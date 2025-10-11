Guru Gochar: ये 6 राशियां जिस भी काम में डालेंगी हाथ उगलने लगेगा सोना, धनतेरस पर गुरु का गोचर बना देगा धनवान

Parineeti Chopra ने भी रखा था राघव चड्ढा के लिए करवा चौथ का व्रत, बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए पति को कहा-'मेरे चांद'
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 11, 2025, 06:33 AM IST
1.धनतेरस पर गुरु गोचर का 6 राशियों पर शुभ प्रभाव
बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है, क्योंकि विस्तार और ज्ञान का कारक ग्रह बृहस्पति, जो घर, परिवार, भावनाओं, सुरक्षा और मातृत्व का स्वामी है, कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है. बृहस्पति की यह स्थिति सभी राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगी और धन से लेकर विकास, विस्तार, ज्ञान और अध्यात्म जैसे नए आयामों के द्वार खोलेगी.
2.तुला
बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहा है. यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और पेशेवर संबंधों को मज़बूत करेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में सुधार होगा और नई साझेदारियों के अवसर प्राप्त होंगे. विवाह या नए रिश्तों की संभावना भी बढ़ेगी.
3.वृश्चिक
बृहस्पति का यह गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है, जो स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र, दिनचर्या और सेवा से संबंधित है. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, लेकिन सामान्यतः यह अवधि कार्य में सफलता और नियमितता लेकर आएगी. प्रतियोगिता या संघर्ष में आपकी विजय होगी.
4.धनु
बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, जो संतान, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम से संबंधित है. छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. संतान से सुख की प्राप्ति हो सकती है. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.
5.मकर राशि
यह गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा. पारिवारिक मामलों में सुख-शांति बनी रहेगी. माता के साथ संबंधों में सुधार होगा. मकान या वाहन खरीदने का योग बन रहा है. पारिवारिक जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी.
6.कुंभ
बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और संवाद में सुधार होगा. छोटी यात्राएं सफल रहेंगी. आप अपनी बातचीत और लेखन में प्रगति करेंगे. आपको नए विचार और ज्ञान की प्राप्ति होगी. नौकरी के नए कई बड़े अवसर मिलेंगे.
7.मीन राशि
बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहा है, जो धन, वाणी और परिवार से संबंधित है. आर्थिक लाभ की संभावना है. परिवार के साथ संवाद बढ़ेगा. इस दौरान बोलचाल में सावधानी बरतें. आपको धन लाभ होगा और निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे.
Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है
