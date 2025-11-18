FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

भगवान राम-कृष्ण से लेकर हनुमानजी-गौतम बुद्ध औ देवी दुर्गा की राशि क्या थी?

Hindu Gods Zodiac Sign: क्या आपको पता है कि भगवान राम और कृष्ण से लेकर हनुमान जी, गौतम बुद्ध और देवी दुर्गा की राशि क्या थी? चलिए आज आपको कुछ प्रमुख हिंदू देवी-देवताओं की राशि के बारे में बताएं.

ऋतु सिंह | Nov 18, 2025, 07:46 AM IST

1. राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति हर किसी के प्रभावित करती है

राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति हर किसी के प्रभावित करती है
1

भारतीय संस्कृति में राशि, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति मानव जीवन से गहराई से जुड़ी हुई है. बच्चे के जन्म से ही कुंडली, ग्रह स्थिति और राशियों की गणना करने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है. लेकिन पौराणिक कथाओं और ज्योतिष में एक विशेष बात बताई गई है कि राशियाँ केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आराध्य देवताओं के लिए भी विशिष्ट होती हैं.
 

2.देवी-देवताओं की राशियों के बारे जानते हैं आप?

देवी-देवताओं की राशियों के बारे जानते हैं आप?
2

इसी प्रकार, देवताओं की राशि जानने से उनके स्वभाव, गुणों और उनके द्वारा अपने भक्तों को मिलने वाले फलों के बारे में अधिक स्पष्टता मिलती है. इस लेख में, आइए हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, गौतम बुद्ध और प्रमुख देवी-देवताओं की राशियों के बारे में विस्तार से बताते हैं.
 

3.देवी दुर्गा की राशि  

देवी दुर्गा की राशि  
3

दुर्गा मां को शक्ति, तेज, साहस, पराक्रम और नेतृत्व की देवी माना जाता है. ये सभी गुण सिंह राशि (Leo) के स्वभाव से जुड़े होते हैं. कई देवी-भागवत परंपराओं में दुर्गा को सिंह राशि का प्रतिनिधि माना गया है. सिंह वाहन भी इसी प्रतीक को और मजबूत बनाता है.

 

4.भगवान राम की राशि

भगवान राम की राशि
4

पुराणों के अनुसार, श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुद्ध नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था. उनके जन्म के समय चंद्रमा कर्क राशि में था और लग्न भी कर्क था. पुराणों में स्पष्ट है कि बुध, शनि, मंगल और शुक्र ग्रह उच्च राशि में थे. ऐसी कुंडली वाले लोग दैवीय गुणों, वीरता, सौम्यता, संयम और धर्मपरायणता से प्रतिष्ठित होते हैं. हालाँकि, जैसा कि श्री राम की कुंडली में दर्शाया गया है, ऐसे लोगों के जीवन में सुख कम और कष्ट अधिक होने की संभावना होती है. हालाँकि, श्री राम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि महान व्यक्तित्व कष्टों से ही बनते हैं.
 

TRENDING NOW

5.देवी पार्वती की राशि

देवी पार्वती की राशि
5

देवी पार्वती की राशि कन्या है. यहाँ पवित्रता, त्याग, प्रेम, सौम्यता और सत्यता प्रमुख गुण हैं. देवी पार्वती का व्यक्तित्व भी इसी राशि के गुणों को दर्शाता है.

6.भगवान कृष्ण की राशि   

भगवान कृष्ण की राशि   
6

भागवत पुराण के अनुसार, भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. उनकी चंद्र राशि वृषभ थी. शास्त्रों में वर्णित है कि उनकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का था और शनि उस पर दृष्टि डाल रहा था. ऐसी कुंडली वाले लोग अपने आकर्षक व्यक्तित्व, तीक्ष्ण बुद्धि, मधुर वाणी, कौशल, कूटनीति और प्रेमपूर्ण गुणों के लिए जाने जाते हैं. भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र इसका प्रमाण है.
 

7.भगवान बुद्ध की राशि

भगवान बुद्ध की राशि
7

विष्णु के दस अवतारों में से एक गौतम बुद्ध की राशि का उल्लेख चर्या और ज्योतिष ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है. बुद्ध की चंद्र राशि तुला और लग्न कर्क है. कहा जाता है कि चूँकि उनकी कुंडली में सूर्य मंगल के भाव में है, इसलिए उनमें साहस, ज्ञान, तप और संतुलन जैसे अद्वितीय गुण विद्यमान हैं. इस राशि के लोग विश्व कल्याण की भावना से कार्य करने वाले, शांत किन्तु दृढ़ इच्छाशक्ति वाले होते हैं. बुद्ध के दिव्य व्यक्तित्व का स्रोत भी इन्हीं गुणों में निहित है.
 

8. भगवान हनुमान की राशि 

 भगवान हनुमान की राशि 
8

हनुमानजी को अनुशासन, बल, सेवा, परिश्रम, निष्ठा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है. ये सभी गुण मकर राशि (Capricorn) से मेल खाते हैं. ‘हनुमान जन्म-काण्ड’ और कई पारंपरिक ज्योतिषियों के अनुसार जन्म के समय शनि की विशेष स्थिति मकर राशि से मेल खाती है.
 

9.शिवजी की राशि

शिवजी की राशि
9

शिव की राशि को लेकर दो प्रमुख परंपराएं हैं: शिव को तप, गहराई, रहस्य, परिवर्तन और विनाश–सृजन का देव माना जाता है. ये सभी गुण वृश्चिक राशि से मेल खाते हैं. कई शैव आगम ग्रंथों में शिव को वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है.

दूसरी मान्यता के अनुसार- मीन राशि अध्यात्म, ध्यान और मोक्ष की राशि है. शिव को मोक्षदाता माना जाता है, इसलिए कई पारंपरिक ज्योतिषी उन्हें मीन राशि से भी जोड़ते हैं.

लेकिन सबसे स्वीकार्य राशि: वृश्चिक मानी गई है.

10.राशियों की जानकारी कहाँ से आती है?:

राशियों की जानकारी कहाँ से आती है?:
10

 इन देवताओं की राशियों का विवरण महाभारत संहिता, जातक पारिजात और पुराणों में मिलता है. यह जानकारी सदियों के शोध, ज्योतिषीय संग्रहों और लोक परंपराओं से एकत्रित की गई है.

