Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

1 . धनतेरस पर गुरु गोचर का 6 राशियों पर शुभ प्रभाव

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है, क्योंकि विस्तार और ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति, जो घर, परिवार, भावनाओं, सुरक्षा और मातृत्व का स्वामी है, कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है. बृहस्पति की यह स्थिति सभी राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी और धन से लेकर विकास, विस्तार, ज्ञान और अध्यात्म जैसे नए आयामों के द्वार खोलेगी.

