Ghata Sthapana Muhurat 2025: नवरात्रि के पहले दिन कब करें घट स्थापना? याद रखें ये 6 शुभ मुहूर्त

धर्म
ऋतु सिंह | Sep 19, 2025, 06:29 PM IST
1.साल की 4 नवरात्रियों में यह सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है
शास्त्रों के अनुसार, एक वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली नवरात्रि प्रकट नवरात्रि होती है और इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है. साल की 4 नवरात्रियों में यह सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है. शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना करने की परंपरा है. आइए उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा से जानते हैं कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घटस्थापना के शुभ मुहूर्त क्या हैं.
2.शरद नवरात्रि 2025 कब शुरू होगी?
इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का पर्व सोमवार, 22 सितंबर से शुरू होकर बुधवार, 1 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. खास बात यह है कि इस वर्ष नवरात्रि 9 दिनों की बजाय 10 दिनों की होगी. ज्योतिषाचार्य पं. शर्मा के अनुसार, इस वर्ष नवरात्रि की चतुर्थी तिथि 2 दिन की होगी, इसलिए नवरात्रि का पर्व 9 की बजाय 10 दिनों तक मनाया जाएगा. नवरात्रि के दिनों को बढ़ाना शुभ माना जाता है.
3.शारदीय नवरात्रि 2025 घटस्थापना मुहूर्त
सुबह 6:09 से 8:06
बजे तक, सुबह 9:11 से 10:43 बजे तक,
सुबह 11:48 से 12:37 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)
दोपहर 1:42 से 3:13 बजे तक,
शाम 4:45 से 6:16
बजे तक, शाम 6:15 से 7:44 बजे तक
4.नवरात्रि में किस दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए?
1. नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा करें.
2. नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करें.
3. नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा करें.
4. नवरात्रि के चौथे दिन की मुख्य देवी कूष्मांडा हैं, इस दिन उनकी पूजा करें.
5.पांचवें से नौवें दिन किन देवी की पूजा होगी
5. देवी स्कंदमाता की पूजा के लिए पांचवां दिन सर्वोत्तम माना जाता है.
6. छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करें.
7. नवरात्रि के सातवें दिन देवी कालरात्रि की साधना करें.
8. आठवें दिन की मुख्य देवी महागौरी हैं. इस दिन उनकी पूजा करना शुभ होता है.
9. नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करें.