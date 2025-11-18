भगवान राम-कृष्ण से लेकर हनुमानजी-गौतम बुद्ध औ देवी दुर्गा की राशि क्या थी?

4 . भगवान राम की राशि

4

पुराणों के अनुसार, श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुद्ध नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था. उनके जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में था और लग्न भी कर्क था. पुराणों में स्पष्ट है कि बुध, शनि, मंगल और शुक्र ग्रह उच्च राशि में थे. ऐसी कुंडली वाले लोग दैवीय गुणों, वीरता, सौम्यता, संयम और धर्मपरायणता से प्रतिष्ठित होते हैं. हालाँकि, जैसा कि श्री राम की कुंडली में दर्शाया गया है, ऐसे लोगों के जीवन में सुख कम और कष्ट अधिक होने की संभावना होती है. हालाँकि, श्री राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि महान व्यक्तित्व कष्टों से ही बनते हैं.

