपरा है. आइए उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा से जानते हैं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घटस्थापना के शुभ मुहूर्त क्या हैं.