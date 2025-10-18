Zodiac signs: धनतेरस पर किस राशि को क्या खरीदना चाहिए? हर किसी के लिए सोना-चांदी नहीं होता शुभ

1 . धनतेरस पर कौन सी राशि के लिए क्या खरीदना होगा शुभ

1

आज धन त्रयोदशी पर कई लोग सोना-चांदी खरीदते हैं. मान्यता है कि इन्हें खरीदने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है. लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किस राशि वालों को क्या खरीदना चाहिए और उनके लिए क्या शुभ होगा, चलिए जान लें?

