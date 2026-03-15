Surya Gochar: सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत

2 . मीन राशि में सूर्य का गोचर: क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है यह बदलाव

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वैदिक ज्योतिष में सूर्य को शक्ति, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो इसे गोचर कहा जाता है और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखा जाता है. 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, जिसे मीन संक्रांति कहा जाता है. यह गोचर लगभग एक महीने तक यानी 14 अप्रैल तक रहेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान मीन राशि में पहले से मौजूद शनि के साथ सूर्य की युति बनती है. सूर्य और शनि का संबंध जटिल माना जाता है. हालांकि इन दोनों ग्रहों को अक्सर विरोधी कहा जाता है, लेकिन कई स्थितियों में उनकी युति कुछ राशियों के लिए अवसर और बदलाव भी लेकर आती है.

