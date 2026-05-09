Numerology: जन्म मूलांक से जानें कैसी मां हैं आप? ओवर प्रोटेक्टिव, फ्रेंडली-सपोर्टिव या स्ट्रिक्ट मेंटॉर, बर्थडेट खोलेगी राज

11 . कौन सी मां से बच्चों की बॉन्डिंग सबसे मजबूत रहती है

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न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मूलांक 2, 5 और 6 की माओं के साथ बच्चों की भावनात्मक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा मजबूत देखी जाती है. वहीं मूलांक 1, 4 और 8 की माएं बच्चों को जीवन में सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में ज्यादा प्रेरित करती हैं. दिलचस्प बात यह है कि जिन घरों में प्यार और अनुशासन का संतुलन होता है, वहां बच्चे भावनात्मक और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर ज्यादा सफल माने जाते हैं.

मदर्स डे सिर्फ मां को धन्यवाद कहने का दिन नहीं, बल्कि यह समझने का मौका भी है कि हर मां अपने तरीके से बच्चे का भविष्य गढ़ रही होती है. कोई मां प्यार देकर मजबूत बनाती है, तो कोई अनुशासन देकर. शायद इसी वजह से हर मां अपने आप में अलग और खास होती है. (फोटो एआई)

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक सामान्य ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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