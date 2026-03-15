Surya Gochar: सूर्य के मीन राशि में गोचर से अगले 30 दिन नौकरी, पैसा और रिश्तों पर क्या होगा असर? जानें किन राशियों की चमकेगी किस्मत

धर्म
ऋतु सिंह | Mar 15, 2026, 06:22 AM IST
1.आज है मीन संक्रांति, जानिए क्या होती है येय़
संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना. इसलिए जब सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करता है, तब उस घटना को मीन संक्रांति कहा जाता है. हिंदू सौर पंचांग में हर महीने एक संक्रांति होती है. मीन संक्रांति के साथ सूर्य का गोचर लगभग एक महीने तक मीन राशि में रहता है, जिसके दौरान मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों पर इसका प्रभाव माना जाता है. मीन संक्रांति को सौर वर्ष के अंतिम चरण की शुरुआत भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद अगली संक्रांति में सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे मेष संक्रांति कहा जाता है और इससे नए सौर वर्ष की शुरुआत मानी जाती है.
2.मीन राशि में सूर्य का गोचर: क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है यह बदलाव
वैदिक ज्योतिष में सूर्य को शक्ति, नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तो इसे गोचर कहा जाता है और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में देखा जाता है. 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करता है, जिसे मीन संक्रांति कहा जाता है. यह गोचर लगभग एक महीने तक यानी 14 अप्रैल तक रहेगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान मीन राशि में पहले से मौजूद शनि के साथ सूर्य की युति बनती है. सूर्य और शनि का संबंध जटिल माना जाता है. हालांकि इन दोनों ग्रहों को अक्सर विरोधी कहा जाता है, लेकिन कई स्थितियों में उनकी युति कुछ राशियों के लिए अवसर और बदलाव भी लेकर आती है.
3.इन राशियों के लिए करियर और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के संकेत
ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मेष, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए यह गोचर करियर और पेशेवर जीवन में नई संभावनाएँ खोल सकता है. लंबे समय से रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है और कुछ लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं. ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार के अनुसार इस दौरान नई योजनाओं पर काम शुरू करना और पेशेवर नेटवर्क मजबूत करना लाभकारी हो सकता है. कुछ लोगों को विदेश से जुड़े अवसर या सहयोग मिलने की भी संभावना बताई जा रही है.
4.सिंह और वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक अवसर
सिंह राशि के लिए यह गोचर कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दिला सकता है. नए प्रोजेक्ट, साझेदारी या विदेश से जुड़ी नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं. रियल एस्टेट या संपत्ति से जुड़े व्यवसाय में भी सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं.
वहीं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए निवेश और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं. सोच-समझकर लिए गए आर्थिक निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.
5.मकर और कुंभ राशि के लिए नए अवसर
मकर राशि वालों के लिए यह समय करियर में बदलाव या नई नौकरी के अवसर लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को वेतन वृद्धि या आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.
कुंभ राशि के लोगों के लिए यह अवधि आत्मविश्वास और संचार कौशल को मजबूत करने वाली मानी जा रही है. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और नई पहचान बनने के अवसर मिल सकते हैं.
6.तुला राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी
इस गोचर का प्रभाव तुला राशि के लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. पेशेवर जीवन में दबाव बढ़ सकता है और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. ज्योतिष विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस समय धैर्य बनाए रखना और सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा. रिश्तों में भी संतुलन और संवाद बनाए रखना जरूरी होगा.
7.मीन राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और नई शुरुआत
चूंकि सूर्य का गोचर मीन राशि में हो रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है. नौकरी या व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार के संकेत हैं. कुछ लोगों के लिए पारिवारिक रिश्तों में भी सुधार और पुराने मतभेद खत्म होने की संभावना बताई जा रही है.
8.सूर्य का गोचर क्या बदलाव लाएगा?
ज्योतिषाचार्य प्रीतिका के अनुसार, “सूर्य का गोचर केवल भविष्यवाणी का विषय नहीं है, बल्कि इसे संभावनाओं के संकेत के रूप में देखना चाहिए. ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को दिशा दिखाती है, लेकिन वास्तविक परिणाम उसके कर्म और निर्णयों पर निर्भर करते हैं.” वे सलाह देती हैं कि इस अवधि में सकारात्मक सोच, अनुशासन और संतुलित निर्णय लेने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. (All Photo Credit: AI Generated)
डिसक्लेमर: यह जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और पारंपरिक गणनाओं पर आधारित है. इसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाता. व्यक्तिगत जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहता है.
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