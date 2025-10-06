Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक

2 . आज रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करेंगी

2

धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, शरद पूर्णिमा का पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है और इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो व्यक्ति इस रात जागकर उनकी पूजा करता है, उसे देवी लक्ष्मी धन, वैभव और समृद्धि का वरदान देती हैं. इस रात्रि को कोजागरी व्रत भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है? अर्थात, देवी लक्ष्मी उन लोगों पर कृपा करती हैं जो इस रात जागकर उनकी पूजा करते हैं.

