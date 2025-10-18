Zodiac signs: धनतेरस पर किस राशि को क्या खरीदना चाहिए? हर किसी के लिए सोना-चांदी नहीं होता शुभ

सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...
धर्म
ऋतु सिंह | Oct 18, 2025, 09:49 AM IST
1.धनतेरस पर कौन सी राशि के लिए क्या खरीदना होगा शुभ
आज धन त्रयोदशी पर कई लोग सोना-चांदी खरीदते हैं. मान्यता है कि इन्हें खरीदने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किस राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए और उनके लिए क्या शुभ होगा, चलिए जान लें?
2.मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए धनतेरस के दिन कांसे या चांदी के सिक्के खरीदना शुभ होता है. इन्हें खरीदने से मेष राशि वालों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी. उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
3.वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए धन त्रयोदशी के दिन सोने और हीरे के आभूषण खरीदना शुभ होता है. इन वस्तुओं को खरीदने से उनका भाग्य उदय होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
4.मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों को धन त्रयोदशी के दिन कांसे का बर्तन या पन्ना खरीदने की सलाह दी जाती है. इन वस्तुओं को खरीदने से मिथुन राशि के जातकों को न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि व्यापार में भी सफलता मिलेगी और धन में वृद्धि होगी.
5.कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ खरीदना बहुत शुभ होता है. आप मिट्टी की मूर्तियाँ भी खरीद सकते हैं. इन्हें घर लाने से सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
6. सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों का कहना है कि इस धनतेरस के दिन सोने के आभूषण खरीदना बेहद शुभ होता है. इन वस्तुओं को खरीदने से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आपको देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है.
7.कन्या राशि
इस साल धनतेरस के दिन कन्या राशि वालों के लिए कांसे के बर्तन या पूजा का सामान खरीदना शुभ माना जाता है. इन वस्तुओं को खरीदने से कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक परेशानियाँ भी कम होंगी.
8.तुला राशि
तुला राशि वालों को इस शुभ दिन पर सोने की बालियाँ या देवी-देवताओं की चाँदी की मूर्तियाँ खरीदनी चाहिए. इन वस्तुओं को खरीदने से तुला राशि वालों के वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी. आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी.
9.वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए इस शुभ दिन पर घरेलू सामान जैसे झाड़ू, बर्तन या सजावटी सामान खरीदना शुभ होता है. इन वस्तुओं को खरीदने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. सौभाग्य में वृद्धि होती है.
10.धनु राशि
इस वर्ष धनु राशि के जातकों को धनतेरस पर घर की सजावट का सामान, सोने के आभूषण या कांसे के बर्तन खरीदने चाहिए. इन वस्तुओं को खरीदने से धनु राशि के जातकों के घर में उत्साह, सुख और समृद्धि बढ़ेगी.
11.मकर राशि
मकर राशि वालों को धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए. धार्मिक दृष्टि से ये वस्तुएं अधिक पवित्र मानी जाती हैं. इन्हें खरीदने से मकर राशि वालों के सुख में वृद्धि होगी.
12.कुंभ राशि
इस साल कुंभ राशि वालों के लिए धनतेरस पर चांदी के आभूषण और तांबे के बर्तन खरीदना शुभ बताया जा रहा है. इन वस्तुओं को खरीदने से न केवल कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि आपको आर्थिक रूप से भी अच्छी तरक्की हासिल करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.
13.मीन राशि
इस वर्ष मीन राशि वालों के लिए धनतेरस पर सोने-चाँदी के आभूषण या वाहन खरीदना अत्यंत शुभ बताया जा रहा है. इन वस्तुओं को खरीदने से मीन राशि वालों के लिए धन और सौभाग्य में वृद्धि होगी. साथ ही जीवन में उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और भाग्य में भी वृद्धि होगी.