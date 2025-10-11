FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'

Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!

Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला

देश की पहली मेंटल हेल्थ एंबेसडर बनीं Deepika Padukone, रणवीर सिंह का आया ये रिएक्शन

Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!

Bill Gates Motivational Quotes: बिल गेट्स की वो 7 बातें, जो अमीर बनने के लिए करती हैं प्रेरित

Uric Acid Remedy: यूरिक एसिड से जोड़ों में सूजन आ गई है? इन चीजों को खाना कर दें शुरू तो कमजोर हड्डियां हो जाएंगी मजबूत  

2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'

Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'

Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

NDA में सीट शेयरिंग पर बनी सहमति!आज हो सकता है औपचारिक ऐलान

ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला

ट्रंप के बयान से फिर मंडराया ट्रेड वॉर का खतरा, चीन पर 100 फीसदी टैरिफ की तैयारी, समझें पूरा मामला

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!

दिवाली से पहले वजन कम करना हैं तो पी लें ये फैटकटर ड्रिंक, मोम की तरह पिघलेगी चर्बी

Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!

Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!

HomePhotos

धर्म

Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ ग्रह माने जाने वाले बृहस्पति, 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और देवताओं के गुरु का ये गोचर कई राशियों के भाग्योदय और धन पाने की वजह बनेंगे. नई नौकरी और प्रमोशन के साथ इंवेस्टमेंट का बेहतरीन योग बनेगा.

ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 06:33 AM IST

1.धनतेरस पर गुरु गोचर का 6 राशियों पर शुभ प्रभाव

धनतेरस पर गुरु गोचर का 6 राशियों पर शुभ प्रभाव
1

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है, क्योंकि विस्तार और ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति, जो घर, परिवार, भावनाओं, सुरक्षा और मातृत्व का स्वामी है, कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है. बृहस्पति की यह स्थिति सभी राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी और धन से लेकर विकास, विस्तार, ज्ञान और अध्यात्म जैसे नए आयामों के द्वार खोलेगी.
 

Advertisement

2.तुला

तुला
2

बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है. यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और पेशेवर संबंधों को मज़बूत करेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा और नई साझेदारियों के अवसर प्राप्त होंगे. विवाह या नए रिश्तों की संभावना भी बढ़ेगी.

3.वृश्चिक 

वृश्चिक 
3

बृहस्पति का यह गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है, जो स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र, दिनचर्या और सेवा से संबंधित है. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, लेकिन सामान्यतः यह अवधि कार्य में सफलता और नियमितता लेकर आएगी. प्रतियोगिता या संघर्ष में आपकी विजय होगी.
 

4.धनु

धनु
4

बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, जो संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम से संबंधित है. छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. संतान से सुख की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. 
 

TRENDING NOW

5.मकर राशि

मकर राशि
5

यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा. पारिवारिक मामलों में सुख-शांति बनी रहेगी. माता के साथ संबंधों में सुधार होगा. मकान या वाहन खरीदने का योग बन रहा है. पारिवारिक जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी.
 

6.कुंभ

कुंभ
6

बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और संवाद में सुधार होगा. छोटी यात्राएं सफल रहेंगी. आप अपनी बातचीत और लेखन में प्रगति करेंगे. आपको नए विचार और ज्ञान की प्राप्ति होगी. नौकरी के नए कई बड़े अवसर मिलेंगे.
 

7.मीन राशि

मीन राशि
7

 बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो धन, वाणी और परिवार से संबंधित है. आर्थिक लाभ की संभावना है. परिवार के साथ संवाद बढ़ेगा. इस दौरान बोलचाल में सावधानी बरतें. आपको धन लाभ होगा और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Fat Burner Drinks: दिवाली से पहले वजन कम करना चाहते हैं? पिएं ये देसी ड्रिंक, मोम की तरह पिघल जाएगी चर्बी!
दिवाली से पहले वजन कम करना हैं तो पी लें ये फैटकटर ड्रिंक, मोम की तरह पिघलेगी चर्बी
Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान
ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान
Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!
Birthday Special: अमिताभ बच्चन की वो फिल्म जिसके हिट होने पर गिफ्ट में मिला था बंगला, आज करोड़ों में है उसकी कीमत!
Bill Gates Motivational Quotes: बिल गेट्स की वो 7 बातें, जो अमीर बनने के लिए करती हैं प्रेरित
Bill Gates Motivational Quotes: बिल गेट्स की वो 7 बातें, जो अमीर बनने के लिए करती हैं प्रेरित
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
2025 में अब तक सबसे ज्यादा Test रन बनाने वाले महान बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ी मौजूद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE